North American Maiden Winners July 29

Connect–Twice Tempted by Wild Again; BENEATH THE STARS, f, 2, CT, Msw, 7-29, 4 1/2f, :53 . B-Sparks View Farm LLC (KY.). $1,500 ’20 FTKOCT.

Creative Cause–Hip Hip by Monarchos; CAUSE I’M LEAVIN, g, 2, CBY, Msw, 7-29, 5f, :57 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $4,500 ’20 ARZNOV.

Fiber Sonde–My Curlie Q by Curlin; STRONG FIBER, g, 2, CT, Msw, 7-29, 4 1/2f, :53 2/5. B-John McKee (WV.).

Flatter–Kiosk by Left Banker; FLATTER HER AGAIN, f, 2, BTP, Msw, 7-29, 5f, 1:01 3/5. B-Bruce C. Ryan (OH.). *Full to Needmore Flattery(MSW$732,103).

Iron Fist–Henry’s Posse by Posse; IRONIT, f, 2, EVD, Msw, 7-28, 5f, 1:00 2/5. B-David N. Meche & Perry J. Judice (LA.). $10,000 ’20 ESLYRL.

Klimt–Feisty Tomboy by Unbridled’s Song; RUMBLE STRIP RON, c, 2, TDN, Msw, 7-29, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Pick View LLC, Paul W. Schaffer &William D. Pickerrell (OH.). $45,000 ’20 KEESEP; $50,000 2021 OBSMAR.

Midshipman–Kitty’s Castle by Cashel Castle; PURR SEA, f, 2, AP, Msw, 7-29, 5f, :58 3/5. B-S. D. Brilie (IL.).

Mobil–Cryptos’ Best by Cryptoclearance; RELISH THE RIDE, c, 2, TDN, Msw, 7-29, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.). *1/2 to Lenstar($300,767).

Shanghai Bobby–Indian Street by Street Sense; BENBANG, f, 2, SAR, Msw, 7-29, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Tim Thornton (KY.). $4,000 ’19 KEENOV; $65,000 2021 OBSSUM.

Straight Fire–Aimone by Lemon Drop Kid; AIN’T STRAIGHT, g, 2, BTP, Msw, 7-29, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Litt Family Trust & Jason Litt (CA.).

Afleet Alex–Wings of Paradise by Langfuhr; PEMBERLEY, f, 3, WO, Moc 40000, 7-29, 7f, 1:24 3/5. B-Keith McClelland & Rachel McClelland (ON.).

Empire Maker–Hot Summer (MG3$298,959), by Malibu Moon; HARPOON HARRY, g, 3, IND, Msw, 7-29, 1mT, 1:36 1/5. B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $190,000 ’19 KEESEP; $25,000 2020 OBSOCT.

Honor Code–Jail House Money by Awesome Again; JAIL HOUSE CODE, f, 3, TDN, Msw, 7-29, 1m, 1:40 . B-Nesco II LTD. (KY.). $180,000 ’19 KEESEP.

Khozan–Blue Baby by Touch Gold; MALICIOSA, f, 3, DEL, Mcl 5000, 7-29, 5 1/2f, 1:11 1/5. B-Al Shaqab Racing LLC (FL.). $5,500 2020 OBSSUM.

Kitten’s Joy–Lively Lexi by Giant’s Causeway; JOYFUL PRAISE, f, 3, PID, Mcl 7500, 7-28, 1m, 1:39 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $3,000 ’19 KEESEP.

More Than Ready–Soul Title by Perfect Soul (IRE); MORETHANSOULTITLE, g, 3, AP, Mcl 6250, 7-29, 6f, 1:12 3/5. B-Charles Fipke (BC.). $10,000 2021 FTKFEB.

My Pal Charlie–Maggie’s Agenda by Twilight Agenda; SARAH ADRIANA, f, 3, EVD, Mcl 12500, 7-28, 5fT, :58 1/5. B-Marble Farms, L.L.C. (LA.).

Oxbow–Fleet Special by Afleet Alex; SWAN POINT, f, 3, PEN, Msw, 7-28, 1m 70yT, 1:40 1/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $15,000 ’19 FTMYRL.

Power Broker–Fine Cut by Posse; POWERSHOT, c, 3, EVD, Mcl 12500, 7-29, 5f, :59 . B-Parkway Farm Inc. (KY.). $6,000 ’19 FTKOCT; $12,000 2020 OBSSUM.

Sahara Sky–Jennys Royalpurple by Bluegrass Cat; SACRED SKY, g, 3, IND, Msw, 7-29, 6f, 1:11 . B-Cathi Diane Jones (IN.).

Star Guitar–Above Fashion by Paddy O’Prado; STAR FASHION, f, 3, EVD, Mcl 12500, 7-28, 1mT, 1:38 2/5. B-Brittlyn Inc. (LA.). $3,700 2020 OBSSUM.

Summer Front–Pretty B by Matty G; SUM KINDA PRETTY, f, 3, SAR, Mcl 40000, 7-29, 1 1/8m, 1:55 . B-Brereton C. Jones (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $120,000 ’19 KEESEP.

Taprize–City Coed by City Zip; EMBROILED, f, 3, IND, Mcl 10000, 7-28, 1m 70y, 1:47 4/5. B-Elliott Ventures (IN.).

Union Rags–Interest Free by Exchange Rate; UPCYCLE, f, 3, DEL, Mcl 16000, 7-29, 5f, 1:00 4/5. B-W. S. Farish (KY.). $275,000 ’19 KEESEP; $12,000 2021 FTKHRA; $11,000 2021 KEEAPR.

Bodemeister–Keewatin Ice by Intidab; MAJESTIC ICE, f, 4, CBY, Mcl 10000, 7-29, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Seclusive Farm (KY.).

Can the Man–Speedy Zip by City Zip; CHARLIEWITHAHARLEY, c, 4, MNR, Mcl 4000, 7-28, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-MILE HIGH BLOODSTOCK LLC (KY.).

Line of David–Banderia (ARG) by Big Play; ZOEY RIA, f, 4, ASD, Mcl 5000, 7-28, 6f, 1:17 . B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). C$2,000 ’18 ALBSEP.

Malibu Moon–Five Star Dream by Two Punch; FISHMAN, g, 4, PEN, Mcl 7500, 7-28, 1m, 1:41 4/5. B-Candyland Farm (MD.). $65,000 ’18 FTMOCT; $125,000 2019 OBSMAR.

Mr Speaker–Bossy Bird by Summer Bird; ONLY ONE BOSS LADY, f, 4, TDN, Msw, 7-29, 6f, 1:14 4/5. B-Mr. & Mrs. Louis Ruberto Jr. (OH.).

Quality Road–What’smineismine ($250,035), by Mineshaft; JOHNNYPUMP, g, 4, SAR, Mcl 20000, 7-29, 1 1/8m, 1:53 4/5. B-T & G Farm of Kentucky, LLC (KY.). $1,100,000 ’18 KEESEP; $75,000 2020 KEENOV.

Ready’s Image–Holy Glory by Honour and Glory; HOLY IMAGE, f, 4, AP, Msw, 7-29, 5f, 1:00 2/5. B-George L Weir III (MN.).

Stay Thirsty–Pleasant Point by Pleasant Colony; THIRSTY WIND, g, 4, EVD, Mcl 5000, 7-28, 7f, 1:27 2/5. B-Kildare Stud (KY.). $6,500 2019 OBSJUN.

Successful Appeal–Lovely Leeann by Black Moonshine; IRENE, f, 4, IND, Mcl 10000, 7-29, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Zachary Short (IN.).

Tale of the Cat–Cafetiere by Elusive Quality; TRIPLE AMERICANO, g, 4, SAR, Mcl 25000, 7-29, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-JMJ Racing Stables, LLC (NY.).

Tannersmyman–Alpenwald by Swiss Yodeler; EL CENTENARIO, g, 4, CBY, Mcl 10000, 7-29, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Woodbridge Farm LLC & James Eaton (CA.).

Treasure Beach (GB)–Mafietta by Giant’s Causeway; CARIBBEAN GOLD, g, 4, SAR, Mcl 40000, 7-28, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Edward Seltzer, Beverly Anderson,Joseph Barbazon & Helen Barbazon (FL.). $1,000 ’18 OBSOCT; $75,000 2019 OBSJUN.

Union Rags–Premura by Bernardini; AMERICAN UNION, g, 4, PID, Msw, 7-28, 6f, 1:09 4/5. B-Drumkenny Farm & American Equistock Inc. (KY.). $230,000 ’17 KEENOV; $320,000 ’18 KEESEP.

Oxbow–Pleasing Sunrise by Speightstown; SEVEN SISTERS, m, 5, DMR, Mcl 50000, 7-29, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-SLO Racing Stable (CA.).