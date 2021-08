North American Graded Stakes Results Aug. 18

JONATHAN SHEPPARD H. (G1), SAR, $150,000, 4YO/UP, 2 3/8MT, 8-18.

6—

THE MEAN QUEEN (IRE), m, 5, Doyen (IRE)–Gail Borden (IRE), by Kris Kin. (8,500EUR 2019 TATAUG). O-Buttonwood Farm, B-Kevin Purfield (IRE), T-Keri Brion, J-Thomas Garner, $90,000.

3—

Baltimore Bucko (GB), g, 5, Sholokhov (IRE)–She Ranks Me (IRE), by Golan (IRE). (28,000EUR ’16 TATNNH). O-Buttonwood Farm, B-Mrs L Suenson-Taylor (GB), $27,000.

4—

French Light (FR), g, 6, Muhtathir (GB)–First Light (GER), by Big Shuffle. O-Irv Naylor, B-Grabriele Lux (FR), $15,000.

Also Ran: City Dreamer (IRE), Recent Revelations (IRE), Gibralfaro (IRE), Redicean (GB), A Silent Player (IRE).

Winning Time: 4:40 (yl)

Margins: 4 3/4, NO, 2.