North American Graded Stakes Results July 23

LAKE GEORGE S. (G3), SAR, $150,000, 3YO, F, 1MT, 7-23.

8—

TECHNICAL ANALYSIS (IRE), f, 3, Kingman (GB)–Sealife (IRE), by Sea the Stars (IRE). (200,000gns ’19 TATOCT). O-Klaravich Stables, Inc, B-Rabbah Bloodstock Limited (IRE), T-Chad C. Brown, J-Jose L. Ortiz, $82,500.

3—

Fluffy Socks, f, 3, Slumber (GB)–Breakfast Time, by Kitten’s Joy. O-Head of Plains Partners LLC, B-Head Of Plains Partners (KY), $30,000.

7—

Tobys Heart, f, 3, Jack Milton–Pick of the Pack, by Lil’s Lad. ($5,500 ’19 FTKOCT; $45,000 2020 OBSMAR). O-Hamilton, Terry, Lynch, Brian A and Barber, Gary, B-Trackside Farms, Inc (KY), $18,000.

Also Ran: Runaway Rumour, Minaun (IRE), Amy C (GB), Demodog, Jouster, Navratilova.

Winning Time: 1:36 3/5 (fm)

Margins: 1 1/4, NK, 1 1/4.