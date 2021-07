North American Maiden Winners July 4

Classic Empire–Oh Maybe Baby by Harlan’s Holiday; TWENTY FOUR MAMBA, c, 2, WO, Msw, 7-4, 5f, :58 . B-Respite Farm, Inc. (KY.). $55,000 ’19 KEENOV.

Connect–Miss Holiday Inn by Tactical Cat; KNEESNHIPS, f, 2, ELP, Msw, 7-4, 5 1/2fT, 1:05 . B-Lantern Hill Farm LLC (KY.). $30,000 ’20 KEESEP.

Grazen–Sunshine Woman by Tizdejavu; NORTHVALE ROAD, c, 2, PLN, Msw, 7-3, 5f, :59 1/5. B-Gino Roncelli (CA.). $10,000 ’20 CTNAUG.

Kantharos–Love Those Legs by Parading; IT’S A GIRL, f, 2, LS, Msw, 7-3, 5f, :59 2/5. B-E. H. Beau Lane III (KY.). $5,000 ’20 FTKOCT; $19,000 2021 TEXAPR.

Not This Time–Cat d’Oro by Medaglia d’Oro; AIN’T LIFE GRAND, c, 2, PRM, Msw, 7-4, 5f, :58 2/5. B-RPM Thoroughbreds (IA.).

Real Dandy–Happy Me (MSW$350,566), by Lesters Boy; REAL ME, f, 2, RUI, Mcl 10000, 7-4, 5f, :58 2/5. B-Fred I. Danley (NM.).

Runhappy–Hennythelovepenny by Henny Hughes; MIZ JAMESON, f, 2, LS, Msw, 7-3, 7 1/2fT, 1:31 4/5. B-Farfellow Farms Ltd. (KY.). $100,000 ’19 KEENOV.

Stay Thirsty–My Scarlett by Grace Upon Grace; IM STILL THIRSTY, c, 2, LRC, Mcl 50000, 7-3, 5f, :59 . B-Terry C. Lovingier, Amanda Navarro & Gregorio Rincon (CA.). $3,000 ’20 FTCYRL.

Stay Thirsty–Sweetpollypurebrd (MSP$264,914), by Parading; ROSES FOR SUZZETT, f, 2, LRC, Mcl 50000, 7-4, 5f, :58 4/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $9,000 ’20 FTCYRL.

Al Khali–Smokin Sue by Smokin Mel; KHALI MAGIC, f, 3, BEL, Mcl 40000, 7-4, 6f, 1:11 1/5. B-Wachtel Stable (NY.).

Ami’s Holiday–Tory’s Humorgirl by Sharp Humor; JOCULARITY, g, 3, WO, Moc 25000, 7-4, 5f, :58 . B-Colebrook Farms (ON.). *1/2 to Foxxy Belle($345,871).

Bakken–Leading Lady by Quiet Cash; TWO DRINK MINIMUM, f, 3, CBY, Mcl 16000, 7-4, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Swashbuckler Thoroughbreds (BC.). C$7,500 ’19 BRCSEP.

Candy Ride (ARG)–Tamboz by Tapit; DOLDER GRAND, c, 3, WO, Msw, 7-4, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $800,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Tiznoble(SP$266,810) *1/2 to Battalion Runner(G2P$257,600).

Empire Way–Feature Attraction by Roman Ruler; COMPLETE CONTROL, f, 3, LRC, Mcl 20000, 7-4, 5 1/2f, 1:06 . B-Revocable Trust of Dr. Mikel C.Harrington & Patricia O. Harrington (CA.). $19,000 2020 CALMIX.

First Samurai–Miss Impatient by Congrats; THAT’S ALL RIGHT, f, 3, CBY, Msw, 7-4, 1m, 1:42 . B-Rake Farms (MN.). $47,000 ’18 KEENOV.

Into Mischief–Caxambas Pass by Tiznow; SECRET POTION, c, 3, LS, Msw, 7-4, 1m, 1:39 3/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $475,000 ’19 KEESEP; $120,000 2021 KEEAPR.

Jess’s Dream–Plain Brown Bag by Texas Glitter; JESS’S STRIDE, c, 3, GP, Msw, 7-4, 6f, 1:10 1/5. B-Whitney Racing Stables,Inc. (FL.). $5,500 ’19 OBSOCT; $11,000 2020 OBSSUM.

Kantharos–Quite a Ruckus by Richter Scale; RUMPUS, f, 3, EVD, Msw, 7-3, a5fT, :57 1/5. B-Hopefield Farms (ON.). $75,000 ’19 FTKOCT; $175,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Sir Sidney($269,119).

Mizzen Mast–Princess Eliza by Johannesburg; RED WIND, f, 3, GP, Mcl 16000, 7-4, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Castlepark Farm, LLC & John Karakourtis (KY.). $30,000 2020 OBSOCT.

Mosler–Broken Treaty by Chief Seattle; CRACK THE SAFE, g, 3, PIM, Mcl 16000, 7-4, 5fT, :59 2/5. B-Clover Hill Farm, Inc. (MD.).

Nationhood–Finding More by Trickey Trevor; IDIDNTSEETHATCOMIN, g, 3, EMD, Mcl 25000, 7-3, 6f, 1:10 1/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.). $6,000 ’19 WASAUG.

Palace Malice–Proud Indian by Indian Charlie; YALIKEANYTHING, c, 3, AP, Mcl 12500, 7-3, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-John R. Penn & Frank Penn (KY.). $45,000 2020 OBSSPR.

Personal Interest–My Prized Lady by Pioneerof the Nile; TRY ME, c, 3, GP, Mcl 16000, 7-4, 5fT, :58 4/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Pharaoh Bob–Ms Bernadette by Bernardini; ABE HONESTLY, c, 3, MTH, Msw, 7-4, a5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Endsley Oaks Farm, Inc (FL.).

Quality Road–Sequoia Queen by Forestry; GINJA, f, 3, LRC, Msw, 7-4, 6f, 1:10 . B-Clarkland Farm LLC (KY.). $60,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Top Decile($520,291).

Quality Road–Great Passion by Giant’s Causeway; PASSIONATE ROAD, f, 3, PLN, Mcl 8000, 7-3, 6f, 1:13 . B-Diamond A Racing Corp. (KY.). $26,000 ’19 KEESEP.

Quality Road–Skylar’s Pass by The Factor; CHEFFY, c, 3, ELP, Msw, 7-4, 1m, 1:36 3/5. B-Breeze Easy LLC (KY.). $450,000 ’18 FTKNOV.

Reload–Latasense by Street Sense; ALPINE QUEEN, f, 3, BEL, Mcl 40000, 7-4, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-DENNY ANDREWS (KY.). $18,000 2020 OBSMAR.

Revolutionary–Se Bella by Forestry; PASSTHECAT, g, 3, CBY, Mcl 7500, 7-3, 1m, 1:40 2/5. B-Wood-Mere Farm, LLC (MN.). $19,000 ’19 MINYRL. *1/2 to Belle Tapisserie(SP$364,002).

Silver Max–Caledon by Arch; MAXIMUS MOMENTUS, g, 3, WO, Moc 40000, 7-4, 7 1/2fT, 1:31 . B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Stormy Atlantic–Miss Lafayette by Midnight Lute; MR. ATLANTICO, g, 3, EMD, Mcl 5000, 7-3, 6f, 1:11 . B-DiPietro Thoroughbreds (CA.).

Stroll–Holistic by Holy Bull; OUTLASTER, g, 3, PRM, Mcl 15000, 7-4, 1m, 1:41 4/5. B-Hi Temp Horses & Cattle (IA.). $5,000 ’19 IOWSEP.

Tapit–Frivolous (MG2$750,718), by Empire Maker; FLIPPANT, f, 3, ELP, Msw, 7-4, 1 1/4mT, 2:04 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.).

Tourist–Classic Soul by Perfect Soul (IRE); HOMBRE, c, 3, BEL, Msw, 7-4, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.). C$120,000 ’19 ONTAUG. *1/2 to Speedy Soul(G3P$369,249).

Tourist–Joyance by Pulpit; MIKE’S LADY, f, 3, FAN, Mcl 4000, 7-3, 1m, 1:44 2/5. B-Orlyana Farm (FL.). $15,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Adonis Creed(G3P$257,020).

Warrior’s Reward–Canadian Queen by Rock Hard Ten; TRAPSHOT REWARD, g, 3, MNR, Msw, 7-4, 6f, 1:15 1/5. B-Williams Racing Corp (WV.).

Yankee Gentleman–Speedmonkey by Posse; SHADY MONKEY, g, 3, EVD, Mcl 5000, 7-3, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Patricia G West (LA.).

Beta Capo–Dixie Duces by Carson City; PIXIE, f, 4, LS, Mcl 6250, 7-3, 5f, 1:00 1/5. B-Kenneth Eugene Sykes (TX.).

Creative Cause–Highest Ground by Lemon Drop Kid; ERIN’S CREATION, f, 4, LS, Msw, 7-3, 1mT, 1:37 4/5. B-David Clay & Deborah Clay (KY.). $95,000 ’18 KEEJAN. *1/2 to Cactus Kris(MG3$556,795).

Discreet Cat–Kindling (MSP$304,881), by Boundary; TWO CHIPS, g, 4, LAD, Mcl 12500, 7-4, 1mT, 1:39 . B-Merrill Scherer (LA.).

Elusive City–Gypsy Hollow by Dixieland Band; SLIABH AUGHTY (FR), g, 4, AP, Msw, 7-3, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-S.C.E.A. Haras De Manneville (FR.). 27,000EUR ’18 ARQOCT; 43,000gns 2020 TATAGS.

Expect a Lot–Call An Audible by Cozzene; GIDGET, f, 4, LS, Msw, 7-4, 1m, 1:42 2/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (TX.).

First Dude–Cindy Woo Who by Thunder Gulch; HERE COMES BULLET, g, 4, GP, Mcl 12500, 7-4, 1m, 1:38 . B-Thomas L Croley (FL.). *1/2 to Thunder Brew(MSW$267,354) *1/2 to I’m Steppin’ It Up(G1P$701,759).

Into Mischief–Dulcedumbre by Candy Ride (ARG); GRRR, g, 4, GP, Mcl 16000, 7-3, 7f, 1:24 3/5. B-DJ Stables (KY.). $100,000 ’18 FTKJUL.

Lea–Silent Queen by King of Kings (IRE); LIVELY LEA, f, 4, LAD, Msw, 7-4, 7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Warran Harang (LA.). $37,000 ’18 ESLYRL. *1/2 to Quite a Handful(G3P$284,297).

More Than Ready–Trensa by Giant’s Causeway; COUNT DOWN, g, 4, BEL, Mcl 50000, 7-4, 6fT, 1:10 2/5. B-Helen K. Groves Revocable Trust (KY.). *1/2 to Hawkbill(MG1$4,777,195) *1/2 to Free Drop Billy(G1$662,470).

Point of Entry–Commanding Joy by Deputy Commander; COMMAND POINT, f, 4, AP, Mcl 25000, 7-4, a1mT, 1:41 1/5. B-Team Block & Rich Ege (NY.).

Premeditation–Chappaquiddick by Cape Town; POLITICAL LOOPHOLE, g, 4, LA, Mcl 3500, 7-3, 4 1/2f, :52 2/5. B-Jim Volk (NM.).

Spotsgone–Arrival by Bush Won; DEPART, c, 4, LS, Mcl 20000, 7-3, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Gerald Prince (AR.).

Woke Up Dreamin–Rare Crystal by Bright Launch; LAUNCHED, g, 4, PRM, Mcl 30000, 7-4, 6f, 1:12 . B-Jim Cranwell (IA.).

Smiling Tiger–My Tricky Girl by Hat Trick (JPN); SMILING TRICKS, h, 5, WYO, Msw, 7-3, 5 1/2f, 1:06 . B-Ashby C. Micheli, Virginia R. Wakefield& Earl S. Merrill (WY.).

Street Life–Jolly Green Bean by High Demand; STREET DEMAND, g, 5, EMD, Mcl 8000, 7-3, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Linda Beck Ransom (TX.).

Big Band Sound–Lady What Luck by Best of Luck; BIG BAND’S LUCK, h, 6, EVD, Msw, 7-3, a5fT, :57 3/5. B-Gulf Coast Equine, LLC (LA.).

Majestic Warrior–Our Smile by Medaglia d’Oro; STORMING WARRIOR, h, 6, PLN, Mcl 5000, 7-3, 1m 70y, 1:45 . B-La Bahia Stud, Inc. (KY.).