North American Non-Graded Stakes Results July 26

ANDY GUEST S., CNL, $100,000, 3YO/UP, F/M, 5 1/2FT, 7-26.

6—

VIOLENZA, f, 4, Violence–South Street Gal, by Street Sense. O-Bloch, Randall L, Six Column Stables, LLC, Seiler, John, Hall, David and Kirk, David, B-Randy Bloch, et al (KY), T-Ian R. Wilkes, J-Chris Landeros, $60,000.

12—

Mucha Mezquina, m, 5, Mucho Macho Man–Sweet Dixie Girl, by Dixie Union. O-Anthony Spinazzola, B-Mike Fitch (KY), $20,000.

7—

Beantown Baby, m, 5, Artie Schiller–Ms Bernadette, by Bernardini. O-Team Valor International, LLC, B-Endsley Oaks Farm, Inc (FL), $11,000.

Also Ran: Dannyhill, Hydra, Moanas Power, Mudslide Wicked, Mastering Bela, Lovielee.

Winning Time: 1:02 3/5 (gd)

Margins: NK, NK, 3/4.