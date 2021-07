North American Maiden Winners July 2

Goldencents–Haka’s Sister by Declaration of War; GOLD DECLARATION, c, 2, LS, Msw, 7-2, 5f, :59 . B-Frankfort Park Farm (KY.). $9,000 ’20 KEESEP.

Hit It a Bomb–Tiz the Key by Tiznow; TIZ THE BOMB, c, 2, ELP, Msw, 7-2, 1m, 1:37 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $330,000 ’20 FTYRLS.

Infinite Resource–Blooming Heat by Southwestern Heat; INFINITE HEAT, g, 2, RUI, Msw, 7-2, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Fred I. Danley (NM.).

Lord Nelson–Multitasker by Bertrando; BUENO BUENO, c, 2, ELP, Mcl 30000, 7-2, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Mike Abraham (KY.). $55,000 ’20 KEESEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Stanford–Miranda Rose by Tribal Rule; CARMEN MIRANDA, f, 2, LRC, Msw, 7-2, 5f, :58 2/5. B-Nick Alexander (CA.).

Stanford–Tinderella (GB) by Royal Applause (GB); DRIZELLA, f, 2, LRC, Msw, 7-2, 5f, :57 4/5. B-Magee-Wolfson LLC (CA.). $85,000 2021 OBSMAR.

Summer Front–My Magic Moment by Forest Wildcat; RUN CURTIS RUN, c, 2, BEL, Msw, 7-2, 5f, :58 3/5. B-Larry Goichman (NY.). $45,000 ’20 FTMYRL.

Bodemeister–Frabster by War Chant; TIZ A QUEEN, f, 3, AP, Mcl 12500, 7-2, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Ragnar Korthase (KY.).

Bustin Stones–Saudi Princess by Unbridled’s Song; PAPA SMOOTH, g, 3, BEL, Mcl 40000, 7-2, 6f, 1:11 3/5. B-Dr. Jerry Bilinski, Roddy Valente & Dr. Richard Alfred (NY.). $105,000 ’19 FTKJUL. *Full to Stoney Bennett (SP$307,285).

Cairo Prince–Datttcatsgotrhythm by Tale of the Cat; MEADOWBROOK ROAD, f, 3, BTP, Msw, 7-2, 6f, 1:13 1/5. B-Mullikin Thoroughbreds (KY.). $45,000 ’18 KEENOV; $50,000 2020 OBSMAR.

Den’s Legacy–Royal and Ancient by Royal Academy; LINEAGE, f, 3, CT, Mcl 5000, 7-1, 4 1/2f, :54 4/5. B-Center Hills Farm (OK.).

Fast Anna–Xtrapleasure by Mr. Greeley; MISS ALEX, f, 3, BEL, Mcl 30000, 7-2, 7f, 1:26 1/5. B-Sycamore Bark Thoroughbreds, LLC (KY.). $4,000 ’19 FTKOCT; $13,000 2020 OBSSUM.

Goldencents–Bellezza Rosso by Tapit; STREETCAR JONES, f, 3, MTH, Mcl 10000, 7-2, 6f, 1:13 4/5. B-W C Racing (KY.). $32,000 ’19 KEESEP.

Laoban–Irish Ridge by Cactus Ridge; A BIT O’IRISH SASS, f, 3, BEL, Msw, 7-2, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Sequel Stallions NY & Harry L. Landry (NY.). $17,000 ’18 FTNOCT; $60,000 ’19 FTKOCT; $110,000 2020 FTMTYO.

Liam’s Map–War Tigress by War Chant; MARCHING, c, 3, ELP, Msw, 7-2, 6f, 1:10 . B-Waymore LLC (KY.). $285,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to War Heroine (G2).

Lutes Gift–Lil Squirt by Marquetry; LUTES LIL GIFT, f, 3, EMD, Mcl 8000, 7-1, 5 1/2f, 1:03 . B-Horse Haven Creek Farm (WA.).

Majesticperfection–Five Star Swank by Five Star Day; JOHNNY UP, g, 3, CBY, Msw, 7-1, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-John Mentz (MN.). *1/2 to Superstar Leo ($258,826) *1/2 to Wynn Time (G1P$326,479) *1/2 to Cinco Star (MSP$280,240).

Mosler–Sassy Molly by Mineshaft; PEPE AND HEYWOOD, g, 3, PIM, Mcl 10000, 7-2, 6f, 1:12 3/5. B-Country Life Farm & Sassy Molly LLC (MD.). $1,000 ’18 FTMDEC; $1,000 ’19 FTMYRL.

Point of Entry–Mountain Mambo by Mt. Livermore; AVISSE, f, 3, LRC, Mcl 20000, 7-2, 1m, 1:39 3/5. B-Glendalough LLC (KY.). $45,000 ’18 KEENOV; $65,000 2020 OBSSPR.

Producer (GB)–Miss Gold Coast by A.P. Indy; TURFY, c, 3, BTP, Msw, 7-2, 5f, :59 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Seville (GER)–Pagan Priestess (MSW$255,337), by Oratory; GOLDIE’S BOY, g, 3, PIM, Mcl 16000, 7-2, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-B. G. “Bob” Sowder (MD.).

Too Much Bling–Silver Sunday by Badge of Silver; SUNDAY BLING, g, 3, LS, Msw, 7-2, 1m, 1:41 4/5. B-Alvin Wong & Pat Sheetz (TX.). $18,000 2020 TEXSUM.

Vancouver (AUS)–La Casadora by Colonel John; EL CASADORA, g, 3, ELP, Mcl 10000, 7-2, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Lee McMillin (KY.). $1,200 ’19 KEESEP.

Sound the Alarm–Secret Heiress by Wildcat Heir; LUKES SECRET, f, 4, EVD, Mcl 10000, 7-1, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Samuel Breaux (LA.).