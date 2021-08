North American Allowance Results Aug. 7

MNR, 9TH, ALW, $21,000, 3YO/UP, F/M, 7FT, 8-7.

3—

BEE WINGS, f, 4, Fed Biz–Bread Line, by Catienus. O-Michael J Annechino, B-Rhianon Farms, Inc (KY), T-Jay P. Bernardini, J-Deshawn L. Parker, $12,180.

8—

On Brilliant, f, 3, Tale of the Cat–One True Love (IRE), by Duke of Marmalade (IRE). ($19,000 2021 KEEAPR). O-Jerry Jamgotchian, B-Don Alberto Corporation (KY), $4,200.

4—

Pepper Them Girl, m, 5, All On the Lion–Lucy’s Thunder, by Thunder Gulch. O-Darrell Thompson, B-Scotty Garrison (TN), $2,100.