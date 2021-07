North American Non-Graded Stakes Results July 19

BERT ALLEN S., CNL, $100,000, 3YO/UP, 1 1/16MT, 7-19.

1—

PASSION PLAY, g, 5, Hold Me Back–Stylish Affair, by Not for Love. ($25,000 ’17 KEESEP). O-Reiley McDonald, B-Mr & Mrs C Oliver Iselin III (VA), T-Mary E. Eppler, J-Horacio Karamanos, $60,000.

3—

Forloveofcountry, g, 5, Sky Mesa–Patriot Miss, by Quiet American. ($87,000 ’17 OBSOCT; $300,000 2018 OBSMAR). O-Johnson, Troy, Lo, Charles and Jagger, Inc, B-Lazy Lane Farms, LLC (VA), $20,000.

4—

Point of Grace, g, 3, Point of Entry–Sister Graceful, by Mr. Greeley. O-Quest Realty, B-Quest Realty (VA), $11,000.

Also Ran: Chess Chief, Air Token, The Poser.

Winning Time: 1:41 3/5 (fm)

Margins: 2, 6, HD.