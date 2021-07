North American Non-Graded Stakes Results July 7

INDIANA GENERAL ASSEMBLY DISTAFF S., IND, $85,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/16MT, 7-7.

SUMMER IN SARATOGA, m, 5, Hard Spun–Love Theway Youare, by Arch. ($200,000 ’17 KEESEP; $165,000 2019 FTKHRA). O-Highlander Training Center, B-My Meadowview LLC (KY), T-Joe Sharp, J-Corey J. Lanerie, $49,980.

Alnaseem (GB), m, 5, Shamardal–Arwaah (IRE), by Dalakhani (IRE). (17,000gns 2019 TATJUL; 88,000gns 2020 TATDEC). O-Edward Vaughan, B-Shadwell Estate Company Limited (GB), $16,660.

La Renoleta (ARG), m, 6, Treasure Beach (GB)–Dixie Tale, by Tale of the Cat. O-Swift Thoroughbreds, Inc, Braverman, Paul, Cambron, Tim, Cambron, Anna and Bradley Thoroughbreds, B-Bioart SA (ARG), $9,163.

Also Ran: Raven’s Cry (IRE), Color Me Pretty, Choate Bridge, Rogue Too.

Winning Time: 1:40 2/5 (fm)

Margins: 1, 1HF, HD.