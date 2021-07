North American Maiden Winners July 10

Candy Ride (ARG)–Lavender Baby by Rubiano; DESERT RULER, c, 2, GP, Msw, 7-10, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Mrs. O. M. Patrick (KY.). $90,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Laureate Conductor (SW$297,114) *1/2 to Que Posse (MSP$315,329) *1/2 to Baby J (G3$324,333) *1/2 to Lavender Chrissie (SW$281,093).