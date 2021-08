North American Maiden Winners July 31

American Pharoah–Scat Means Go by Scat Daddy; MACKINNON, c, 2, DMR, Msw, 7-31, 1mT, 1:37 . B-International Equities Holding, Inc. (KY.). $200,000 ’20 FTKOCT; $285,000 2021 FTFGUL.

Bodemeister–Silver Magna by Magna Graduate; SILVER MAGNATIZED, f, 2, WO, Msw, 7-31, 6fT, 1:09 4/5. B-Al Ulwelling & Bill Ulwelling (ON.).

Buffum–Spanish Dream by Sharp Humor; BUFF HELLO, c, 2, PIM, Msw, 7-31, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Sergio Gomez (PA.). $26,000 ’20 FTMYRL.

Cairo Prince–Wipe Out by Hard Spun; DEGREE OF RISK, c, 2, AP, Msw, 7-31, 5 1/2f, 1:05 . B-Godolphin (KY.).

Cairo Prince–Light of a Star by Muqtarib; PLAY ACTION PASS, c, 2, ELP, Msw, 7-31, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Newtown Anner Stud Farm (KY.). $150,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Laura’s Light(G2$483,737).

Curlin–Our Khrysty (G3$313,260), by Newfoundland; GRACE ADLER, f, 2, DMR, Msw, 7-31, 5f, :58 3/5. B-Blue Heaven Farm (KY.). $700,000 ’20 FTYRLS.

Distorted Humor–Santa Vindi by Vindication; KEVIN’S FOLLY, c, 2, SAR, Msw, 7-31, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $80,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Flexibility(G3$288,500).

First Samurai–Leonor Fini (IRE) by Peintre Celebre; ROUGHLY A DIAMOND, f, 2, GP, Msw, 7-31, a7 1/2fT, 1:31 2/5. B-A. John Price (KY.). $25,000 ’19 KEENOV.

Kitten’s Joy–Hold Harmless by Blame; LIMITED LIABILITY, c, 2, SAR, Msw, 7-31, 1 1/16mT, 1:45 . B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.).

Lotsa Mischief–Saint’s Crown by Tiznow; BRAZEN NOW, g, 2, PRM, Mcl 40000, 7-30, 5f, :58 2/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $5,000 ’20 ARZNOV.

Neolithic–Adios Dawn by Adios Charlie; CATTIN, c, 2, GP, Mcl 50000, 7-31, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Curtis Mikkelsen & Patricia Horth (FL.). $25,000 ’20 OBSJAN.

Old Forester–Ginger B by Bold N’ Flashy; FOREST B, f, 2, WO, Moc 40000, 7-31, 5f, :58 . B-Paul Buttigieg & Ian Dick (ON.). C$24,000 ’20 ONTSEP.

Poseidon’s Warrior–Venezuelanprincess by Gemologist; VENEZUELA FIRST, c, 2, GP, Mcl 16000, 7-31, 6f, 1:14 3/5. B-Orlyana Farm (FL.).

Tom’s Tribute–Birthday Song by Arch; TOM’S BIRTHDAY, g, 2, GG, Mcl 25000, 7-31, 5f, 1:00 1/5. B-DP Racing, LLC (CA.).

Afleet Alex–Violet Road by Henrythenavigator; C. F. SHELAUH, f, 3, LAD, Mcl 12500, 7-31, a7 1/2fT, 1:35 2/5. B-DeAndrea Y Conway (LA.). $1,500 ’19 ESLOCT.

Atreides–Baba Lucy by Peace Rules; BABA’S BOY, g, 3, FAN, Msw, 7-30, 6f, 1:13 2/5. B-Bob Esposito & Lynda Esposito (IL.).

Big Brown–Gleaming Lady by Suave; GATEWAY GUARDIAN, g, 3, SAR, Mcl 40000, 7-31, 1 1/16mT, 1:46 . B-Golden Goose Enterprises &Stone Bridge Farm, LLC (NY.).

Brave Dave–Crypto Good by Good and Tough; BRAVE CITY GIRL, f, 3, EVD, Mcl 10000, 7-30, 6f, 1:13 2/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Bullet Train (GB)–Shiny Star by Denouncer; FULL MAGAZINE, g, 3, FAN, Msw, 7-30, 1m, 1:40 . B-Shellye Essenpreis (IL.).

Cairo Prince–Sweet Interlude by Mr. Greeley; OSTRACIZE, f, 3, WO, Moc 25000, 7-31, 7fT, 1:23 3/5. B-Gabe Grossberg (KY.).

Capital Account–Elegant Eve by Include; HANDSOME ACCOUNT, g, 3, GG, Mcl 5000, 7-31, 5f, :59 1/5. B-BG Stables & Hector Palma (CA.).

He Be Fire N Ice–Love Appeal (IRE) by Singspiel (IRE); SONG OF FIRE, f, 3, GG, Mcl 20000, 7-31, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Cicero Farms LLC & Melinda Blue (CA.).

Imperialism–Alamanda Drive by Awesome Again; I’MANIMPERIALGIRL, f, 3, CTM, Mcl 6000, 7-30, 7f, 1:25 3/5. B-Racing Hearts Ranch (AB.).

Include–Fivethirtynine by Bernstein; JUST PASSING THRU, f, 3, LAD, Msw, 7-31, a1mT, 1:39 4/5. B-Hugh M Moore & Include Syndicate (KY.).

Line of David–Tensas Ciel by Leestown; TALE OF TENSAS, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-31, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Matthews Thoroughbred Farm (LA.).

Mizzen Mast–Abbeyville Miss by Grand Slam; TOUCH OF CLASS, f, 3, ELP, Msw, 7-31, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-LTB Inc (KY.). *Full to Mizz Money(MG3$393,456) *Full to One Mean Man(G3$559,579).

More Than Ready–Morrow (GB) by Pivotal (GB); MADAME READY, f, 3, ELP, Msw, 7-31, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Lakland Farm & Sequel Bloodstock (KY.). $185,000 ’19 KEESEP.

Morning Line–Renown by Street Cry (IRE); SOMETIMES ALWAYS, g, 3, DMR, Mcl 20000, 7-30, 7f, 1:25 1/5. B-Brad Grady & Misty Grady (KY.). $25,000 ’19 KEESEP.

Mr. Big–Heat Trap (G2P$292,206), by Unusual Heat; LENA’S BIG DAY, f, 3, DMR, Msw, 7-30, 1mT, 1:37 2/5. B-Mark Devereaux & Scomar Enterprises, LLC (CA.).

Munnings–Culinary (G3$271,680), by El Amante; BABY CLOUD, f, 3, DEL, Mcl 25000, 7-31, 5 1/2f, 1:06 . B-DATTT Farm, LLC (KY.). $13,000 ’19 FTKOCT; $37,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Coastline(G2P$466,097).

Noble Mission (GB)–Conquest War Miss by War Front; NOBLE CONQUEST, c, 3, SAR, Mcl 40000, 7-31, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Dr. James Randall McGlinn (NY.).

Revolutionary–Debu by Buddha; BULU, f, 3, FAN, Mcl 4000, 7-30, 1m, 1:42 2/5. B-Terry L. Morgan DVM (IL.).

Street Boss–Chapala by Meadowlake; BOSS IS A PAL, c, 3, ELP, Mcl 30000, 7-31, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-Respite Farm (KY.). $4,000 ’18 KEENOV; $100,000 ’19 FTKOCT.

War Front–Long View (IRE) by Galileo (IRE); SPATIAL, f, 3, DEL, Msw, 7-31, 1 1/8mT, 1:48 4/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.).

Warrior’s Reward–Residual Value by More Than Ready; RIVER WARRIOR RVF, g, 3, CT, Msw, 7-30, 7f, 1:27 1/5. B-River View Farms LLC (WV.).

Wicked Strong–Diadella (G2$563,274), by Diesis (GB); BABY MAYBE, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-31, 1m, 1:43 4/5. B-Stephen Dallalis (NY.). $3,000 ’19 KEEJAN.

Bahamian Squall–Heritage House by Tale of the Cat; TAINO HOUSE, g, 4, RUI, Mcl 10000, 7-31, 6f, 1:11 . B-Donald R. Dizney, LLC (FL.).

Cowboy Cal–Christina’s Dream by Phone Trick; IT’S ALL ABOUT JOE, g, 4, PRM, Msw, 7-30, 6f, 1:12 4/5. B-Dave McShane (IA.).

Gone Astray–Cold Forest by Forestry; NIPAWIN, g, 4, GF, Msw, 7-31, 5 1/4f, 1:05 2/5. B-Craig Lawrence Wheeler (FL.). $25,000 2019 OBSJUN.

Hard Spun–Indy Punch by Pulling Punches; PUNCH HARD, g, 4, WO, Msw, 7-31, 1 1/8m, 1:51 2/5. B-Newtown Anner Stud (KY.). *1/2 to Tensas Punch(MSW$251,200) *1/2 to Harlan Punch(G3$779,058) *1/2 to United(MG2$1,675,549).

Khozan–Settling Seas by Stormy Atlantic; FARM BOY, g, 4, GP, Mcl 16000, 7-31, a7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $100,000 2019 OBSAPR.

Stroll–Spirited Game (MSW$270,562), by Not for Love; STROLLED ON BY, g, 4, PIM, Mcl 25000, 7-31, 1mT, 1:39 4/5. B-Eric J. Wirth (KY.).

Take Charge Indy–D’fraulein by D’wildcat; POP POP’S BOY, g, 4, MTH, Mcl 10000, 7-31, 5f, :58 4/5. B-Melanie Defler & WinStar Farm, LLC (KY.). $7,000 ’18 FTKFEB; $15,000 2019 FTMMAY.

Uncle Mo–Awesome Ashley (MSW$303,260), by Unbridled’s Song; CLOSE SHAVE, g, 4, DEL, Msw, 7-31, 6f, 1:12 . B-Alex G. Campbell, Jr. Thoroughbreds, LLC (KY.).

Champ Pegasus–Comin Easy by Unusual Heat; ITSTHE BLACK DALIA, m, 5, WYO, Msw, 7-31, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $2,500 2018 BES2YO.

Discreet Cat–Scarlet Begonias by Unbridled’s Song; SWILLING, m, 5, WO, Msw, 7-31, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-Kingview Farms (ON.).

Imperialism–Lynnwood by Captain Bodgit; IMPERIAL WOOD, g, 5, GPR, Msw, 7-31, 1m, 1:43 . B-Kootenay Royal Stable (AB.).