North American Maiden Winners July 30

Candy Ride (ARG)–Lady Samuri by First Samurai; CANDY RAID, f, 2, ELP, Mcl 30000, 7-30, 6f, 1:13 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $35,000 ’20 KEESEP.

Divining Rod–Written Request by Arch; PETITION PRAYER, f, 2, PIM, Msw, 7-30, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (MD.). $80,000 ’20 FTMYRL.

Gormley–Honky Tonk Rose by Forest Wildcat; MAMA RINA, f, 2, ELP, Msw, 7-30, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Lee McMillin, Randy Faulkner & Joe Travelsted (KY.). $31,000 ’20 KEEJAN; $65,000 ’20 KEESEP.

Jimmy Creed–Family Myth by Artie Schiller; FAMILY CREED, c, 2, EVD, Msw, 7-30, 5f, :58 4/5. B-Tin Roof Farms, L.L.C. (LA.). $18,000 ’20 ESLYRL.

Laoban–Paper Kite by Bernardini; LAOBAN’S LEGACY, f, 2, SAR, Msw, 7-30, 6f, 1:11 4/5. B-Sequel Thoroughbreds LLC (NY.). $150,000 2021 OBSSPR.

Nyquist–Lovely Lil (G2$299,890), by Tiznow; AMERICAN XPERIMENT, c, 2, SAR, Msw, 7-30, 5 1/2f, 1:04 . B-Allied Racing Stable, LLC (KY.). $150,000 ’20 KEESEP.

Straight Fire–No Better Terms by Pure Prize; ZUBOSHI, f, 2, DMR, Msw, 7-30, 5fT, :58 2/5. B-KMN Racing, LLC (CA.). *1/2 to Stealthediamonds(G2P$335,655).

The Big Beast–Aiden’s Lil Devil by Richter Scale; FIERY SWEET, f, 2, GP, Mcl 16000, 7-30, 6f, 1:12 4/5. B-rohan crichton (FL.).

Unionize–Rachels Belle by Perfect Mandate; MISS UNION, f, 2, GG, Mcl 12500, 7-30, 5f, :59 3/5. B-Francis O’Leary (CA.).

Yes We Can–J. L.’s Princess by Smarty Jones; MUGURUZA, f, 2, GP, Mcl 35000, 7-30, 5fT, :57 4/5. B-CESA Farm (FL.).

Awesome Bet–Allison Renee by Leestown; LUNDI, g, 3, EVD, Mcl 12500, 7-29, 1m, 1:42 2/5. B-Speyrer & Son (LA.).

Awesome of Course–Sequoyah Hills by Hear No Evil; AWESOME VIEW, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-30, 6f, 1:10 4/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Cairo Prince–Two Below by Hat Trick (JPN); ICE QUEEN, f, 3, ELP, Msw, 7-30, 1mT, 1:35 4/5. B-Harvey Clarke (KY.).

Can the Man–Golden Po by Gold Fever; TORREY’S GIRL, f, 3, GG, Msw, 7-30, 5fT, :58 3/5. B-Susan M. Forrester & Judy Curry (KY.). $4,000 2020 OBSSUM.

Clubhouse Ride–Warren’s Jitterbug (MSW$355,994), by Affirmative; WARRENS CANDY GIRL, f, 3, DMR, Msw, 7-30, 1mT, 1:36 3/5. B-Benjamin C. Warren & Sally Warren (CA.).

Creative Cause–Bettyfromtheblock by Street Boss; MOMOA, c, 3, ELP, Msw, 7-30, 5 1/2fT, 1:02 1/5. B-Bellary Bloodstock (KY.). $42,000 ’18 KEENOV.

Giant Gizmo–Lemoncella Kid by Lemon Drop Kid; NONNO’S LITTLE BOY, g, 3, WO, Moc 40000, 7-30, 1 1/16m, 1:46 . B-Terra Farms Ltd (ON.).

Katz My Song–Jo Jo Jenna by Purge; JO JO KATZ, g, 3, MTH, Mcl 10000, 7-30, 1m, 1:39 . B-Bruno Schickedanz (FL.).

Noosito–Retreat After Me by Liberty Gold; SHADY RETREAT, f, 3, EMD, Mcl 5000, 7-29, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Mark Malnati, Shady Valley Ranch,Jeff Harwood & Doris Harwood (WA.).

Not This Time–Dream of Summer (G1$1,191,150), by Siberian Summer; HIPPIE COWGIRL, f, 3, AP, Msw, 7-30, 6f, 1:11 4/5. B-James C. Weigel (KY.). $200,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Creative Cause(G1$1,039,000) *1/2 to Destin(MG2$947,800) *1/2 to Vexatious(G1$738,535).

Punctuate–Sa Moken Alarm by Desert God; PUNCTUAL ALARM, f, 3, RUI, Msw, 7-30, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Janet Culp & Tracy Haymes (NM.).

Run Away and Hide–Bella Serenade by Silent Name (JPN); EYE OF THE CAT, g, 3, AP, Msw, 7-30, 1 1/16m, 1:46 . B-Carmen Catizone (KY.).

Shanghai Bobby–Gemsaresparkling by Gemologist; PASION AZTECA, g, 3, BTP, Mcl 5000, 7-30, 1m 70y, 1:49 3/5. B-Doug Branham & Felicia Branham (KY.). $12,000 ’19 FTKOCT; $12,000 2020 OBSSPR.

Sixthirteen–Carrabelle Harbor by Harbor the Gold; RUN CORDELL RUN, g, 3, EMD, Mcl 5000, 7-29, 5f, :59 . B-Bar C Racing Stables, Inc. & Desert Rose Racing, LLC (WA.). $26,000 ’19 WASAUG.

Smarty Jones–Madamoiselle Bond (GB) by Monsieur Bond (IRE); CACHACO, g, 3, AP, Mcl 6250, 7-30, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-David Rodriguez & Leo Rodriguez (IL.).

Super Saver–Bear On the Run by Empire Maker; HIGHWAY QUEEN, f, 3, SAR, Mcl 40000, 7-30, 1 1/8m, 1:52 2/5. B-WinStar Farm, LLC (NY.). $7,500 ’19 KEEJAN; $14,000 ’19 OBSOCT.

Temple City–Sky Bird by Birdstone; SKY TEMPLE, c, 3, BTP, Msw, 7-30, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Kip McCreery & Bill Oppenheim (KY.).

Fiber Sonde–Power Crossing by Valley Crossing; POWER SONDE, f, 4, CT, Msw, 7-30, 4 1/2f, :54 2/5. B-Vermont Horses (WV.).

Gig Harbor–Abbey Cat (IRE) by Indian Danehill (IRE); HARBOR KITTY, g, 4, GG, Mcl 8000, 7-30, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Victory Rose Thoroughbreds (CA.).

Grey Swallow (IRE)–Lovely Dynaformer by Dynaformer; LOVEDISC, g, 4, PEN, Mcl 16000, 7-30, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’18 KEESEP.

Mucho Macho Man–Tiz Ground Speed by Tiznow; MACHO RAPIDO, c, 4, CBY, Msw, 7-29, 1m, 1:39 4/5. B-Scott Pierce & Lynn Ferrell (MN.). $100,000 2019 OBSMAR.

Real Estate–Delightful Warrior by Desert Warrior; WARRIOR’S ESTATE, g, 4, CT, Msw, 7-29, 4 1/2f, :53 1/5. B-Lauren Norton (WV.).