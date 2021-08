North American Allowance Results Aug. 22

PRM, 7TH, AOC, $33,831, 2YO, 5 1/2F, 8-22.

6—

STAN’S MIRACLE MAN, c, 2, Run Away and Hide–Platinum Blue, by Mineshaft. O-Mazoch, Michael J and Mazoch, Linda, B-Larry S Huntsinger (TX), T-Austin Gustafson, J-Alex Birzer, $18,900.

3—

Shut Up Man, g, 2, Can the Man–A. J.’s Love, by Lion Heart. O-F Robert Hoopes, B-Fred Robert Hoopes (IA), $8,631.

2—

Ima Trouble Maker, f, 2, Lotsa Mischief–R La Patrona, by Benchmark. ($5,500 ’20 ARZNOV). O-Eikleberry, Kevin, Yother, J Lloyd and Fleming, Marvin, B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ), $3,780.