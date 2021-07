North American Graded Stakes Results July 10

BELMONT OAKS (G1), BEL, $700,000, 3YO, F, 1 1/4MT, 7-10.

5—

SANTA BARBARA (IRE), f, 3, Camelot (GB)–Senta’s Dream (GB), by Danehill. O-Magnier, Mrs John, Tabor, Michael B, Smith, Derrick and Westerberg, B-Whisperview Trading Ltd (IRE), T-Aidan P. O’Brien, J-Ryan L. Moore, $375,000.

1—

Con Lima, f, 3, Commissioner–Second Street City, by Consolidator. ($15,000 ’18 KEENOV). O-Eclipse Thoroughbred Partners, Graffeo, Joseph F, Del Toro, Eric Nikolaus and Johnson, Troy, B-Lisa Kuhlmann (TX), $130,000.

3—

Higher Truth (IRE), f, 3, Galileo (IRE)–Wannabe Better (IRE), by Duke of Marmalade (IRE). (500,000gns ’19 TATOCT). O-Ryan, Michael J, Drown, Jeff and Team Hanley, B-Churchtown House Stud (IRE), $70,000.

Also Ran: Gam’s Mission, Plum Ali, Nazuna (IRE), Cirona (GB), Spanish Loveaffair.

Winning Time: 2:03 3/5 (gd)

Margins: HF, NO, 1HF.