North American Allowance Results Aug. 4

SAR, 9TH, AOC, $110,000, 3YO/UP, 1 1/8MT, 8-4.

2—

L’IMPERATOR (FR), g, 4, Holy Roman Emperor (IRE)–La Joie (FR), by Montjeu (IRE). O-Madaket Stables LLC, Wonder Stables and LaPenta, Robert V, B-Jean-Pierre Dubois (FR), T-Chad C. Brown, J-Irad Ortiz, Jr., $60,500.

3—

Ever Dangerous, c, 4, Kitten’s Joy–The Rahy Angel, by Rahy. ($135,000 ’18 KEESEP). O-Reeves Thoroughbred Racing and R A Hill Stable, B-Knowles Bloodstock Inc (KY), $22,000.

1—

En Wye Cee, h, 5, Declaration of War–Celtic Arch, by Arch. O-Waterford Stable, B-Waterford Stables, Inc (KY), $13,200.