North American Maiden Winners July 20

Flat Out–All Day Donna by Value Plus; FLAT OUT DONNA, f, 2, HST, Moc 50000, 7-19, 3 1/2f, :39 4/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $3,000 ’20 KEEJAN.

Lent–Honey Dew Honey by Ghostzapper; SHAMRA, f, 2, HST, Mcl 16000, 7-19, 6f, 1:12 3/5. B-Sandra M. Loseth (BC.).

Nyquist–Secret Garden (PER) (G1), by Flanders Fields; SEQUIST, f, 2, CNL, Msw, 7-20, 5f, :58 . B-Clearsky Farms (KY.). $100,000 ’20 KEESEP.

Poseidon’s Warrior–Aunt Bobby by Ecclesiastic; ADVOCATE HARBOR, f, 2, PRX, Msw, 7-20, 5f, :58 4/5. B-Swilcan Stables LLC (PA.). *Full to Splicethemainbrace (MSP$253,356).

Summer Front–Loan Guarantee by Malibu Moon; WOW WHATA SUMMER, c, 2, CNL, Msw, 7-20, 5 1/2fT, :57 4/5. B-Jeremy Brooks (KY.).

Exaggerator–To the Brim by Ascot Knight; MAYBE AFTER LATER, c, 3, PRX, Mcl 25000, 7-20, 1m, 1:39 2/5. B-Two Sisters Farm (PA.). $52,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Duff (MSW$399,758).

Girolamo–Silent Rap by Cherokee Rap; SILENT SONATA, g, 3, IND, Mcl 30000, 7-20, 6f, 1:12 4/5. B-Alexander J. Lee (IN.).

Goldencents–Gold Union by Mutakddim; BAYOU BEAUX, c, 3, LAD, Mcl 12500, 7-20, 6f, 1:13 4/5. B-Autry Big Aut Farms (NC.). $3,000 ’19 ESLOCT.

I Want Revenge–Frostina by Alaskan Frost; LINDALOUIMAGE, f, 3, FAN, Msw, 7-20, 1m, 1:41 3/5. B-Garret A. Sudbring (IL.).

Latent Heat–Beginnings End by Cape Canaveral; HEATIN UP, f, 3, PRM, Msw, 7-19, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Lynn Chleborad (OK.). *1/2 to No Holds Barred (MSP$373,598).

Leonnatus Anteas–Crafty Push by Dixie Union; SWITCHING SIDES, g, 3, FE, Mcl 6250, 7-20, 5f, 1:00 1/5. B-Colebrook Farms (ON.).

Mineshaft–Kristy Beethoven by Kris S.; BOLD AND BRASSY, g, 3, FAN, Mcl 4000, 7-20, 1m, 1:45 . B-Dr. Richard Holder (KY.). $20,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Street Girl (G2P$446,716).

More Than Ready–Gone Theatrical by Theatrical (IRE); RUPP N READY, g, 3, IND, Mcl 30000, 7-20, 1 1/16mT, 1:47 2/5. B-901 Racing LLC (KY.).

Oxbow–Stuck in Saratoga by Tiznow; REBEL RISING, f, 3, PRM, Mcl 25000, 7-19, 6f, 1:10 2/5. B-Gene Bogash (IA.).

Pimpernel–Sheri’s Thunder by Thunder Gulch; COOL FIRE, g, 3, LAD, Mcl 5000, 7-20, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Quintin C Holtz (LA.).

Quest–Esther’s Wish by Stephen Got Even; ELSIE’S WISH, f, 3, ASD, Mcl 5000, 7-19, 6f, 1:17 1/5. B-Larry Falloon & Darin Bouchard (MB.).

Raison d’Etat–Julie’s Love (GB) (MG1P$432,864), by Ad Valorem; LOVE LIFE, g, 3, CNL, Mcl 16000, 7-20, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $10,500 ’18 KEENOV.

Vancouver (AUS)–Lady Dynasty by Richter Scale; MILLER’S MAIDEN, f, 3, IND, Msw, 7-20, 5fT, :59 3/5. B-Mr. & Mrs. Richard S. Kaster (KY.). $20,000 ’19 FTKOCT.

Atreides–Earth’s Joy by Military; TRISTANS JOURNEY, c, 4, FMT, Msw, 7-19, 6f, 1:15 . B-Martin Grother (OK.).

Constitution–Tale of a Dream by Tale of the Cat; KARLA’S DREAM, f, 4, MNR, Mcl 4000, 7-19, 5f, 1:02 3/5. B-Hidden Lake Farm, LLC (NY.). $1,500 ’18 FTKOCT.

Data Link–Talkin Taylor by Oratory; OKIE BUCK, g, 4, FMT, Mcl 5000, 7-19, 4f, :48 . B-Clinton Wade Donaho (OK.).

Munnings–Looking Chill by Artie Schiller; NIKKI’S DREAM, f, 4, FL, Mcl 11000, 7-20, 5 1/2f, 1:07 . B-Mende Racing Stable, LLC (NY.).

Outrageouslyfunny–Singular Event by Concerto; FUNNY BACHELOR, g, 4, TDN, Mcl 7500, 7-20, 5 1/2f, 1:09 . B-Bobby R Rankin Sr (OH.).

Shady Grove–Snickers Creek by Cinnamon Creek; ORPHAN ANGIE, f, 4, FMT, Mcl 10000, 7-19, 6f, 1:16 . B-Ernie Witt (AR.).

Trappe Shot–Torreyana by Johannesburg; SALTY SNAPPER, g, 4, MNR, Msw, 7-19, 5f, 1:00 4/5. B-Catherine Zoc (KY.). $8,000 ’18 FTKOCT.

Weigelia–Dowhatyourbigsisdo by Crypto Star; CORBALLY, f, 4, PRX, Mcl 10000, 7-20, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Barbara Wheeler (PA.). $20,000 ’18 FTMOCT; $20,000 2019 FTMMAY.

Phantom Wildcat–Windy O by Olympio; OPIANA, g, 5, MNR, Mcl 4000, 7-19, 6f, 1:14 . B-Legacy Ranch Inc (CA.).