North American Maiden Winners July 9

Exaggerator–Paz the Bourbon by Mission Impazible; BOURBON’S HOPE, g, 2, BEL, Msw, 7-9, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-SF Bloodstock LLC (NY.). $35,000 ’19 FTNOCT.

Mr. Z–Blushing Bird by Summer Bird; BLUSHING KEYLEN, f, 2, GP, Mcl 25000, 7-9, 5f, 1:00 1/5. B-Vicente Portaro (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Mucho Macho Man–U. S. S. O’Brien by Empire Maker; HANG ON HONEY, f, 2, GP, Mcl 16000, 7-9, 5f, 1:01 . B-Reeves Thoroughbred Racing (KY.).

Run Away and Hide–Super Chill by Super Saver; VOLATA, f, 2, GP, Msw, 7-9, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Judith R. Donlan (KY.).

Shaman Ghost–Artsy by Graeme Hall; GHOST ART, c, 2, LS, Mcl 25000, 7-8, 5f, 1:00 1/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.).

Summer Front–Shock the World by Hansen; PURE PANIC, c, 2, ELP, Msw, 7-9, 5 1/2fT, 1:01 4/5. B-Kendall E. Hansen, M.D. Racing, LLC (KY.).

Too Much Bling–Formal Flyer by Early Flyer; PINKY RING BLING, c, 2, LS, Mcl 25000, 7-9, 5f, :59 . B-Ronald Ellerbee & Margaret Ellerbee (OK.). $5,000 ’20 TEXSUM.

Verrazano–My Friend C. Z. by Seeking the Gold; HICKTOWN, f, 2, PIM, Msw, 7-9, 5f, :58 3/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $6,000 ’20 KEESEP.

Big Blue Kitten–Ruffled Feathers (SP$254,864), by Include; ENRAGED, g, 3, ELP, Mcl 30000, 7-9, 1m, 1:36 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’19 KEESEP.

Bradester–Everything Bling by Too Much Bling; GIVE IT EVERYTHING, g, 3, LS, Msw, 7-9, 6f, 1:11 3/5. B-Hall’s Family Trust (AR.).

Dominus–Latest Thinking by Tale of the Cat; RUSTLER, c, 3, ELP, Msw, 7-9, 5 1/2fT, 1:01 . B-Dr. John E. Little (KY.). $2,500 ’19 FTKOCT.

Emcee–Twirly Girly by Johannesburg; APRIL ANTICS, f, 3, BEL, Mcl 25000, 7-9, 6 1/2f, 1:19 . B-Patricia Generazio (NY.). *1/2 to One for Don ($329,390).

Euroears–Even Strike by Stephen Got Even; TEXAN BOY, g, 3, LS, Msw, 7-8, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Eric and Randi Moreau-Sipiere (TX.).

Fast Anna–Cleartap by Tapit; MEGATAP, g, 3, LS, Msw, 7-8, 5fT, :56 2/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Flat Out–Jet Set Girl by Unusual Heat; ALWAYS FOR MONEY, f, 3, EMD, Mcl 8000, 7-8, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Cole Ranch (CA.).

Get Stormy–Bodacious Bets by After Market; BUCKETS OF RAIN, g, 3, BTP, Mcl 12500, 7-9, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Richard L. Harter (KY.).

Mizzen Mast–Spring Formal by Stormy Atlantic; KING TITO, g, 3, AP, Msw, 7-9, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-David Rodriguez & Leo Rodriguez (IL.).

Uncle Mo–Pachattack (MG3$788,115), by Pulpit; UYUNI, f, 3, ELP, Msw, 7-9, 1 1/16mT, 1:40 4/5. B-Flaxman Holdings Limited (KY.). *1/2 to Liquid Amber (G3).

Awesome Again–Seeking the Silver by Grindstone; PRINCE OF CAPS, g, 4, PIM, Mcl 25000, 7-9, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Vince Scuderi (KY.). *1/2 to Conga Bella ($457,032) *1/2 to Dads Caps (MG1$1,110,467) *1/2 to Paulassilverlining (MG1$1,516,230) *1/2 to Vincento ($467,229).

Data Link–Scolara (MG1P$458,539), by Quiet American; DOWNTHEMIDDLE DAN, g, 4, EMD, Mcl 5000, 7-8, 1m, 1:38 2/5. B-Narola, LLC (KY.).

Shanghai Bobby–Thigh High Boots by Storm Boot; BOBBY BOOTS, g, 4, CBY, Mcl 25000, 7-8, 6f, 1:12 3/5. B-Richard Bremer & Cheryl Sprick (MN.).

Fort Prado–Midnight Lace by Marquetry; MIDNIGHT FROST, m, 5, AP, Mcl 25000, 7-9, 5fT, :58 . B-Flying I Ranch LLC & Millard R. Seldin Rev. Trust (KY.).