North American Allowance Results Aug. 6

SAR, 6TH, AOC, $105,000, 3YO/UP, 1 1/8MT, 8-6.

1—

FORTY UNDER, g, 5, Uncle Mo–Argent Affair, by Black Tie Affair (IRE). ($180,000 ’17 FTSAUG; $70,000 2020 FTKHRA). O-Three Diamonds Farm, B-Cedar Hill, LLC (KY), T-Michael J. Maker, J-Tyler Gaffalione, $57,750.

7—

Mo Ready, g, 4, Uncle Mo–Ready and Good, by More Than Ready. O-Repole Stable, B-Repole Stable Inc (NY), $21,000.

5—

Value Engineering, h, 5, Lemon Drop Kid–Frozen Treat, by Dynaformer. ($250,000 ’17 KEESEP). O-Klaravich Stables, Inc, B-DJ Stable, LLC (KY), $12,600.