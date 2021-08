North American Allowance Results Aug. 14

PEN, 2ND, ALW, $29,736, 3YO/UP, 5FT, 8-13.

2—

RAILMASTER, g, 7, Great Notion–Princess Perry, by Point Given. O-Michael Merryman, B-Richard Blue Sr & Ann Merryman (MD), T-Michael Merryman, J-Julio A. Hernandez, $16,800.

9—

Any Sugar Honey, g, 6, Any Given Saturday–Piccolo Honey, by Afternoon Deelites. O-Leandro Moreno-Barban, B-George R Albright (PA), $6,720.

10—

West Fork, g, 5, K One King–Sedona Gal, by Pioneerof the Nile. O-Ernesto Padilla-Preciado, B-Gunpowder Farms LLC (PA), $3,696.