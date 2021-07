North American Maiden Winners July 18

American Freedom–Haven’s Honey by E Dubai; AMERICAN SANCTUARY, c, 2, PRM, Msw, 7-18, 5f, :57 3/5. B-Ben Henley, Beck Henley &Sebastien Murat (KY.). $10,000 ’20 KEEJAN; $47,000 2021 OBSMAR.

Bodemeister–C Note by Scat Daddy; C MY MEISTER, c, 2, GP, Msw, 7-18, a7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Bridlewood Farm (FL.). $40,000 2021 OBSMAR.

Candy Ride (ARG)–Sweet Aloha by Western Cat; SENBEI, c, 2, SAR, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Dr. Jerry Bilinski (NY.). $280,000 ’20 KEEJAN. *1/2 to Filibustin(MSW$309,140).

Carpe Diem–Mo Cerise by Uncle Mo; ROSY DAWN, f, 2, ELP, Msw, 7-18, 5 1/2fT, 1:05 . B-Betz Thoroughbreds, Inc. (KY.).

Cupid–Shelby’s Song by Songandaprayer; FEELTHEBEAT, c, 2, WO, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Brad Grady & Misty Grady (FL.). $47,000 2021 OBSMAR. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Dynamic Impact–Gold Plan by Liberty Gold; CUTE IMPACT, f, 2, DMR, Mcl 50000, 7-18, 5f, :59 2/5. B-Stormy B. Hull (CA.). $3,700 ’20 FTCYRL. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Hakassan (CHI)–Im a Southern Diva by Imperialism; SING N SPURS, g, 2, CBY, Mcl 40000, 7-18, 5f, 1:00 . B-Harlan Walker & Lori Walker (MN.).

Midshipman–Regal Approach by Thunder Gulch; SHIPSATIONAL, c, 2, SAR, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:05 . B-Mr. & Mrs. Bertram R. Firestone (NY.). $27,000 ’19 KEENOV; $210,000 2021 OBSMAR. *1/2 to First Appeal($330,753).

Munnings–Forty Winds by Forty Tales; FORTY STRIPES, c, 2, MTH, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Buck Pond Farm, Inc. (KY.).

Not This Time–Sweet Sweet Annie by Curlin; IN DUE TIME, c, 2, MTH, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $9,500 ’19 KEENOV; $35,000 ’20 KEESEP; $95,000 2021 OBSSPR.

Shaman Ghost–Wackey Logic by Bushwacker; DIMMI QUANDO, g, 2, PLN, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $2,500 ’20 CTNAUG.

Stanford–Nine to Five Lady by Mr. Greeley; KO OLINA, f, 2, DMR, Msw, 7-18, 5f, :59 . B-BKB Stables, LLC, Jerry Haugg &Brenda Haugg (CA.). $9,500 ’20 CALMIX.

Tale of the Cat–Indy’s Million by A.P. Indy; BARSABAS, g, 2, DMR, Mcl 32000, 7-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Charles Fipke (KY.). $22,000 ’20 KEESEP.

Cinco Charlie–Darling Grace by Quality Road; OUR LYLA GRACE, f, 3, EMD, Mcl 25000, 7-17, 6f, 1:10 3/5. B-David Thorner & Ward Andrews (KY.).

Field Commission–After Words by Kafwain; BEFORE YOU, f, 3, SAR, Mcl 20000, 7-18, 6f, 1:11 4/5. B-Pat Bosley & Field CommissionPartnership (FL.). $17,000 2020 OBSSUM.

Ghostzapper–Cotton Blossom (G1$724,987), by Broken Vow; MISS FLOKI, f, 3, WO, Moc 40000, 7-18, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-William D. Graham (ON.).

Graydar–Ushuaia by Cape Canaveral; CAPTAIN DASHI, g, 3, EMD, Mcl 15000, 7-17, 1m, 1:39 3/5. B-William B Harrigan & Mike Pietrangelo (KY.). $23,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Flat Lucky(MSP$297,733).

Hard Spun–Bagh of Jewelz by A.P. Indy; MOHS, c, 3, MTH, Msw, 7-18, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-CASA Farms I, LLC (KY.). $70,000 ’19 FTKOCT.

Heaven’s Glory (JPN)–Leioa (ARG) by Engrillado (ARG); FOX FORCE FIVE, f, 3, PIM, Mcl 25000, 7-18, 1 1/16mT, 1:47 4/5. B-Clarke Ohrstrom (MD.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Hero of Order–Dreams On Tap by Tapit; SHEISTHEHERO, f, 3, MNR, Msw, 7-18, 5f, 1:00 2/5. B-Raut, LLC (KY.).

Liam’s Map–Ullapool (MSW$361,911), by Langfuhr; THE GREAT OZ, g, 3, GP, Mcl 50000, 7-18, 5fT, :55 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $60,000 ’19 KEESEP; $130,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Loopallu($255,988).

Malibu Moon–Unenchantedevening by Unbridled’s Song; MORE MOONSHINE, f, 3, SAR, Msw, 7-18, 7f, 1:23 2/5. B-Summer Wind Equine (KY.). *Full to Moonshine Memories(MG1$549,056).

Ministers Wild Cat–It’s Your Life by Taste of Paradise; NEW EVERY MORNING, c, 3, EMD, Mcl 8000, 7-17, 5 1/2f, 1:05 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Mucho Macho Man–Chasida by North Light (IRE); MYSTICAL MAN, g, 3, SAR, Mcl 75000, 7-18, 1 1/8m, 1:50 . B-Equus Farm (KY.). $25,000 ’19 FTKOCT; $155,000 2020 OBSMAR.

Schramsberg–Sonora Winds by Best Minister; WENDY SCHRAMSBERG, f, 3, GPR, Msw, 7-18, 4f, :47 1/5. B-Buckey Stockwell (AB.).

Stay Thirsty–Dear Fay by Ghazi; STAY MY FAYVORITE, g, 3, FAR, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Bo Vujovich (MN.).

Unbridled Sheriff–Awake My Soul by Rahy Rahy; TEXAS SPRING, f, 3, LAD, Mcl 20000, 7-18, 1mT, 1:38 4/5. B-Stephen R. Baker (TX.). $2,000 2020 TEXSUM.

Upstart–Annie’s Melody by Forestry; UPBEAT MELODY, c, 3, AP, Msw, 7-18, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Machmer Hall & MTH Equine (KY.). $115,000 ’19 KEESEP; $125,000 2020 OBSSPR.

War Front–Homebound (G2), by Dixie Union; TEXAS SHUFFLE, f, 3, ELP, Msw, 7-18, 1m, 1:38 3/5. B-Mr. Joseph Allen LLC (KY.).

Wicked Strong–Cinch by Cowboy Cal; LEND AMERICA, g, 3, MTH, Mcl 16000, 7-18, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Westbrook Stables LLC (KY.).

Acclamation–Team Builder by Broken Vow; LONO, g, 4, PRV, Mcl 6250, 7-17, a5 1/2f, 1:11 . B-Harris Farms Inc. (CA.). $16,000 ’18 CTNAUG.

Big Drama–On the Dole by Speightstown; UPTOWN QUEEN, f, 4, GP, Mcl 16000, 7-18, 1mT, 1:36 . B-Harold L. Queen (FL.).

Big Drama–Honest Gold by Medaglia d’Oro; REALTOR DANNY D, c, 4, MTH, Mcl 10000, 7-18, 6f, 1:12 . B-Hallmarc Stallions LLC (FL.). $52,000 2019 OBSAPR. *Full to R Kinsley Doll(MSW$315,553).

Brave Victory–Chilada by Good Journey; NACHO VICTORY, g, 4, PLN, Mcl 5000, 7-18, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Paul Atmajian (CA.).

City Weekend–Z Z Pop by Brahms; MEETMEINSTLOUIE, f, 4, FAN, Mcl 4000, 7-17, 6f, 1:15 2/5. B-Cynthia Rush & Jim Watkins (IL.).

Discreet Cat–Tifonica (ARG) by Equalize; PRUDENT, f, 4, PLN, Mcl 20000, 7-18, 5 1/2f, 1:05 . B-Tifonica Partnership (KY.). *1/2 to Haimish Hy(G1$360,988).

English Channel–Za Za Zu by Dynaformer; SPEAK ENGLISH, f, 4, AP, Mcl 12500, 7-18, 1mT, 1:39 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’18 KEESEP.

Greeley’s Galaxy–Ceasars Pleaser by Golden Omen; RARE STRAIN, g, 4, EVD, Mcl 20000, 7-17, 1m, 1:40 4/5. B-Bryce Ladner (LA.).

Kantharos–Keepondealing (MSW$299,515), by Friendly Lover; DODROPIN, f, 4, CBY, Msw, 7-18, 5fT, :58 . B-B & D Thoroughbreds (MN.). *1/2 to Town of Towns($326,200).

Kantharos–Holidaysatthefarm by Smarty Jones; GRAZELY, g, 4, WO, Moc 25000, 7-18, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Whitford Bloodstock (ON.). C$15,000 ’18 ONTAUG.

Line of David–Vintaggrace by Bellamy Road; DAVID’S GRACE, g, 4, LAD, Mcl 7500, 7-18, 1mT, 1:38 2/5. B-Jack Frost (KY.).

Matt’s Broken Vow–Tez Savitri by Demidoff; MYNAMEIS PRINCE, g, 4, CBY, Msw, 7-18, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Lisa Ann Duoos (MN.).

Mineshaft–S’more Smoke by Smoke Glacken; COZY CAFE, f, 4, GP, Mcl 12500, 7-18, 7f, 1:24 4/5. B-Danny White, Ann White & W. S. Farish (KY.). $90,000 ’17 KEENOV; $45,000 2019 OBSAPR. *1/2 to El Biologo(Horse of the year in Mexico).

Pioneerof the Nile–Grosse Pointe Anne by Silver Deputy; ANATOLIA, f, 4, EMD, Msw, 7-18, 6f, 1:09 1/5. B-Peter Redekop BC Ltd. (KY.).

Quality Road–Fashionable Frolic by Old Fashioned; GRAVES MILL ROAD, g, 4, CBY, Msw, 7-18, 1m, 1:40 . B-Steven Friedfertig (KY.). $330,000 ’17 KEENOV; $425,000 ’18 FTSAUG.

Shackleford–French Passport by Elusive Quality; PRAIRIE DRESS, f, 4, GIL, Msw, 7-17, 4f, :47 . B-Mount Joy Stables, Inc. (KY.). $65,000 ’17 KEENOV; $200,000 ’18 FTKJUL.

Smoke Warning–Sensational Gold by Medaglia d’Oro; BILLY NOT WILLIAM, g, 4, FAN, Msw, 7-17, 6f, 1:13 4/5. B-Smokey Creek Farm (IL.).

Trinniberg–Juice Box by Gone for Real; TRINITY GIRL, f, 4, MNR, Mcl 4000, 7-18, 6f, 1:15 1/5. B-Donna Sammons & Maggie McBroom (NY.). $8,000 2019 OBSJUN.

Will Take Charge–Divine Trick by Divine Park; DIVINE LEADER, c, 4, ELP, Mcl 16000, 7-18, 6f, 1:10 . B-Bridlewood Farm (FL.). $230,000 ’18 FTKJUL.