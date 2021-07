North American Maiden Winners July 26

Commissioner–Awesome Breeze by Awesome Again; BIRCH, c, 2, LAD, Msw, 7-26, 4 1/2f, :54 . B-Lisa Kuhlmann (TX.).

Jimmy Creed–You Should Be Here by Niagara Causeway; CONAGHER, c, 2, CNL, Msw, 7-26, 5fT, :56 1/5. B-La Bahia Stud, Inc. (KY.). $9,000 ’20 FTKOCT.

Medal Count–Sakra by Buddha; METALLIC MAN, c, 2, IND, Msw, 7-26, 5f, :59 3/5. B-Pine Tree Thoroughbreds LLC (IN.). $9,500 ’20 KEEJAN.

Central Banker–Eye to Eye by Noonmark; DOUBLE VISION, g, 3, FL, Msw, 7-26, 6f, 1:12 4/5. B-Seacoast Thoroughbreds of New England (NY.).

Gemologist–I Know That Mom by Distorted Humor; WEIGHT OF GLORY, c, 3, DEL, Mcl 12500, 7-26, 6f, 1:12 . B-Upson Downs Farm & WinStar Farm, LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Moonshine Mullin–Tactical Officer by Officer; RUBIGINOUS, g, 3, PRM, Mcl 5000, 7-26, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Cedar Run Farm LLC (AR.).

Old Forester–Civic Duty by Proud Citizen; CITIZEN’S ARREST, f, 3, FE, Msw, 7-26, 5f, :59 1/5. B-Chris Harris & Kristine M Kaufeld DVM (MI.).

Oxbow–Chief Dante by Indian Charlie; FILIPPO, c, 3, LAD, Msw, 7-26, a1mT, 1:40 . B-D & S Horse Stable, LLC. (KY.).

Race Day–Lasso the Moon by Gone West; PLAY UP, g, 3, IND, Mcl 10000, 7-26, 6f, 1:13 1/5. B-Larry Richardson (IN.).

Canaveral–Carrolling by Skip Away; INTO ORBIT, g, 4, LAD, Msw, 7-26, a1mT, 1:41 4/5. B-Old Orchard Farm (AR.).

Constitution–Fort Afleet by Northern Afleet; UNIMPEACHABLE, g, 4, PRX, Msw, 7-26, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Frederick and May Construction (KY.). $75,000 ’17 KEENOV; $110,000 2019 OBSMAR; $6,000 2021 OBSJAN.

First Samurai–Lakenheath (MG3$556,066), by Colonial Affair; MAKOTO, g, 4, DEL, Mcl 5000, 7-26, 1m, 1:41 . B-Martha Jane Mulholland (KY.). $75,000 ’17 KEENOV; $50,000 ’18 FTKOCT; $310,000 2019 OBSAPR. *1/2 to The Truth Or Else (MG1P$609,762) *1/2 to Decorated Soldier (G3$399,818).

Girolamo–High On Kitten by Kitten’s Joy; CHALDEA, f, 4, FE, Mcl 6250, 7-26, a5fT, 1:01 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (ON.). $30,000 2019 OBSJUN.

Mission Impazible–Starship Diva by Eltish; STARSHIP EMPIRE, g, 4, PID, Mcl 15000, 7-26, 1m, 1:40 . B-Mustang Farms, Inc. (NY.).

Society’s Chairman–Salaam by Woodman; PEPPERONI, g, 4, FE, Mcl 4500, 7-26, a5fT, 1:00 2/5. B-Bruno Schickedanz (ON.).

Emcee–Pretty Reason by Fly So Free; PRETTY SPECTACULAR, m, 5, PRX, Mcl 10000, 7-26, 7f, 1:28 2/5. B-Thomas-Burleson (NY.). $18,000 2018 FTMMAY.

Hard Spun–Bail Out Kitten by Kitten’s Joy; BOOBY TRAP, g, 5, CNL, Msw, 7-26, 2mT, 3:39 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).