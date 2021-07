North American Maiden Winners July 8

Big Brown–She’s Always Hot by Roaring Fever; SHE’S A BIG DEAL, f, 2, DEL, Mcl 20000, 7-8, 5f, 1:01 4/5. B-Sinatra Thoroughbreds Racing and Breeding, LLC (NY.).

Goldencents–Nightbellofthenile by Pioneerof the Nile; ORO AZTECA, c, 2, IND, Msw, 7-8, 5f, :59 1/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.).

Gun Runner–Joy (MSW$250,544), by Pure Prize; JOYRUNNER, f, 2, IND, Msw, 7-8, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Dark Hollow Farm (MD.). $145,000 ’20 KEESEP.

Juba–Fancy Up by Smoke Glacken; FANCY HER UP, f, 2, CT, Msw, 7-8, 4 1/2f, :52 1/5. B-John A. Casey (WV.).

Midshipman–Derheart by Dehere; POPEYES HEART, c, 2, LS, Msw, 7-8, 7 1/2fT, 1:32 1/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.).

Speightster–She’sa Tough Tiger by Tiger Ridge; TOUGH TO TAME, c, 2, AP, Msw, 7-8, 5f, :59 2/5. B-Elizabeth H. Muirhead (KY.). $75,000 2021 OBSSPR.

Bullsbay–Amandancer by Hazaam; BULLY DANCER, g, 3, CT, Mcl 5000, 7-8, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Katrina H. Becker (PA.).

Den’s Legacy–Circular Logic by Street Boss; LENNY K, g, 3, WO, Msw, 7-8, 6f, 1:08 3/5. B-Al Ulwelling & Bill Ulwelling (ON.).

Harborage–Color Parade by Way West (FR); SEMI CHARMED LIFE, g, 3, EVD, Mcl 5000, 7-8, 7f, 1:26 1/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Hard Spun–Avie’s Sense by Street Sense; HARD STREET, f, 3, WO, Msw, 7-8, 6f, 1:09 4/5. B-Tall Oaks Farm (ON.). $90,000 ’19 FTKOCT; $100,000 2020 OBSSPR.

Majesticperfection–Flaco Flash by Flashy Bull; SHOULDA HAD IT, g, 3, DEL, Mcl 5000, 7-8, 1m 70y, 1:48 1/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $17,000 ’19 KEESEP; $24,000 2020 OBSMAR.

Mio d’Oro–Graceland Dixie by Halo’s Image; MIO GRACELAND, g, 3, CT, Msw, 7-8, 4 1/2f, :53 1/5. B-Dennis W. Behrmann (WV.).

Noble Mission (GB)–Will Prevail by Storm Cat; CLEMSON TIGER, c, 3, AP, Msw, 7-8, 1mT, 1:37 2/5. B-Fred W. Hertrich III (KY.). $10,000 2020 OBSSPR.

Oxbow–Let It Snow by Tapit; AMONGST FRIENDS, g, 3, IND, Msw, 7-8, 1m 70y, 1:41 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $3,700 ’19 KEESEP.

Tiznow–Ford Gallop by Victory Gallop; SUPER STEAMY, f, 3, BTP, Mcl 7500, 7-8, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Diamond A Racing Corp. (KY.). $30,000 ’19 KEESEP; $27,500 2020 OBSMAR.

War Front–Cross by Mighty; BLEND, f, 3, BTP, Msw, 7-8, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.). *1/2 to Sign(G2) *1/2 to Vexed(G2).

American Pharoah–Saint Bernadette by Saint Ballado; BERNADETTE THE JET, f, 4, IND, Msw, 7-8, 1m 70y, 1:43 1/5. B-Robert B. Tillyer/Dr. Chet Blackey/Zayat Stables, LLC (KY.). $425,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Social Inclusion(G2P$450,800).

Noble’s Promise–Sky Heiress by Skywalker; BERTIE THE BEAUTY, f, 4, IND, Msw, 7-8, 1m 70y, 1:47 . B-Rockfield Farm (IN.).

Point Given–Great Red Beauty by Greatness; THATSMYKINDANIGHT, f, 4, WO, Moc 25000, 7-8, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Dr. Shantharaj Samuel (KY.). C$23,000 ’18 BRCSEP; $3,000 ’18 KEEJAN.

Pies Prospect–Ms Sent to Dakota by Marquetry; MR. ADVENTUROUS, h, 6, FAR, Msw, 7-8, 5 1/2f, 1:09 2/5. B-Kris M. Moen (ND.).