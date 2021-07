North American Maiden Winners July 13

Can the Man–A. J.’s Love by Lion Heart; SHUT UP MAN, g, 2, PRM, Msw, 7-12, 5f, :58 2/5. B-Fred Robert Hoopes (IA.).

Midshipman–Miss Kew by Catienus; SQUID, f, 2, BTP, Msw, 7-13, 5f, 1:00 2/5. B-William Butler (OH.).

Sky Mesa–Wildwood Domain by Horse Chestnut (SAF); SOUTHERN SKY, f, 2, BTP, Msw, 7-13, 5f, 1:00 3/5. B-Joe Martin (KY.).

Strong Mandate–Thescreenisred by Van Nistelrooy; AUTUMNS STRONG MAN, c, 2, LAD, Msw, 7-13, 4 1/2f, :54 . B-Autumn Hill Farms Racing StablesInc. (LA.).

American Pharoah–Undercover Justice by Lawyer Ron; AMERICA’S JUSTICE, c, 3, FL, Mcl 12500, 7-13, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Bill Justice (KY.).

Bakken–Katchin Fire by Storm Victory; BAKFIRE BABY, f, 3, HST, Mcl 4000, 7-12, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Karen Y. Bidniak (BC.). C$4,000 ’19 BRCSEP.

Bakken–Sunny Soloro by Sungold; BAKKEN THE SUN, f, 3, HST, Moc 25000, 7-12, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Mr. & Mrs. R. J. Bennett (BC.).

Congaree–Cactus Rose by Bricktown Cat; VALENTINA LIL, f, 3, FMT, Mcl 10000, 7-12, 1m, 1:46 . B-Dusty Rose Ranch LLC (OK.).

Dominus–Keen Scent by Foxhound; MASTEROFTHEHOUNDS, g, 3, TDN, Msw, 7-13, 6f, 1:14 3/5. B-W. John Bourke & Lowell F. Allen (OH.).

Empire Maker–Sis City (G1$795,764), by Slew City Slew; MISTER SNICKERS, c, 3, ASD, Msw, 7-12, 6f, 1:15 3/5. B-Empire Maker Syndicate & Catherine Parke (KY.). $15,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Second City (G3$496,354).

Even the Score–All That Glitters by Harlan’s Holiday; SARAHS HOME, f, 3, FMT, Mcl 15000, 7-12, 4f, :46 1/5. B-McDowell Farm (AR.).

Forty Tales–Weathered (G3$574,923), by Key Contender; WEATHER ADVISORY, f, 3, FL, Mcl 5000, 7-13, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Edward L. Shapoff (NY.).

Ju Jitsu Jax–Bullet Trajectory by Trajectory; SHOTGUN BLAST, g, 3, FE, Mcl 4500, 7-13, 5f, 1:00 1/5. B-Bruno Schickedanz (ON.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Mr. Scotty–Barbs Glitter by Glitterman; GLITTER MOUNTAIN, g, 3, FE, Mcl 4500, 7-13, 5f, 1:01 . B-Bruno Schickedanz (ON.).

Outwork–Queen Joanne by Mr. Greeley; WORKING OVERTIME, f, 3, PID, Mcl 7500, 7-13, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Woodford Thoroughbreds (FL.). $40,000 ’19 FTKJUL; $70,000 ’19 FTKOCT.

Reload–Ok One More by Include; LOADED ONCE MORE, f, 3, FE, Msw, 7-13, 6 1/2f, 1:21 . B-Daniel A. Mooney (ON.). C$4,500 ’19 ONTAUG.

Shackleford–Elusive Tara by Elusive Quality; CALTHA, f, 3, TDN, Msw, 7-13, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Charles P. Merrick III (KY.). $10,000 ’19 KEESEP.

Tale of Ekati–Athenamore by Touch Gold; MA CHER AMIO, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-13, 5f, 1:00 . B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Tapiture–Wild Hope (MSW$492,916), by Quaker Ridge; WILD TAPIT, f, 3, IND, Mcl 30000, 7-13, 5f, :59 4/5. B-Elaine Pennington & Julie Rini (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT.

Tidal Volume–Sweet Tessa Marie by El Corredor; JOHNNY C, g, 3, BTP, Msw, 7-13, 6f, 1:13 3/5. B-Craig Powell & Lindy Powell (OH.). *1/2 to Birdacious (MSW$250,442).

Tonalist–Racing Bridgett by Not for Love; BUGLER, c, 3, BTP, Msw, 7-13, 1 1/16m, 1:47 . B-PTK, LLC (KY.). *1/2 to Rol Again Question ($284,140).

Big Brown–Simmerette by El Prado (IRE); MOMS LOVE, f, 4, PID, Mcl 15000, 7-13, 1m, 1:42 4/5. B-Frank Hopewell & Runner’s Dream Farm Inc (PA.). *1/2 to Wine Not (SP$281,217).

Callide Valley–Shock Me by Graeme Hall; WOLFINE, c, 4, TDN, Msw, 7-13, 6f, 1:12 1/5. B-Odin Londono (OH.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Race Day–Tragedy’s Triumph by With Distinction; TAP A MIRACLE, g, 4, LAD, Mcl 5000, 7-12, 7f, 1:27 . B-5B Farm, LLC & Stilleto Racing, LLC (LA.).

Teuflesberg–Getthemoneyhoney by Circular Quay; GANONDAGAN, g, 4, FL, Msw, 7-13, 6f, 1:12 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC& Chauncey David Cole III (NY.).

Deputy Storm–Swiftbrookbdancing by Montbrook; BROOKVILLE STORM, m, 5, IND, Msw, 7-13, 6f, 1:12 4/5. B-Tracey Wisner (IN.).

Gentle Tap–Miss Bottle Rocket by Fast Play; GENTLE ROCKET, g, 5, FMT, Mcl 5000, 7-12, 6f, 1:16 3/5. B-The Philip Burford Living Trust (KS.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Kettle Corn–Moa Annette by Van Nistelrooy; SOMETHING SACRED, g, 5, TDN, Msw, 7-13, 6f, 1:14 1/5. B-Mirage Thoroughbreds Inc. (OH.).