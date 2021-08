North American Allowance Results Aug. 17

BTP, 7TH, ALW, $25,200, 3YO/UP, 1MT, 8-17.

7—

KING B B, c, 3, Maclean’s Music–Banjo Lady, by Hofre. O-Maccabee Farm LLC, B-Maccabee Farm (OH), T-Thomas Drury, Jr., J-John McKee, $15,120.

5—

Somekindafuhry, g, 3, Langfuhr–Some Given Legend, by Point Given. O-Bryan Metz, B-Bryan Allen Metz (OH), $5,040.

3—

Brilliant Journey, g, 3, Tourist–Radiant Sky, by Leroidesanimaux (BRZ). O-WinStar Farm LLC and Blazing Meadows Farm LLC, B-Blazing Meadows Farm & WinStar Farm, LLC (OH), $2,520.