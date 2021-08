North American Graded Stakes Results Aug. 6

NATIONAL MUSEUM OF RACING HALL OF FAME S. (G2), SAR, $200,000, 3YO, 1MT, 8-6.

2—

PUBLIC SECTOR (GB), c, 3, Kingman (GB)–Parle Moi (IRE), by Montjeu (IRE). (170,000gns ’19 TATOCT). O-Klaravich Stables, Inc, B-The Kathryn Stud (GB), T-Chad C. Brown, J-Flavien Prat, $110,000.

1—

Annex, c, 3, Constitution–You Make Me Sing, by Unbridled’s Song. O-LNJ Foxwoods and Eclipse Thoroughbred Partners, B-William Harrigan & Mike Pietrangelo (KY), $40,000.

5—

In Effect, c, 3, Dialed In–Misty American, by Quiet American. O-Calumet Farm, B-Calumet Farm (KY), $24,000.

Also Ran: Next, Easy Time, Wolfie’s Dynaghost, Original.

Winning Time: 1:35 (fm)

Margins: 1, 1 1/4, 1 3/4.