North American Allowance Results Aug. 24

IND, 3RD, AOC, $36,000, 3YO/UP, 6F, 8-24.

6—

TALE OF FAME, g, 6, Caleb’s Posse–Immortal Fame, by Tale of the Cat. O-Robert A Ray, B-Candy Meadows LLC (KY), T-Randy L. Klopp, J-Joseph D. Ramos, $21,600.

4—

Naughty Alfred, g, 4, Munnings–Naughtynaughtygirl, by Bernardini. ($42,000 2019 OBSJUN). O-Southwest Racing Stables and Lewis, Steve H, B-Martha Jane Mulholland, Yehuda Cohen,Tom Grether Farm, Inc, et al (KY), $7,200.

5—

B Trouble, g, 3, Harbor the Gold–Sasha B, by Is It True. O-Eakin, Barbara and Nance, Shelly, B-Barbara Eakin & Shelly Nance (AZ), $3,600.