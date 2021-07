North American Maiden Winners July 23

Bodemeister–Running Wild by Indian Charlie; STOLEN BASE, c, 2, SAR, Msw, 7-23, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $45,000 2021 OBSSPR.

Carpe Diem–Lemon Sugar by Lemon Drop Kid; LITTLE LUCERITO, f, 2, BTP, Msw, 7-23, 5f, 1:01 1/5. B-Edward H. Lane (KY.). $2,000 ’20 FTKOCT.

Lord Nelson–Anahauc by Henny Hughes; BASKING, f, 2, GP, Msw, 7-23, 6f, 1:12 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $100,000 ’20 FTYRLS.

Point of Entry–Divine Presence by A.P. Indy; KITODAN, c, 2, GP, Msw, 7-23, 7f, 1:24 3/5. B-Flaxman Holdings Limited (KY.). $9,000 ’20 KEESEP.

Ready’s Image–Hawaiian Sky by Parker’s Storm Cat; SKYS IMAGE, f, 2, IND, Msw, 7-22, 5f, :59 2/5. B-Rancho Monarca, LLC (IN.).

Union Rags–Tare Green by Giant’s Causeway; GOLD HERITAGE, c, 2, ELP, Msw, 7-23, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Indian Creek (KY.). $190,000 2021 OBSSPR.

Coast Guard–Miss Sandra Sue by Bertrando; CRIBBS, f, 3, EMD, Mcl 8000, 7-22, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Annie Birklid, Tom Birklid & Becky Birklid (WA.). $7,500 ’19 WASAUG.

Fast Anna–Deco Rocks by Rockport Harbor; ANNA ROCKS, f, 3, CT, Msw, 7-22, 7f, 1:27 . B-Dr. Stephen G. Jackson & Debbie Jackson (KY.).

Freud–Virginia Reel by Gone West; SOCIAL WHIRL, f, 3, SAR, Mcl 40000, 7-22, 5 1/2fT, 1:05 2/5. B-Patricia L. Moseley (NY.). *Full to Princess Dream ($266,059).

Ghostzapper–Quiet Hour by Quiet American; MENDING, f, 3, ELP, Mcl 16000, 7-23, 6f, 1:11 1/5. B-Mulholland Springs, LLC (KY.).

Great Notion–Perfect Measure by Wildcat Heir; SHO U RIGHT, f, 3, CT, Mcl 5000, 7-22, 4 1/2f, :54 3/5. B-Hamilton Smith (MD.).

Imagining–Favorite Pic by Favorite Trick; FAVORITE IMAGE, g, 3, PIM, Mcl 16000, 7-23, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-South Branch Equine LLC (MD.).

Langfuhr–Some Given Legend by Point Given; SOMEKINDAFUHRY, g, 3, BTP, Msw, 7-23, 1mT, 1:37 2/5. B-Bryan Allen Metz (OH.).

Liam’s Map–Pelipa by Indian Charlie; EVERETT’S SONG, g, 3, PIM, Msw, 7-23, 6f, 1:11 2/5. B-Maccabee Farm (KY.). $67,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSPR.

Liberty Gold–Bolshoi Ballet by King of Kings (IRE); LIBERTY’S FINALE, g, 3, EMD, Mcl 5000, 7-22, 1m, 1:41 . B-Karen Angelos & Keith Swagerty (WA.).

Rapper S S–My Lucky Diamond by Funny Meeting; LUCKY MATT, g, 3, RUI, Mcl 6500, 7-23, 5f, :58 1/5. B-Lucky Six Inc. (NM.).

Shanghai Bobby–All American Flyer by Quiet American; AMERICAN BUDDHA, g, 3, EMD, Mcl 25000, 7-22, 6f, 1:11 4/5. B-Emily Wygod & Oliver Bushnell (KY.). $19,000 ’18 KEENOV; $24,000 ’19 KEESEP.

Smiling Tiger–Sassy Synner by Synastry; ZAKKIYYAH, f, 3, GG, Msw, 7-23, 5fT, :59 . B-Woodbridge Farm LLC & Ronald Erickson (CA.).

Street Boss–Sassy Ali Joy by Indian Charlie; TUSCAN QUEEN, f, 3, SAR, Msw, 7-23, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. & John D. Fielding (ON.). $35,000 ’19 FTKOCT; $180,000 2020 OBSSPR.

The Gurkha (IRE)–Long Face by Whywhywhy; BIG EVEREST (GB), c, 3, SAR, Msw, 7-23, 1mT, 1:38 3/5. B-Newsells Park Stud (GB.). 47,000gns ’18 TATDEC; 286,000EUR 2020 ARQTYO.

Tourist–C J’s Gal by Awesome Again; KICK IN THE GAS, g, 3, GP, Mcl 16000, 7-23, 1m, 1:36 4/5. B-St. Simon Place (KY.). $70,000 ’18 KEENOV; $150,000 ’19 KEESEP.

Verrazano–Moon Stepper by Lo Bucker; MOONZANO, g, 3, PIM, Mcl 10000, 7-23, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Quest Realty (MD.).

War Dancer–Act of Glory by Honour and Glory; ASK AROUND, f, 3, MTH, Msw, 7-23, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Bright View Farm (NJ.). *1/2 to George Cross ($294,212).

Algorithms–No Little Angel by Lord Carson; THEDEVILSALGORITHM, g, 4, IND, Msw, 7-22, 6f, 1:11 1/5. B-Spooky Hollow Racing, Inc. (IN.).

Algorithms–Speedy War by War Front; RULE FOLLOWER, g, 4, AP, Mcl 12500, 7-23, 6f, 1:11 4/5. B-Bradley Wayne Purcell (KY.). $90,000 ’18 KEESEP; $275,000 2019 OBSMAR.

Bourbon Courage–Southern Squall by Indian Ocean; BOURBON WILDCAT, f, 4, PIM, Mcl 25000, 7-23, 5fT, :58 1/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Shawn M. Howser (MD.).

Munnings–Izarra by Distorted Humor; JENNINGS, g, 4, ELP, Msw, 7-23, 5 1/2fT, 1:01 1/5. B-Whitham Thoroughbreds, LLC. (KY.).