North American Maiden Winners July 1

Connect–And Away We Go by Awesome Again; QUEEN CAMILLA, f, 2, GP, Msw, 7-1, 5 1/2f, 1:06 . B-Sally J. Andersen (FL.). $10,000 ’20 OBSOCT.

Curlin to Mischief–Atta Gal Val by Atta Boy Roy; COBRA JET, g, 2, EMD, Msw, 6-30, 4 1/2f, :51 . B-Mr. & Mrs. William T. Griffin (WA.). $5,500 ’20 WASAUG.

Exaggerator–Ocean Princess by Indian Ocean; PACIFIC COAST, f, 2, TDN, Msw, 7-1, 6f, 1:14 . B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH.).

Gun Runner–Teardrop by Tapit; COSTA TERRA, c, 2, ELP, Msw, 7-1, 5f, :57 2/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). *1/2 to Pneumatic(G3P$256,850).

Kantharos–Going to Kukaro by Speightstown; LUCAGO, g, 2, GP, Mcl 50000, 7-1, 5f, :59 3/5. B-Breffni Farm (KY.). $21,000 ’20 KEESEP.

Klimt–Ultra Vow by Broken Vow; BAYTOWN VALLEYGIRL, f, 2, MNR, Msw, 6-30, 4 1/2f, :53 4/5. B-Pegasus Stud LLC (KY.).

More Than Ready–Girlaboutown by A.P. Indy; READY A. P., f, 2, BEL, Msw, 7-1, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $125,000 ’20 FTYRLS.

Stay Thirsty–Special Holiday by Private Gold; CADILLAC MARGARITA, f, 2, EMD, Msw, 6-30, 4 1/2f, :51 3/5. B-Melvin Mellick & Lori Mellick (WA.). $4,500 ’20 WASAUG.

American Pharoah–Classic Elegance (G2), by Carson City; REINECKE, f, 3, ELP, Msw, 7-1, 1m, 1:37 . B-Scarteen Stud LLC & Ashford Stud (KY.). $250,000 ’19 KEESEP.

Bayern–Vickie Wins by Unbridled’s Song; FERRYBOAT, c, 3, IND, Mcl 16000, 7-1, 1 1/16m, 1:47 . B-Elevage II, LLC (KY.). $1,500 ’19 KEESEP.

Brody’s Cause–El Coyote by A.P. Indy; LA BRODY, f, 3, TAM, Mcl 16000, 7-1, 5f, :59 2/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.). $6,500 ’19 OBSOCT.

Candy Ride (ARG)–Violent Beauty by Gone West; SWEET CAROLENA, f, 3, ELP, Msw, 7-1, 1m, 1:37 . B-Dell Ridge Farm, LLC &Hill N Dale Equine Holdings, Inc (KY.). $280,000 ’18 KEENOV; $220,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Violence(G1$623,000).

Coast Guard–Duchess Debbie by Stevie Wonderboy; GUARDING ELK CAMP, f, 3, EMD, Mcl 5000, 6-30, 6f, 1:12 . B-Vince Gibson & Jeff Kelloniemi (WA.).

Coast Guard–Oriental Dream by Orientate; OREO’S DREAM, f, 3, EMD, Mcl 25000, 6-30, 6f, 1:09 4/5. B-Nina Hagen & Ron Hagen (WA.). $1,700 ’19 WASAUG.

Constitution–Lovely Syn by Freud; LOVE IN THE AIR, f, 3, ELP, Msw, 7-1, 1m, 1:36 3/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $280,000 ’19 KEESEP.

D’ Funnybone–Sweet Slam by Grand Slam; SLAMBONE, g, 3, TAM, Msw, 7-1, 5f, :57 3/5. B-Sugar Maple Farm (NY.).

Flat Out–Ela Enta (GB) by Royal Applause (GB); FLATTERINGAPPLAUSE, f, 3, CBY, Msw, 7-1, 5fT, :57 . B-Peter J. Sheppell (OH.). $8,500 ’19 FTKOCT; $5,000 2020 OBSSUM.

Gemologist–Love Dove by Street Cry (IRE); IRAZU, f, 3, TAM, Msw, 7-1, 1m 40y, 1:40 4/5. B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $3,700 ’19 KEESEP.

Gottcha Gold–Prized Dream by Snuck In; PRIZED GOLD DREAM, g, 3, LBG, Msw, 7-1, a6f, 1:13 . B-Brian Peter Knight (AB.).

Greeley’s Galaxy–Ideal Groom by Runaway Groom; VELVET NIGHT, f, 3, EVD, Mcl 5000, 6-30, 6 1/2f, 1:21 . B-Gerald L Averett (LA.).

Harry’s Holiday–Broad by Stephen Got Even; BLUEMOON JUSTICE, g, 3, IND, Msw, 7-1, 6f, 1:12 1/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $19,000 ’19 FTKOCT.

It’s No Joke–Napanee by Bernstein; FLEA FLICKER, g, 3, LBG, Msw, 7-1, a6f, 1:11 2/5. B-Don R. Gibb (AB.). C$1,500 ’19 ALBSEP.

More Than Ready–Foolish Ways (IRE) by Danehill Dancer (IRE); EVIDENCE BASED, f, 3, BEL, Mcl 50000, 7-1, 7fT, 1:23 . B-Royce Pulliam (KY.). $150,000 ’18 KEENOV; $375,000 ’19 KEESEP.

Noble Mission (GB)–Twizzler by Twirling Candy; NATALIES CHARM, f, 3, BTP, Msw, 7-1, 1m, 1:39 4/5. B-Maccabee Farm (KY.).

Noble Mission (GB)–Luminous Lady by Council Member; MOSSLEIGH, f, 3, LBG, Msw, 7-1, a6f, 1:12 3/5. B-don gibb (AB.). C$8,500 ’19 ALBSEP.

Oxbow–Long Gone by Tapit; JUSPASSINTHRU, g, 3, EMD, Msw, 6-30, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Python–R B’s Angel by Noble Causeway; ZALFIERRO, c, 3, TAM, Mcl 16000, 7-1, 1m 40y, 1:42 4/5. B-Brian R. Lusk (WA.).

Shackleford–Royal Sweetpea by Favorite Trick; DR KAAK, f, 3, TDN, Msw, 7-1, 1m, 1:42 3/5. B-Glenna Laureano & Dennis Brawner (KY.).

Speightster–White Slippers by Silver Deputy; SLIP SLIDIN, f, 3, DEL, Mcl 5000, 7-1, 5 1/2f, 1:11 . B-Ruddles Mill Bloodstock (KY.). $35,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Saratoga Giro(MSW$355,739).

Temple City–R Smarty Pants by Smart Strike; HILLIARD, g, 3, BEL, Mcl 50000, 7-1, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Bryan Hilliard (KY.).

Trappe Shot–Turbulent by Bandini; ACCURATE, c, 3, TDN, Mcl 7500, 7-1, 6f, 1:14 2/5. B-Karl O. Green (OH.).

Competitive Edge–Battingstar by Grand Slam; COMPETITIVE STAR, f, 4, GP, Mcl 16000, 7-1, 5f, :59 1/5. B-Thomas Groves & Craig Wheeler (FL.).

Elusive Quality–Glorious View (G2$307,190), by Pleasant Tap; SO ELUSIVE, f, 4, WO, Moc 40000, 7-1, 7 1/2fT, 1:31 . B-Brant M. Laue (KY.). $55,000 ’18 FTKOCT.

Flashback–Grace Almighty by Menifee; ABSOLUTE RECALL, f, 4, LBG, Msw, 7-1, a6f, 1:12 . B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (ON.). $3,000 ’17 KEENOV; C$5,500 ’18 ALBSEP.

Liaison–Moon Abduction by Malibu Moon; MACHINE GUNNER, g, 4, BTP, Mcl 7500, 7-1, 1m, 1:41 2/5. B-Rebecca Jordan (KY.).

Midshipman–Monarch Miss by Storm Broker; FONZIE SCHEME, c, 4, EVD, Mcl 5000, 7-1, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-David Leroy Smart & Garry Lee (NY.). $25,000 ’17 FTNOCT; $15,000 2019 OBSAPR.

Soldat–Star of the Nile by Pioneerof the Nile; TWO MORE TIMES, f, 4, BTP, Mcl 5000, 7-1, 6f, :00 . B-Harvey Clarke (KY.).

Souper Speedy–Dan’s Duchess by Domasca Dan; SOUPER CAPACITY, f, 4, TDN, Mcl 5000, 7-1, 6f, 1:13 3/5. B-Frank Di Giulio Jr. (ON.). *1/2 to Anywhere(MSW$319,314) *1/2 to Line of Best Fit(MSW$658,690).

Speightstown–Sarah’s Secret (G2), by Leroidesanimaux (BRZ); IN SPEIGHT OF SARA, f, 4, ELP, Mcl 7500, 7-1, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-W. S. Farish (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Summer Front–Valala by Majestic Warrior; VOLIERO, g, 4, BEL, Mcl 40000, 7-1, 1mT, 1:36 2/5. B-Fifth Avenue Bloodstock (NY.).

Take Charge Indy–Phi Beta Mom by Johannesburg; HOOS TAKING CHARGE, f, 4, TDN, Mcl 7500, 7-1, 6f, 1:14 2/5. B-Breakaway Farm, LLC (OH.).

Take Charge Indy–Yankee Victoria by Yankee Victor; MACKENZIE’S GIRL, f, 4, GP, Msw, 7-1, 6f, 1:11 2/5. B-Kris R. Del Giudice (FL.). $28,000 ’18 OBSJAN. *1/2 to Whisper Light(champion in Trinidad) *1/2 to Shang Shang Shang(G2).

Take Charge Indy–More Than Crafty by More Than Ready; JUST LIKE INDY, f, 4, TAM, Mcl 16000, 7-1, 1m 40y, 1:43 2/5. B-Virginia D. Moore & WinStar Farm, LLC (KY.). $1,000 ’18 FTKOCT.