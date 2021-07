North American Maiden Winners July 3

Cajun Breeze–Mollie’s Magic by Factum; CAJUN’S MAGIC, g, 2, GP, Msw, 7-3, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Fast Anna–Balmaran by Yes It’s True; TEXAS ASCOT QUEEN, f, 2, LS, Msw, 7-2, 5f, 1:00 2/5. B-Wesley Melcher (TX.). $11,000 ’20 OBSOCT; $30,000 2021 OBSSPR.

Firing Line–Aunt Winnie (IRE) by Deputy Minister; COUSIN WINNIE, f, 2, CT, Msw, 7-2, 4 1/2f, :53 4/5. B-John D. McKee (WV.). *1/2 to Greeleys Love (Horse of the year in Belgium).

Hunters Bay–Pink Trillium by Unbridled’s Song; LOIS LEN, f, 2, WO, Msw, 7-3, 5f, :57 3/5. B-Adena Springs (ON.). $7,500 ’20 KEESEP.

Iliad–Fastology by Astrology; ABOVE AND BEYOND, g, 2, CTM, Msw, 7-2, 5f, :58 3/5. B-Duggan Farms (AB.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Mohaymen–Unbridled Wee by Holy Bull; MOHAYLADY, f, 2, ELP, Mcl 30000, 7-3, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Holy Cow Stables (KY.).

Northern Afleet–Light One by Comic Strip; LIGHT UP, f, 2, PLN, Msw, 7-2, 5f, :59 4/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.).

Point of Entry–Gypsy Princess by Unbridled’s Song; YIN YANG, f, 2, ELP, Msw, 7-3, 1mT, 1:39 4/5. B-Mt. Brilliant Broodmares I LLC (KY.). $13,000 ’19 KEENOV; $160,000 ’20 FTKOCT.

American Pharoah–Walkwithapurpose (G2P$297,210), by Candy Ride (ARG); PALM COTTAGE, f, 3, ELP, Msw, 7-3, 6f, 1:10 . B-Sagamore Farm, Upson Downs Farm & Louis W. Wright (KY.). $575,000 ’19 KEESEP.

Bahamian Squall–Royal Stimulus by Repent; BAHAMIAN BEAUTY, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-3, 6f, 1:14 . B-Kristine L Mitchell (FL.).

Bismarck Tullio–Caughtnthemoment by Graeme Hall; NAKIBEYA, f, 3, DEL, Mcl 25000, 7-3, 1m, 1:43 4/5. B-Abdul Williams & Omani Williams (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Creative Cause–Pretty U by Pomeroy; PRETTY CREATIVE, g, 3, LAD, Msw, 7-3, 1mT, 1:37 3/5. B-Curtis C. Green (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Curlin–Gap Year by Bernardini; TAKINGTIMEOFF, f, 3, DEL, Msw, 7-3, 1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Godolphin (KY.).

D’ Funnybone–Foxie Freesia by Defrere; D’ TIGER LILY, f, 3, MTH, Msw, 7-3, 6f, 1:12 . B-Nicholas Sacco & Joan Sacco (NJ.).

Daddy Nose Best–Famous Gorky by Western Fame; DADDY’S GIRL, f, 3, LRC, Mcl 20000, 7-2, 1m, 1:39 4/5. B-Roberta Grissom (AZ.).

Dominus–Sweet Saranna by Forest Danger; SWEET FRANNY LU, f, 3, BEL, Mcl 40000, 7-3, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Newman Racing (NY.).

Fort Larned–Awesome Marchesa by Awesome Again; AWESOME LAUNCH, c, 3, MTH, Mcl 16000, 7-3, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Adena Springs (KY.).

Gemologist–Collect the Fee by Menifee; PETTIGO GIRL, f, 3, ELP, Mcl 30000, 7-3, 1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Mr. & Mrs. Patrick Hayes & Pauric Lawler (KY.).

Jeranimo–She’s a Lovi Dovi by The Pamplemousse; DARCEE’S LOVI DOVI, g, 3, PLN, Mcl 16000, 7-2, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Jeranimo Partnership (CA.).

Jess’s Dream–East Lake Classic by Orientate; WILLY THE COBBLER, c, 3, LRC, Msw, 7-2, 1m, 1:37 2/5. B-Sherry R. Mansfield & Kenneth H.Davis (FL.). *1/2 to Trev ($353,169).

Mizzen Mast–Run a Dubb Dubb ($421,266), by Harlington; DAGGERBOARD, c, 3, BEL, Mcl 25000, 7-3, 6f, 1:10 3/5. B-Kelly Zanella (NY.). $26,000 ’19 KEEJAN.

Old Forester–Dream Baby by Alphabet Soup; BENNY’S BUTTON, f, 3, WO, Moc 25000, 7-3, 5f, :57 . B-Shamrock Racing Stable LTD (ON.).

Outwork–Kincardine by Fusaichi Pegasus; WORKIN OUT, c, 3, MTH, Msw, 7-3, 1 1/16m, 1:46 . B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Race Day–Live and Love by Distorted Humor; LOVIN LIVIN, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-3, 1m, 1:39 2/5. B-Ralph Colville (KY.). $34,000 ’19 FTKOCT.

Shadow Hawk–Lil Ms Razorback by Primary Suspect; NEBRASKA RED, f, 3, CLS, Msw, 7-3, 6f, 1:14 4/5. B-David R. Rogers & Daniel T. Rogers (AR.).

Sligo Bay (IRE)–Trigger Finger by U S Ranger; TRIGGER’S BAY, g, 3, WO, Moc 40000, 7-2, 7f, 1:23 3/5. B-Larry Cordes (ON.).

Street Boss–Native Bombshell (G3), by War Front; LADY WAR MACHINE, f, 3, WO, Msw, 7-3, 6f, 1:09 3/5. B-SF Bloodstock LLC & Matthew Sandblom (KY.). $135,000 ’19 FTKJUL.

Street George–McBoomer by Harlan’s Holiday; MCGEORGE, g, 3, PLN, Mcl 8000, 7-2, 6f, 1:11 2/5. B-Randy Marriott (CA.).

Super Saver–Royale Michele (G2), by Elusive Quality; SUPER WISE, g, 3, MTH, Mcl 10000, 7-3, 6f, 1:11 2/5. B-Pollock Farms (KY.). $100,000 ’19 KEESEP.

Tight Grip–Kipper’s Illusion by Kipper Kelly; FORTHELOVEOFLUCY, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-2, 5 1/2f, 1:07 . B-Richard D. Arnaud (LA.).

Animal Kingdom–Ann’s Smart Dancer (MSW$409,954), by Dance With Ravens; MONSTER MASON, c, 4, PEN, Msw, 7-2, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.). $9,000 ’18 FTMOCT.

Brave ‘n Away–Hoosier Smarte by Marte; SMART TRIAL, g, 4, FAN, Msw, 7-2, 6f, 1:13 2/5. B-Timothy Hughes (AR.).

Cinnamon Creek–Birdie Onthe Green by Birdonthewire; DOUBLE BOGEY, g, 4, LAD, Mcl 5000, 7-3, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Ernie Witt (AR.).

Declaration of War–Harlow Gold by Orientate; GOLD ENDEAVOR, g, 4, LS, Mcl 20000, 7-2, 7 1/2fT, 1:32 4/5. B-Cardinal Farm, LLC (KY.).

First Defence–Freeroll by Touch Gold; KENTUCKY ROLL, f, 4, CTM, Msw, 7-2, 6f, 1:13 3/5. B-502222 Alberta Ltd (AB.). *1/2 to Noah’s Dream ($278,250) *Full to Lady Suebee (MG1P$337,252).

Gemologist–All American Flyer by Quiet American; CAGEY, f, 4, CTM, Mcl 6000, 7-2, 7f, 1:25 2/5. B-Emily Wygod & Oliver Bushnell (KY.). $5,000 ’17 KEENOV.

Get Stormy–Miss Ziggy by Behrens; ZIGGY’S STORM, f, 4, ELP, Mcl 10000, 7-3, 5 1/2fT, 1:05 4/5. B-William Stinson Jr. (IN.).

Goldencents–Calamity Girl by Stravinsky; LOVINISEASY, g, 4, PEN, Mcl 16000, 7-2, 6f, 1:12 3/5. B-DDS Stables, LLC (PA.). $8,000 ’18 FTMOCT; $30,000 ’18 KEEJAN.

Harbor the Gold–Sweet Saga by Slew’s Saga; SWEET PERFECTION, f, 4, LS, Mcl 6250, 7-2, 7f, 1:26 1/5. B-Stormy B. Hull (CA.). $52,000 ’18 BESOCT.

Include–Perfect Landing by Frost Giant; SPECTACULLARI, f, 4, PEN, Mcl 16000, 7-2, 1 1/16m, 1:48 . B-Thomas G McClay & Dennis Sweigart (PA.).

Mizzen Mast–Our Sweet Mary B by Officer; WARREN’S WISH, f, 4, CBY, Mcl 7500, 7-3, 1m, 1:39 1/5. B-Warren Bush (MN.). *1/2 to Hot Shot Kid (MSW$618,611) *1/2 to Minecraft Maniac (MSW$308,520).

Mr. Gold Mover–Poison Pen by Lemon Drop Kid; LEMON DROP GOLD, f, 4, RUI, Msw, 7-3, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-JT & B Racing (NM.).

Sea the Stars (IRE)–Ballymore Lady (G3$323,116), by War Chant; BALLYMORE STAR (IRE), f, 4, WO, Msw, 7-3, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Mogeely Stud (IRE.). 190,000gns ’17 TATDEC; 170,000gns ’18 TATOCT.

Souper Speedy–Yolie ($306,138), by Menifee; OUT ATTHE SPEEDWAY, f, 4, WO, Mcl 15000, 7-3, 6f, 1:11 1/5. B-Frank Di Giulio Jr. (ON.). *1/2 to Three Ring Circus ($276,437).

Square Eddie–Little Treasure (ITY) by Invincible Spirit (IRE); ELGOFRANCO, f, 4, LRC, Msw, 7-3, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Reddam Racing, LLC & Jamie McCalmont (CA.).

Star Guitar–Class Included (G3$635,526), by Include; GIFTED TALENT, f, 4, LAD, Mcl 12500, 7-3, 1mT, 1:39 4/5. B-Brittlyn Inc. (LA.).

Greeley’s Galaxy–Bayou Baby by Malagra; ROCK ON COWBOY, g, 5, EVD, Mcl 10000, 7-2, 1m, 1:40 4/5. B-Brenda Domingue (LA.).