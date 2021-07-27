North American Non-Graded Stakes Results July 27

|PRINCESS OF SYLMAR S., PID, $100,000, 3YO/UP, F/M, 1M 70Y, 7-26.
|3—
|DARCY MAE, m, 7, K One King–Krista’s Quik Chic, by Forestry. ($17,000 2019 KEEJAN). O-Katy Cheeks, B-Gunpowder Farms LLC (PA), T-Katy Cheeks, J-Pablo Morales, $60,000.
|2—
|Redeem My Heart, m, 5, Redeemed–Miss Gemstone, by Clever Trick. ($5,000 ’17 FTMOCT). O-Muirfield Farm and Girten, Tim, B-William E Riddle, Jr (PA), $20,000.
|4—
|Wildcat Cartridge, m, 7, Messner–Her Lady Grace, by Lord Carson. O-Nicolby Racing Stable LLC, B-Donald L Brown Jr (PA), $11,000.
|Also Ran: Trolley Ride, Thisaintjumpstreet, Marmalade.
|Winning Time: 1:42 2/5 (ft)
|Margins: 1 3/4, 3, 3/4.
|Odds: 1.90, 2.30, 8.40.
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