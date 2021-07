North American Non-Graded Stakes Results July 17

IOWA STALLION FILLY STAKES S., PRM, $77,715, 3YO, F, 1M 70Y, 7-17.

5—

BOBBIN TAIL, f, 3, Tale of Ekati–Bobbin’ Robin, by Indian Charlie. O-Dream Walkin Farms, Inc, B-Dream Walkin Farms Inc (KY), T-Kenny P. Smith, J-Alex Birzer, $41,700.

6—

Shesabidformidable, f, 3, Formidable–Bid of Vengence, by Stephen Got Even. ($5,500 ’19 IOWSEP). O-Clark, Dick R and Otto Farms, Inc, B-Robert Benda (IA), $19,043.

3—

Sassy Ain’t I, f, 3, Jafmil–Jeffell, by Saarland. O-McShane, David D and McShane, Michelle, B-Dave McShane (IA), $9,522.

Also Ran: Dixieland Candy, Angel’s Melody, Atlantis Alana, Victory Bolt.

Winning Time: 1:43 3/5 (ft)

Margins: NK, 6HF, 5 3/4.