North American Maiden Winners July 7

Affirmatif–Touzoku by Forest Wildcat; GINNY’S SONG, f, 3, FMT, Mcl 5000, 7-6, 4f, :47 1/5. B-Ray Rowan (OK.).

Americain–Caged Mistress by Ministers Wild Cat; HOLLYWOOD MISTRESS, f, 3, HST, Mcl 16000, 7-6, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Glen Todd (KY.).

Broken Vow–Ambusher by Stephen Got Even; DETERMINED TO RISE, g, 3, CBY, Mcl 7500, 7-7, 6f, 1:13 2/5. B-Lothenbach Stables Inc. (MN.).

Creative Cause–Just Like Pop by Unbridled’s Song; BEST CAUSE, f, 3, DEL, Mcl 25000, 7-7, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-H & E Ranch (KY.). $150,000 ’19 FTKJUL.

Curlin–Tizamazing by Cee’s Tizzy; EXCURSION, g, 3, CBY, Msw, 7-7, 6f, 1:10 2/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $325,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Oxbow (G1$1,243,500).

Data Link–Zip It Kim by City Zip; HOT HEELS, f, 3, MNR, Msw, 7-7, 1mT, 1:38 3/5. B-David Purcell (KY.).

Flatter–Simply Sunny by Unbridled’s Song; STING LIKE ABBY, f, 3, IND, Msw, 7-6, 6f, 1:10 . B-Machmer Hall (KY.). $375,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Fore Left (G3$378,652).

Golden Lad–For Sally by Not for Love; SALLY’S MUSTANG, f, 3, DEL, Mcl 25000, 7-7, 7 1/2fT, 1:29 4/5. B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $30,000 ’19 FTMYRL.

Great Notion–Pamzine by Dunkirk; CONTEMPLATING, g, 3, PEN, Mcl 10000, 7-7, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Lilith E. Boucher (PA.).

Hard Spun–Shoot for the Moon by Malibu Moon; SPIN CLASS, f, 3, PID, Mcl 7500, 7-7, 1m, 1:39 3/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.).

Justin Phillip–Tranquil Moon by Malibu Moon; NAUTICAL MOON, g, 3, FMT, Msw, 7-6, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Wilkes Thoroughbred Farm LLC (KY.).

Laoban–Double Dinghy Day by Forestry; SOPHOS, c, 3, PRX, Mcl 10000, 7-7, 7f, 1:24 3/5. B-Seidman Stables LLC (NY.). $23,000 2020 FTMTYO.

Lewis Michael–Honouree by Closing Argument; BLUE RIDGE HONOR, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-7, 7f, 1:28 3/5. B-Circle H Farm (LA.).

Medaglia d’Oro–Home Rule by Empire Maker; GROUNDED, g, 3, PID, Msw, 7-7, 5 1/2f, 1:04 . B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.).

Noble Mission (GB)–Nature’s Beauty by Bernardini; MISSION BRIEF, g, 3, PID, Mcl 15000, 7-6, 1m, 1:40 1/5. B-Fred W. Hertrich III (KY.).

Noble Mission (GB)–Miss Pac N Ship (GB) by Paco Boy (IRE); AGENT PETER GRAVES, c, 3, CBY, Msw, 7-6, 1mT, 1:36 2/5. B-Linda Juckette (KY.).

Prayer for Relief–Extremadura by Stormy Atlantic; BLAZING MISS JOJO, f, 3, BTP, Mcl 5000, 7-7, 1m, 1:43 2/5. B-Arboritanza Racing LLC (FL.).

Rousing Sermon–Nadine by Rocky Bar; ROUSING RUBBLE, g, 3, AZD, Mcl 3500, 7-7, 5f, :58 1/5. B-Mr. & Mrs. Kelvin Grinolds (AZ.).

Slew’s Tiznow–Frangelica by Corinthian; H’RAYFORCABERNEIGH, f, 3, CBY, Msw, 7-7, 1m, 1:39 3/5. B-Kristin Boice, Valorie Lund & LeslieCummings (CA.). *1/2 to Mr. Jagermeister (MSW$650,094).

Summer Front–Wickapecko by Corinthian; BARNEGAT LIGHT, g, 3, PID, Msw, 7-6, 1m, 1:38 3/5. B-Lantern Hill Farm (KY.).

Uncle Lino–Lucky Notion by Great Notion; KATESALUCKYGIRL, f, 3, PEN, Msw, 7-7, 6f, 1:12 . B-Daniel W Mc Connell Sr. (PA.). *1/2 to Saint Main Event (SP$291,886) *1/2 to Prince Lucky G2$607,570).

Uncle Lino–My Precious Baby by With Distinction; UNCLE ROAMIE, g, 3, PEN, Msw, 7-7, 5fT, :57 2/5. B-Lawrence M. Smith & Constance L Smith (PA.).

Union Rags–Sex Appeal by Dynaformer; SEXY RAGS, f, 3, FMT, Mcl 10000, 7-6, 5 1/2f, 1:09 2/5. B-W. S. Farish & Mooney Stables LLC (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Vancouver (AUS)–Lyrical Diva by Unbridled’s Song; LUCY’S CAKES FLY, f, 3, IND, Mcl 30000, 7-7, 1mT, 1:34 4/5. B-Ashview Farm, Scott Issel, Bruce Pieratt & Patricia Pieratt (KY.). $67,000 ’19 KEESEP.

Bakken–Miss Me Not by Mass Market; LAUGH WITH ME, g, 4, HST, Mcl 4000, 7-6, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Mr. & Mrs. E. M. Dittloff & K. Dittloff (BC.). C$5,000 ’18 BRCSEP.

Emcee–Onota by Strong Hope; OLIVER WITHA TWIST, g, 4, FL, Mcl 7500, 7-7, 6f, 1:13 4/5. B-Sequel Thoroughbreds, Burleston Farm & Morrisville College Foundation (NY.). $10,000 2019 OBSMAR.

Half Ours–Pirate’s Alley by Kimberlite Pipe; CAPONE’S LOFT, g, 4, MNR, Msw, 7-6, 6f, 1:14 . B-Clear Creek Stud LLC (LA.).

Kitty’s Turn–Zamina Gold by Zamindar; MONKEY ZONE, g, 4, BTP, Mcl 7500, 7-7, 6f, 1:13 2/5. B-Richard K. Girdley Sr. (KY.).

Lemon Drop Kid–Queens Reward by Good Reward; TRIKKI NIKKI, f, 4, PEN, Mcl 16000, 7-6, 5fT, :56 4/5. B-Nursery Place (KY.). $16,000 ’18 FTMOCT.

Medaglia d’Oro–Inspired (MSW$439,785), by Unbridled’s Song; INSPIRING, f, 4, BTP, Msw, 7-7, 5fT, :57 1/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Pollard’s Vision–Sure Tiz by Tiznow; TIZ A SIGHT, f, 4, FMT, Mcl 10000, 7-6, 6 1/2f, 1:24 . B-Danny R. Caldwell (OK.).

Twirling Candy–Joonbi by Pollard’s Vision; MISS MAJORETTE, f, 4, PEN, Msw, 7-6, 5fT, :56 . B-Paul Tackett Revocable Trust (KY.).

Zivo–Delta Gold by Gold Token; SHOPPIN FOR GOLD, f, 4, FL, Msw, 7-7, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Cannon’s Farms (NY.).

Despite the Odds–Lady Me Lady by Aptitude; HOLLY’S LADY, m, 5, DEL, Mcl 25000, 7-7, 7 1/2fT, 1:31 1/5. B-Share the Risk Partnership (MD.).

Pomatini–Nhlosane by Lear Fan; PRINCESA ANN, m, 5, LAD, Mcl 12500, 7-6, 7 1/2fT, 1:32 2/5. B-Richard V. Halter (AR.).

Smart Bid–Weefc by Tapit; D S ADVANTAGE, g, 5, FL, Mcl 5000, 7-7, 6f, 1:14 3/5. B-Andiamo Farm (NY.).