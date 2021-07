North American Maiden Winners July 21

Ghostzapper–Back Flip by Super Saver; JACKKNIFE, f, 2, CNL, Msw, 7-21, 5fT, :57 4/5. B-Allied Racing Stable, LLC (KY.). $140,000 ’20 KEESEP; $16,000 2021 OBSSUM.

Munnings–Come Sunday (SW$270,845), by Repent; LET’S BE CLEAR, f, 2, SAR, Msw, 7-21, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-The Estate of Tommy G. Ligon (KY.). $33,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Someday Soon (MSW$292,098).

Talent Search–Avery’s Smile by Uptowncharlybrown; FOR THE DREAMERS, g, 2, PRX, Msw, 7-21, 5f, :58 3/5. B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.).

Teide–Architecture by Dixie Chatter; U DID IT, f, 2, HST, Moc 50000, 7-20, 6f, 1:12 4/5. B-Christine Ammann (BC.). C$1,500 ’20 BRCSEP.

American Pharoah–Winnie Dixie by Dixie Union; BLUE LILY, f, 3, SAR, Mcl 75000, 7-21, 1 1/8m, 1:52 4/5. B-Mrs Fitriani Hay (KY.).

Cairo Prince–My Indian by Indian Charlie; ZALINSKY, g, 3, TDN, Mcl 16000, 7-21, 6f, 1:12 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). *1/2 to Hay Field (SP$497,291).

Coil–Avadiva by Skimming; DIVALDO, g, 3, HST, Mcl 4000, 7-20, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Mauro Comensoli (BC.).

Euroears–Saturday Suprise by Any Given Saturday; LUCKY AND FAST, g, 3, FMT, Mcl 10000, 7-20, 6f, 1:15 . B-Bryan Hawk (OK.). $20,000 ’19 OKCSUM.

First Dude–Exonerated by Johannesburg; EXONERATED PREZ, g, 3, TDN, Mcl 5000, 7-21, 5 1/2f, 1:06. B-Donald R. Dizney, LLC (KY.). *Full to Skye Diamonds (G2$690,150).

Giant’s Causeway–Experience (IRE) (G3), by Excellent Art (GB); ESTELLINA, f, 3, PID, Mcl 17500, 7-20, 6f, 1:11 4/5. B-Don Alberto Corporation (KY.).

Lent–Tessanna by Storm Victory; DON’T TESS ME, f, 3, HST, Mcl 16000, 7-20, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Helen Klimes (BC.). C$9,500 ’19 BRCSEP.

Maclean’s Music–Cavan Thunder by Jump Start; THUNDERSTRUCK, f, 3, IND, Msw, 7-21, 6f, 1:11 2/5. B-John D. Stuart (IN.). $30,000 ’19 KEESEP.

Maclean’s Music–Athena Grande by Giant’s Causeway; SACRED SUNDAY, f, 3, CNL, Mcl 25000, 7-21, 6f, 1:10 2/5. B-Max Thomas (KY.).

Normandy Invasion–Sugar Beach by Peruvian; MONTRICHARD, g, 3, PID, Mcl 7500, 7-20, 6f, 1:12 2/5. B-Ted Taylor Thoroughbreds (NY.). $5,000 2020 OBSSUM.

Revolutionary–Azuba by Discreetly Mine; WACKER’S GIRL, f, 3, BTP, Mcl 10000, 7-21, 6f, 1:15 2/5. B-South River Ranch Inc. (OH.).

Tonalist–Chanel Number One by English Channel; COLOR CRUSH, f, 3, CNL, Mcl 25000, 7-21, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $75,000 ’19 FTKOCT; $35,000 2020 FTMWIN.

Tonalist–Wittenberg Miss by Smart Strike; RAFFINITY, f, 3, SAR, Mcl 40000, 7-21, 7f, 1:25 4/5. B-Delehanty Stock Farm (NY.). $70,000 ’19 FTNAUG.

Uncle Mo–Disco Barbie (MG1P$461,536), by Pure Prize; UNCLE KEN, g, 3, CNL, Msw, 7-21, 1mT, 1:36 3/5. B-Diane Louise Manning (PA.).

Union Rags–Elarose by Storm Cat; BELLAGIO, g, 3, FL, Msw, 7-21, 1m 70y, 1:46 4/5. B-William C. Schettine (KY.).

Wilburn–Merci Beaucoup by Giant’s Causeway; J LOVE, f, 3, FMT, Msw, 7-20, 6f, 1:15 3/5. B-John James Revocable Trust (OK.). $2,700 ’19 OKCSUM.

Cross Traffic–Ring My Belle by Harlan’s Holiday; RINGLE BELLE, g, 4, PEN, Msw, 7-20, 1m 70y, 1:46 . B-C. Kidder, N. Cole & B. Kidder (KY.). $1,700 ’18 KEESEP.

Dr. Rockett–Rain Forest by Exchange Rate; CASPER JOE, g, 4, FL, Mcl 5000, 7-21, 1m 40y, 1:46 . B-Lauren MacFarlane (MA.).

Gemologist–Mommie’s the Boss by Holy Bull; MOMMIE’S JEWEL, c, 4, SAR, Mcl 40000, 7-21, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Patricia Generazio (NY.).

Prospective–Peggy’s Lady by Diplomatic Jet; PEG’S HOT WINNER, g, 4, MNR, Mcl 4000, 7-20, 5f, 1:01 . B-Peggy J. Follin (FL.).

Successful Appeal–Just Sarah by Runaway Groom; JUST HUMMING, f, 4, IND, Msw, 7-20, 1mT, 1:42 2/5. B-Richard W. Huddleston (IN.).

Tale of the Cat–Sandsarita by Street Boss; STANCHION, f, 4, PEN, Mcl 7500, 7-20, 6f, 1:11 3/5. B-Romar Farm LLC & BRS (KY.).

Temple City–Cedar Summer by Souvenir Copy; CAYMAN ISLAND, g, 4, PEN, Mcl 16000, 7-20, 6f, 1:13 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $9,000 2019 FTMWIN; $25,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Populist Politics (G2P$653,396).

Twirling Candy–Coed Ruth E. by Private School; TWIRLING RUTH, f, 4, BTP, Msw, 7-21, 6f, 1:13 1/5. B-Robert A. Reeves (KY.).

Verrazano–She’s a Believer by Silver Train; HE’S A BELIEVER, g, 4, PID, Mcl 7500, 7-20, 6f, 1:13 . B-Russell Welch (LA.).

Warrior’s Reward–Smarty Bird by Smart Strike; DESOTO’S WAR, g, 4, BTP, Mcl 7500, 7-21, 6f, 1:13 . B-Marylou Whitney Stables LLC (KY.). $5,200 ’17 KEENOV; $65,000 2020 OBSJAN.

Alternation–Sweet Summer by Summer Squall; HOT N SWEET, m, 6, BTP, Mcl 5000, 7-21, 1m, 1:44 . B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.). *1/2 to Mister Pollard (MSW$581,262).

Gone Clubbing–Sweet Temptation by Sinful Persuasion; TEMPTING MOMENT, g, 6, CNL, Mcl 10000, 7-21, 5 1/2fT, 1:04 . B-Leanne Hester (VA.).

Graydar–Tessarini by Bernardini; THERESA’S BOY, g, 6, FL, Mcl 5000, 7-21, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Hidden Lake Farm LLC & Kingsport Farm (NY.). $50,000 ’16 FTNAUG; $25,000 2017 FTMMAY.

Warrior’s Reward–Rare Cookie by Rare Brick; RARE WARRIOR, m, 6, FMT, Mcl 5000, 7-20, 4f, :47 2/5. B-Cowboy Stables, LLC (OK.).