North American Maiden Winners July 24

Brethren–Ace of Hearts by Maimonides; GILLIGAN, c, 2, GP, Mcl 25000, 7-24, 6f, 1:13 . B-Arindel (FL.).

Brethren–Alexandra Rylee by Afleet Alex; CLAPTON, c, 2, GP, Msw, 7-24, 6f, 1:12 2/5. B-Arindel (FL.).

Cajun Breeze–Pop Pop’s Hope by Valid Trefaire; CAJUN COUSIN, f, 2, GP, Mcl 25000, 7-24, 6f, 1:13 . B-Eduardo Araiza & Sergio Ledezma (FL.). *1/2 to Money Game ($297,918) *1/2 to Appassionata (champion in Dominican Republic).

Friesan Fire–Holiday Dreaming by Harlan’s Holiday; BON FIRE DIVA, f, 2, DEL, Mcl 20000, 7-24, 5f, 1:00 3/5. B-Louis C. Carrico (MD.). $15,000 ’20 FTMWIN.

Mastery–Rosa Salvaje by Chapel Royal; MAESTRIA, f, 2, DEL, Msw, 7-24, 5f, :58 4/5. B-Coteau Grove Farms, LLC (LA.). $80,000 ’20 KEESEP.

Outwork–Spice Lady by Speightstown; MIDNIGHT WORKER, c, 2, SAR, Msw, 7-24, 6f, 1:11 4/5. B-Randal Family Trust (KY.). $60,000 ’20 FTKOCT.

Overanalyze–Summerofsixtythree by Malibu Moon; SUMMER LIGHTNING, f, 2, LAD, Msw, 7-24, 4 1/2f, :52 1/5. B-Golden Pedigree LLC (KY.). $1,200 ’19 KEENOV.

Practical Joke–Henley by Corinthian; GIRL WITH A DREAM, f, 2, ELP, Msw, 7-24, 5f, :57 . B-Machmer Hall & D + J Racing Stable LLC (KY.). $115,000 ’20 KEESEP.

Second in Command–I Believe in Angel by Cause to Believe; ASYOUBELIEVE, g, 2, CTM, Msw, 7-23, 5f, :59 . B-Bennett/Caravetta (BC.). C$10,000 ’20 BRCSEP.

Sierra Sunset–Cinderella Liberty by Liberty Gold; PRINCE CINDERELLA, g, 2, GG, Mcl 12500, 7-24, 5f, 1:00 4/5. B-George F Schmitt & Clare Schmitt (CA.).

Smarty Jones–Over You by Overanalyze; O K SMARTY PANTS, f, 2, CT, Msw, 7-23, 4 1/2f, :52 4/5. B-Michael Eugene Sterling (WV.).

Unified–Miles Rules by Tribal Rule; WE ALL AGREE, f, 2, DMR, Mcl 50000, 7-23, 5f, :59 4/5. B-Regan Wright (KY.).

Adaay (IRE)–Leonica (GB) by Lion Cavern; DICEY MO CHARA (GB), g, 3, DMR, Msw, 7-24, 1mT, 1:36 2/5. B-Worksop Manor Stud (GB.). 48,000gns ’18 TATDEC.

Bandbox–Buzzin At Midnight by Midnight Lute; DANCIN AT MIDNIGHT, f, 3, FAN, Msw, 7-23, 6f, 1:12 4/5. B-Dr. Donald L. Griffin (IL.).

Bind–Mamselle Nanette by Southern Halo; JAYS RIVERWRANGLER, g, 3, EVD, Mcl 5000, 7-23, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-J. Adcock & B & B Bloodstock, Inc (LA.).

Brethren–Ace of Hearts by Maimonides; PIPER, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-24, 5f, :59 . B-Arindel (FL.).

California Chrome–Make Light by Empire Maker; CHROMPTON, c, 3, LAD, Msw, 7-24, 6f, 1:12 4/5. B-Gulf Coast Stables LLC (LA.). $75,000 ’19 KEEJAN; $47,000 ’19 KEESEP.

Carpe Diem–Crushed Velvet by Malibu Moon; BUFFALO SHUFFLE, c, 3, ELP, Mcl 30000, 7-24, 1m, 1:36 2/5. B-Peachtree Stable (KY.).

Competitive Edge–Rahfees Fairy by Perfect Soul (IRE); MISS KENNEDY, f, 3, EVD, Msw, 7-23, 1m, 1:42 . B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.).

Daddy Nose Best–Applaud Dubai by Essence of Dubai; BROKEN FINGER, g, 3, GG, Mcl 20000, 7-23, 1mT, 1:40 1/5. B-Rafael De Leon & Jaime Renella (CA.).

Gayego–Promiscuous by Yes It’s True; PERDITION, g, 3, CTM, Mcl 10000, 7-23, 6f, 1:13 . B-Bar None Ranches Ltd. (AB.). C$3,500 ’19 ALBSEP.

Giant Gizmo–She’s the Umpire ($254,441), by Smart Strike; JELGO, g, 3, WO, Moc 40000, 7-24, 7f, 1:22 2/5. B-Dr. R. K. House (ON.). C$25,000 ’19 ONTAUG.

Golden Lad–Any Other Name by Flower Alley; BONITA LASSIE, f, 3, PEN, Mcl 16000, 7-23, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Sherman Chin (PA.). $2,000 ’18 FTMDEC.

High Cotton–Chispiski (G3$386,074), by Appealing Skier; CHISPITA, f, 3, MTH, Mcl 10000, 7-24, 5f, :59 1/5. B-William P. Sorren (FL.).

Into Mischief–More Than a Cruise (MSW$260,854), by More Than Ready; SEA DREAMER, f, 3, DMR, Msw, 7-24, 6 1/2f, 1:17 . B-Forging Oaks, LLC (KY.). $250,000 ’18 KEENOV.

Justin Phillip–Tristanme by Bwana Charlie; HE HAS NO FRIENDS, g, 3, FAN, Mcl 4000, 7-23, 6f, 1:13 3/5. B-Tomorrow Bloodstock (KY.). $8,000 ’18 KEENOV.

Kantharos–Marie Antoinette by Stormy Atlantic; HIGH LIMIT ROOM, g, 3, MTH, Msw, 7-24, a5 1/2fT, 1:02 . B-Woodville Breeding (NY.). $62,000 ’19 FTNAUG; $25,000 ’19 KEEJAN; $90,000 2020 OBSMAR.

Maclean’s Music–Thecushmaker by Repent; SIMPLE LOGIC, c, 3, AP, Msw, 7-23, 1m, 1:38 2/5. B-Richard Perkins (IL.).

Malibu Moon–Oh She’s So On by Not for Love; HONORARY DEGREE, g, 3, DMR, Mcl 20000, 7-23, 6f, 1:12 . B-William R Peeples (KY.).

Moro Tap–Miss Chievous Lady by Into Mischief; MORO MISCHIEF, g, 3, LAD, Mcl 5000, 7-24, 5 1/2f, 1:08 . B-Wesley Melcher (TX.).

Mr. Big–Flashy Lady by Vision and Verse; BIG AND FLASHY, f, 3, CTM, Mcl 6000, 7-23, 6f, 1:15 . B-Furlongs Inc. & Valiant Ranches LTD. (BC.). C$3,500 ’18 ALBSEP.

New Year’s Day–C R S Angels by Medallist; IDES OF MARCH, f, 3, DEL, Mcl 25000, 7-24, 7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Randal Menscer (KY.).

New Year’s Day–Shaikha by Midnight Lute; NEW YEARS GIRL, f, 3, RUI, Msw, 7-24, 5 1/2f, 1:04 . B-Spruce Lane Farm, et al (NM.).

Overanalyze–Scat Patty by Scat Daddy; WILLY MC, g, 3, EVD, Msw, 7-23, 6 1/2f, 1:19 . B-T/C Stable, LLC (KY.). $52,000 ’19 KEESEP.

Point of Entry–Barbecca by Cape Blanco (IRE); HIT THE POINT, g, 3, WO, Msw, 7-24, 1 1/16m, 1:43 4/5. B-St. Simon Place & Tom Conway (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Point of Entry–Executive Allure (MG1P$396,945), by Bold Executive; MAVERICK MAN, c, 3, WO, Moc 25000, 7-23, 1mT, 1:37 . B-Adena Springs (ON.).

Roi Charmant–Perfect Vintage by Bertrando; CHARMING VINTAGE, g, 3, GG, Mcl 8000, 7-24, 1m, 1:41 . B-Moger Inc. or Alan Eriksen (CA.).

Royal Challenger–Lil’s Butter Cup by Northern Afleet; NAOMIE’S CUP, f, 3, FAR, Msw, 7-24, 5f, 1:04 1/5. B-Backhaus & Sons (ND.).

Shamardal–Tutu Nguru by Blame; RASTAFARA (IRE), f, 3, SAR, Msw, 7-24, 1mT, 1:36 2/5. B-Rabbah Bloodstock Limited (IRE.). 160,000gns ’19 TATOCT.

Speightster–Wicked Speed by Macho Uno; SPITE STORE, g, 3, WO, Msw, 7-23, 5 1/2f, 1:04 . B-Hartmut H. Malluche & Silesia Farm (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $55,000 2020 OBSSPR.

Stay Thirsty–Good and Groovy by Good and Tough; POMTINI, f, 3, MTH, Msw, 7-24, 6f, 1:10 4/5. B-Hope Jones (NJ.). *1/2 to Mello Groove (SP$253,442).

Super Saver–Acrobatique by Discreet Cat; AMUSING ANTICS, f, 3, ELP, Msw, 7-24, 6f, 1:10 . B-Alexander-Groves Thoroughbreds (KY.). $235,000 ’19 KEESEP.

Tapiture–Cadillac Kelly by El Prado (IRE); YOU TALKIN TO ME, g, 3, PRM, Msw, 7-23, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Maria Kathleen Pauly (IA.).

Teide–Storm Forcast by Slew Gin Fizz; TANGERINE TAXI, g, 3, CTM, Mcl 6000, 7-23, 1m, 1:42 3/5. B-Lori Going (AB.).

Tizway–Political Prophet by Mineshaft; CROWN RULER, g, 3, GPR, Msw, 7-24, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Savorthetime Stables, Mr. & Mrs. Philip Robertson & Brenda Robertson (KY.). $1,000 ’18 KEENOV; C$4,500 ’19 ALBSEP.

Uncle Mo–Dothraki Queen (G2$465,206), by Pure Prize; PATHETIQUE, f, 3, SAR, Msw, 7-24, 1mT, 1:37 1/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $450,000 ’19 FTSAUG.

Verrazano–Lundi Gras by Empire Maker; BRIDGEKEEPER, g, 3, AP, Mcl 25000, 7-24, a1mT, 1:41 . B-Kendel Standlee (KY.).

War Front–Sun Shower (IRE) by Indian Ridge (IRE); WAR BOMBER (IRE), g, 3, WO, Moc 40000, 7-24, 7fT, 1:22 . B-Coolmore (IRE.). *1/2 to Mull of Killough (IRE) (MG3$459,401) *1/2 to Excelebration (IRE) (MG1$2,663,403) *Full to Lancaster Bomber (G1$1,325,408).

Young Brian–Richiesdreamgirl by Munnings; KATIESDREAMGIRL, f, 3, GP, Moc 50000, 7-24, 1m, 1:38 4/5. B-John Liviakis (FL.).

Broken Vow–Small Axe by Dixieland Band; KEEPINMYPROMISE, f, 4, GG, Mcl 5000, 7-23, 5f, 1:00 2/5. B-Glendalough LLC (KY.). $35,000 ’18 KEESEP; $42,000 2019 OBSAPR.

Candy Ride (ARG)–Running Wild by Indian Charlie; THRILL, f, 4, SAR, Mcl 50000, 7-23, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $190,000 ’18 FTKJUL.

Curlin–Daydreaming (G2$696,680), by A.P. Indy; AWAKENED, c, 4, ELP, Msw, 7-24, 1 1/4mT, 2:00 1/5. B-Phipps Stable (KY.). *1/2 to Imagining (G1$1,177,394) *1/2 to Reflecting (MSP$296,123) *1/2 to Browse (SP$284,689).

Distorted Humor–La Boheme by Giant’s Causeway; DIVINE MIRACLE, g, 4, ELP, Mcl 16000, 7-24, 1m, 1:37 3/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $120,000 ’18 FTSAUG.

El Roblar–Newburg by Sky Mesa; DA GUNNER, g, 4, GF, Msw, 7-24, 5 1/4f, 1:05 4/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (CO.). $19,000 ’18 ARZNOV; $9,000 ’18 COLAUG.

Include–Very Nice by Forest Grove; ECLECTIC SOUL, f, 4, EVD, Mcl 10000, 7-23, 1m, 1:40 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $125,000 ’18 KEESEP.

Macho Uno–Tillie the Tigress by Tiger Ridge; UNO TIGER, g, 4, GP, Moc 50000, 7-24, 1m, 1:37 3/5. B-Maurice Miller, LLC (FL.).

Normandy Invasion–Muffy by Tomorrows Cat; LADY NORMANDY, f, 4, MTH, Mcl 10000, 7-24, 1m, 1:40 3/5. B-Margaret N Carrothers (NY.). $30,000 ’17 FTNOCT; $170,000 ’18 FTNAUG; $25,000 2019 FTMMAY.

Rocky Bar–The Grans by Good Journey; TIPSY AT THE BAR, f, 4, FAR, Msw, 7-23, 5f, 1:00 1/5. B-Jody M. Jackson (AZ.).

Tapiture–Lampoon by Distorted Humor; NORMA JEAN B., f, 4, DMR, Msw, 7-24, 1mT, 1:36 3/5. B-Nancy Vanier & Cartwright Thoroughbreds V, LLC (KY.).

Tapizar–Keep It a Secret by Thunder Gulch; MIRANDA SOFIA, f, 4, GP, Mcl 12500, 7-23, 1m, 1:40 2/5. B-Nancy C. Shuford (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Twirling Candy–Sea of Laughter by Distorted Humor; SEAMIALAUGH, f, 4, WO, Moc 25000, 7-24, 6f, 1:10 3/5. B-Flaxman Holdings Limited (KY.). $7,500 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Morena (PER) (champion in Peru), by Privately Held; HARD TEN, g, 4, GP, Mcl 12500, 7-24, 1m, 1:39 1/5. B-Mt. Brilliant Broodmares I LLC (KY.). $875,000 ’18 KEESEP; $10,000 2021 FTKFEB. *1/2 to Creator( MG1$1,610,320).