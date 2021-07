North American Maiden Winners July 25

American Freedom–Never Quicker by Hennessy; SONNYISNOTSOFUNNY, c, 2, ELP, Msw, 7-25, 5f, :58 . B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $37,000 ’20 FTKOCT; $65,000 2021 FTMTYO.

Atta Boy Roy–Star Protocol by He’s Tops; DECIMATE, g, 2, EMD, Msw, 7-25, 5f, :58 1/5. B-Howard E. Belvoir (WA.).

Commissioner–True Blessing by Tale of the Cat; DELUSION, f, 2, PRM, Msw, 7-25, 5f, 1:00 . B-H. Allen Poindexter (IA.). $9,200 ’19 KEENOV.

Creative Cause–Circumstance by Vindication; CONTROL, f, 2, ELP, Msw, 7-25, 5 1/2f, 1:04 . B-Olin B. Gentry (KY.). $4,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Hoffenheim($264,335).

Maclean’s Music–Beautified by Congrats; DANCE TO THE MUSIC, f, 2, DMR, Msw, 7-24, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-George Kirkorian (KY.). $40,000 ’20 KEESEP; $575,000 2021 OBSSPR.

Misremembered–Runaway Moon by Malibu Moon; WEGOTTODRINKING, f, 2, EMD, Msw, 7-24, 5f, 1:00 1/5. B-Richard Barton Enterprises & Robert Traynor (CA.). $4,500 ’20 WASAUG.

Orb–Vacationing by Harlan’s Holiday; CHALLENGE PRINCESS, f, 2, GP, Mcl 35000, 7-25, a7 1/2fT, 1:31 2/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.). $4,000 ’20 KEESEP.

Poseidon’s Warrior–My Every Wish by Langfuhr; JUST LEO, c, 2, MTH, Mcl 25000, 7-25, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Mr. Amore Stables (FL.). *Full to Firenze Fire(G1$2,534,350).

Shaman Ghost–Angry Bird by Bob and John; CITY OF CHAMPIONS, g, 2, DMR, Mcl 50000, 7-25, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Var Reeve (CA.). $17,000 ’20 FTCYRL.

Shanghai Bobby–Mocha Chip by Trappe Shot; SHANGHAI ESSENCE, f, 2, SAR, Msw, 7-25, 6f, 1:11 1/5. B-Mr. & Mrs. Mike Buckley & William Van Meter (KY.). $20,000 ’19 KEENOV; $62,000 ’20 FTYRLS; $150,000 2021 OBSMAR.

Stay Thirsty–Spanish Doll by Comic Strip; TRIP TO SPAIN, c, 2, GG, Msw, 7-25, 5f, :58 . B-Myles Reed McMahon (CA.).

Straight Fire–Super Savvy by Super Saver; STOPDROPANDROLL, f, 2, GG, Msw, 7-24, 5f, :58 2/5. B-Straight Fire LLC (CA.).

Street Sense–Now Now by Tiznow; MURRAY, c, 2, DMR, Msw, 7-25, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Kim Nardelli, Rodney Nardelli & William Werner (KY.). $300,000 ’20 KEESEP.

Street Sense–All Mettle by Touch Gold; MISS INTERPRET, f, 2, SAR, Msw, 7-25, 6f, 1:11 1/5. B-Michael Banahan, Ralph Gray & Dr.Dickson Varner (KY.). $100,000 ’19 KEENOV; $100,000 ’20 KEESEP.

Trappe Shot–More Than Magic by More Than Ready; MAGIC SHOT, c, 2, ELP, Mcl 30000, 7-25, 6f, 1:13 3/5. B-Elm Tree Farm, LLC (KY.). $9,500 ’20 KEEJAN.

Uncaptured–Justtellthestory by West Acre; STORY TOLD, f, 2, GP, Mcl 50000, 7-25, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Carol Hershe (FL.).

Vancouver (AUS)–Gypsy Sage by Hennessy; TAYLOR’S SECRET, f, 2, PRM, Msw, 7-24, 4 1/2f, :52 . B-Parrish Hill Farm & Ashford Stud (KY.). $20,000 ’20 FTKOCT; $27,000 ’20 KEEJAN; $75,000 2021 OBSSPR.

Awesome Again–Givonna B by Proud and True; AWESOME GIGI, f, 3, CTM, Mcl 16000, 7-25, 6f, 1:12 . B-Adena Springs & Chris Duggan (AB.).

Big Blue Kitten–English Class by English Channel; DELFT BLUE, r, 3, AP, Mcl 12500, 7-25, a1mT, 1:42 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Cairo Prince–Creative Trick by Creative Cause; KURT’S A KEEPER, c, 3, GP, Mcl 25000, 7-25, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $30,000 ’19 OBSOCT.

California Chrome–Undeterred by More Than Ready; PERSEVERANCIA, f, 3, WO, Msw, 7-25, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Alastar Thoroughbred Company LLC (KY.). $22,000 ’19 KEESEP.

Frosted–Shayjolie (MG3P$415,843), by Indian Charlie; RISK AND REWARD, c, 3, DMR, Msw, 7-25, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Speedway Stables, LLC (KY.).

Frosted–Sister Girl Blues by Hold for Gold; FROSTED BLUE, f, 3, MTH, Msw, 7-25, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Clearsky Farms (KY.). $225,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Firing Line(G3$976,000).

Grazen–Appealing Resume ($254,417), by Successful Appeal; WINNING APPEAL, f, 3, GG, Mcl 8000, 7-25, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Moger Inc., Earl Maijala, Scott Gruender, Mel Hudson or Craig Marti (CA.).

Hat Trick (JPN)–Mizzcan’tbewrong (MSW$352,117), by Mizzen Mast; THE BIG IRISHMAN, g, 3, EVD, Mcl 10000, 7-24, 7f, 1:27 3/5. B-Donegal Breeding (KY.).

He’s Had Enough–Stranahan Dragon by Stormy Atlantic; SMITTEN ENOUGH, g, 3, PIM, Mcl 16000, 7-25, 5fT, :57 1/5. B-James Claude Smith Jr (MD.).

K One King–Orbiston Parva (SW$263,590), by Include; ITSGOODTOBEKING, f, 3, RUI, Mcl 7500, 7-25, 6f, 1:13 1/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.). $1,000 ’19 FTKOCT.

Laugh Track–Pay for Play by Songandaprayer; UNBRIDLED DIVA, f, 3, RUI, Mcl 7500, 7-25, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Mike Abraham (NM.). $14,500 ’19 RUIAUG.

More Than Ready–Title Seeker by Monarchos; READY SEEKER, f, 3, FAN, Msw, 7-24, 6f, 1:13 2/5. B-Charles Fipke (KY.). *1/2 to Seeking the Title(G3$273,916) *1/2 to Perfect Title(G3P$277,468) *Full to Title Ready(G3$656,680).

Noble Mission (GB)–Court Appeal by Candy Ride (ARG); GINSBURNED, g, 3, ELP, Msw, 7-25, 1mT, 1:33 3/5. B-W. S. Farish & Lazy F Ranch (KY.). $110,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Elle Z(MSW$260,708).

Old Forester–Where’s the Irish by Where’s the Ring; FOURTEEN DAYS, f, 3, WO, Moc 40000, 7-25, 7f, 1:23 . B-Walnut Ridge Farm (ON.). C$2,000 ’19 ONTAUG.

Orb–Ice Cool Kitty (MSW$460,771), by Tomorrows Cat; EPONA’S DREAM, f, 3, SAR, Msw, 7-25, 1 1/8m, 1:54 . B-Dr. Jerry Bilinski & Marty Zaretsky (NY.). $35,000 ’19 FTNAUG. *1/2 to Coolusive($256,847).

Oxbow–Sassy Chimes by Chimes Band; SERIOUSLY SASSY, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-25, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Three Feathers Farm (AR.). *1/2 to Call Me George(G2$444,121).

Race Day–Jysele’s Hot Mess by My Pal Charlie; TAP OUT FAST, f, 3, LAD, Msw, 7-25, 6f, 1:12 4/5. B-Carl Mathieu & Coop Acres (LA.). $30,000 ’19 ESLYRL; $25,000 2020 ESLYRL.

Runhappy–Always in My Heart by Hennessy; HANKS, c, 3, ELP, Msw, 7-25, 1m, 1:37 3/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $650,000 ’19 FTSAUG.

Street Sense–J T Safe At Home by Bernstein; MIZZEN, f, 3, GP, Mcl 20000, 7-25, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Track West Syndicate (ON.). $57,000 2020 OBSSUM.

Street Sense–Deputy Valuation by Deputy Minister; GIGANTIC, c, 3, GP, Mcl 16000, 7-25, 6f, 1:11 3/5. B-Sun Valley Farm & Godolphin (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; 85,000gns ’19 TATOCT.

Super Saver–Unholy Night by Najran; MR. BRIGGS, g, 3, MTH, Msw, 7-25, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Townbraccan Enterprises LTD. (KY.). $80,000 ’18 KEENOV; $85,000 ’19 KEESEP.

Tamarkuz–Karmageddon (MSW$288,226), by Wildcat Heir; KRATOS, g, 3, MTH, Msw, 7-25, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Headless Horsemen Racing, LLC (NJ.).

Tonalist–Hong Kong Lake by Friends Lake; AQUINAS, f, 3, EMD, Mcl 5000, 7-24, 1m, 1:40 4/5. B-Willow Tree Farm, Inc. (CA.).

Windsor Castle–Scottish Punch by My Boy Adam; PUNCH WINDSOR, f, 3, MNR, Msw, 7-25, 5fT, :57 3/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Bayern–Baby Bird by Cape Town; ROWANGOESHOLLYWOOD, f, 4, DMR, Mcl 20000, 7-25, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Mr. & Mrs. Bayne Welker Jr. (KY.). $45,000 ’18 FTMOCT; $75,000 2019 FTMMAY.

Custom for Carlos–Happy Choice by Broken Vow; MADELYN’S MOMENT, f, 4, EVD, Mcl 5000, 7-24, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $25,000 ’18 OBSOCT.

Flashback–Abc Me Win by Alphabet Soup; WAR RON, g, 4, PRM, Mcl 30000, 7-24, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Warren Bush & Ron Eich (IA.). *1/2 to My Sister Madi(MSW$250,422).

Moonshine Mullin–Sensational Appeal by Successful Appeal; RANDOM AFFAIR, g, 4, PRM, Mcl 10000, 7-25, 1m, 1:40 3/5. B-Cedar Run Farm LLC (AR.).

Mucho Macho Man–Dance the Rumba by Tiago; ALLURING RUMBA, f, 4, PIM, Mcl 10000, 7-25, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Jim Ballinger (FL.). $25,000 ’18 FTKOCT.

To Honor and Serve–Black Hills Goldie by Black Minnaloushe; OVER THE HILLS, g, 4, WO, Moc 25000, 7-25, 6f, 1:10 3/5. B-Paul Buttigieg (ON.).

War Eagle–Golden Well by Gold Tribute; WAR TRIBUTE, g, 4, LAD, Mcl 5000, 7-25, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Phyllis Louise Presswood (LA.).

Warrior’s Reward–Erin’s Golden Star by Cat Thief; SHY RUNNER, f, 4, PRM, Mcl 10000, 7-24, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Windsor Thoroughbreds (IA.). $700 ’18 IOWSEP.

Macho Uno–Razzledazzle Me by Warrior’s Reward; SALAH, g, 5, DMR, Mcl 20000, 7-24, 1m, 1:40 . B-C. Kidder, & Linda Griggs (KY.). $15,000 ’17 FTKOCT; $32,000 2018 OBSAPR.

Officer Rocket (GB)–Cherokee Rain by Cherokee Colony; ROCKET COLONY, g, 5, CT, Mcl 5000, 7-24, 4 1/2f, :54 2/5. B-Bybee Road Farm (WV.).

Benny the Bull–Over the Top K by Gulch; BENNY’S GIRLFRIEND, m, 6, GPR, Msw, 7-25, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Mario Zacco & Karon Zacco (FL.).

Ballado’s Gold–Rucava by Prospect Bay; OUR GOLDEN BOY, h, 7, MNR, Msw, 7-25, 5fT, :56 4/5. B-Ed Schuster (WV.).