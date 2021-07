North American Graded Stakes Results July 7

INDIANA DERBY (G3), IND, $300,000, 3YO, 1 1/16M, 7-7.

7—

MR. WIRELESS, g, 3, Dialed In–Voussoir, by Arch. O-Lapczenski, Jon and JIL Stable, B-John Kerber & Iveta Kerber (KY), T-W. Bret Calhoun, J-Ramon A. Vazquez, $178,200.

5—

Sermononthemount, c, 3, Tale of Ekati–Perfect Nodouble, by Perfect Soul (IRE). ($3,000 ’19 FTKOCT; $3,500 2020 TEXSUM). O-Emil Cerullo, B-Charles Fipke (KY), $59,400.

1—

Fulsome, c, 3, Into Mischief–Flourish, by Distorted Humor. O-Juddmonte, B-Juddmonte Farms Inc (KY), $32,670.

Also Ran: Starrininmydreams, Convention, W W Crazy.

Winning Time: 1:42 4/5 (ft)

Margins: 3 3/4, 1 3/4, HD.