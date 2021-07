North American Maiden Winners July 19

Connect–Touch the Moon by Malibu Moon; ROYAL CONNECTION, c, 2, IND, Msw, 7-19, 1m, 1:40 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). *1/2 to Royal Approval (G3).

Mission Impazible–Thin Dress by Frost Giant; THIN LEGS, f, 2, FL, Msw, 7-19, 5f, :59 4/5. B-LRE Racing LLC (NY.).

Quality Road–El Vedado by Big Brown; CAVALIER CUPID, f, 2, CNL, Msw, 7-19, 5fT, :56 . B-Big Lick Farm (MD.).

Super Saver–Its a Date by Dominus; ADDICTED TO CHAOS, g, 2, DEL, Msw, 7-19, 5f, :59 2/5. B-T. F. VanMeter (KY.). $7,000 ’20 FTKOCT.

Afleet Alex–My Own Story by Lasting Approval; MY SWEET STORY, f, 3, CNL, Msw, 7-19, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-J. Amling & Merriefield Farm (KY.). *Full to My Afleet (MSW$293,562) *1/2 to Real Story (G3$349,592).

Animal Kingdom–Smooth Performer by Benchmark; JEAN V’S LEGACY, f, 3, PID, Msw, 7-19, 1m, 1:41 . B-Betz/Burns/CHNNHK/Magers/ & CoCo/Ramsby (KY.). $70,000 ’19 KEESEP.

Bodemeister–Hannah’s Holiday by Kafwain; MY ALIBI, f, 3, LAD, Mcl 7500, 7-19, 1m 70y, 1:47 . B-PTS Ranch, LLC (KY.). $1,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to American Holiday ($262,233).

Curlin–Anabaa’s Creation (IRE) (MG1P$330,689), by Anabaa; SANTA RITA, f, 3, LAD, Msw, 7-19, 5f, 1:00 2/5. B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $200,000 ’19 KEESEP.

Declaration of War–Summer Exhibition by Royal Academy; BODACIOUS BLEND, f, 3, DEL, Mcl 12500, 7-19, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Willow Oaks Stable LLC (KY.). $10,000 ’19 FTMYRL. *1/2 to Summer Applause (G2$814,906).

Euroears–Lady Primal by Primal Storm; EUROROSE, f, 3, LAD, Mcl 12500, 7-19, 6f, 1:13 1/5. B-Justin Williams & Allen Dupuy (OK.).

Girolamo–One Charming Devil by Devil His Due; JUST PLUNGE, g, 3, PID, Mcl 7500, 7-19, 1m, 1:41 3/5. B-Everything’s Cricket Racing (KY.). $2,000 ’19 KEESEP; $4,500 2021 OBSJAN.

Medal Count–Another Dream by Badge of Silver; C F V GUAPO, g, 3, IND, Msw, 7-19, 1m 70y, 1:48 1/5. B-Julie A. Rini (IN.). $5,000 ’19 FTKOCT.

The Factor–Vodka Gal by Street Cry (IRE); THE PROGRAMMER, g, 3, PID, Msw, 7-19, 1m, 1:40 . B-Thomas G. McClay (PA.).

Justin Phillip–Miss Chloe H. by Littleexpectations; RHETT THOMAS, g, 4, IND, Mcl 5000, 7-19, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Ricky J. Short (IN.).

Lord Shanakill–Mayne Island by Doneraile Court; AUCHINCRUIVE, c, 4, DEL, Mcl 25000, 7-19, 7 1/2fT, 1:31 4/5. B-Norman G. Lewis & Laurence B. Lewis (PA.).

Normandy Invasion–Sunshine Stormy by Stormy Atlantic; EVRYBODYLUVSNORMAN, g, 4, FL, Mcl 11000, 7-19, 6f, 1:12 4/5. B-Allen C. Hallett & Saratoga Glen Farm (NY.).

Not Bourbon–Careful Charlie (IRE) by Tapit; LAXMI, f, 4, FE, Mcl 4500, 7-19, 6f, 1:13 1/5. B-Charles Fipke (ON.). C$1,000 ’18 ONTAUG.

Speightstown–Treasure by Medaglia d’Oro; TREASURY, g, 4, IND, Msw, 7-19, 1m 70y, 1:43 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Gold Tribute–Lady Dashiell by Kiridashi; LADY’S TRIBUTE, m, 6, LAD, Mcl 5000, 7-19, 5 1/2f, 1:07 . B-Raleigh Spinx Cox (LA.).