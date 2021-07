North American Non-Graded Stakes Results July 16

OCEANSIDE S., DMR, $103,500, 3YO, 1MT, 7-16.

8—

FLASHIEST, g, 3, Mizzen Mast–Nothing to Wear, by Malibu Moon. O-Wachtel Stable, Barber, Gary, Drion, Nicolas G and Powell, Mathilde, B-Indian Creek & Nicky Drion (KY), T-Leonard Powell, J-Abel Cedillo, $60,000.

3—

Crew Dragon, c, 3, Exaggerator–Go Go Dana, by Malibu Moon. ($110,000 ’19 KEESEP; $310,000 2021 KEEAPR). O-Hronis Racing LLC, B-Lee McMillin & Eric Buckley (KY), $20,000.

9—

No Foolery Here, c, 3, Carpe Diem–Leo’s Pegasus, by Fusaichi Pegasus. ($40,000 ’19 KEESEP; $75,000 2020 OBSSPR). O-Sayjay Racing LLC, B-Forging Oaks Farm, LLC (KY), $12,000.

Also Ran: Hockey Dad, Whatmakessammyrun, Petruchio, Jungle Cry, Dream Shake, None Above the Law, Harbored Memories, Fighting Force, Ingest.

Winning Time: 1:35 4/5 (fm)

Margins: HD, NO, NK.