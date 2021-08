North American Allowance Results Aug. 21

EVD, 8TH, ALW, $29,120, 3YO/UP, F/M, A7 1/2FT, 8-20.

IT’SFIFTYSHADETIME, f, 3, Not This Time–Fiftyshadesoffun, by Empire Maker. ($5,000 ’19 KEESEP; $18,000 2020 OBSSUM). O-Thomas L Holyfield, B-Bill Adair, Phyllis Adair & Connie Browm (KY), T-David C. Gomez, J-Joel Dominguez, $17,400.

Katie’s Karat, f, 3, Karakontie (JPN)–Giant’s Causey, by Giant’s Causeway. ($3,500 ’19 KEESEP). O-Mark Norman, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd (KY), $5,800.

World of Wonder, f, 3, Liam’s Map–Wonderfuladventure, by Tiz Wonderful. ($70,000 ’19 KEESEP). O-World War IV Racing and Rebel Tide Racing, LLC, B-Cove Springs Farm LLC (KY), $3,190.