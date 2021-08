North American Graded Stakes Results Aug. 7

BEST PAL S. (G2), DMR, $200,500, 2YO, 6F, 8-7.

3—

PAPPACAP, c, 2, Gun Runner–Pappascat, by Scat Daddy. O-Rustlewood Farm, Inc, B-Rustlewood Farm, Inc (FL), T-Mark E. Casse, J-Joe Bravo, $120,000.

4—

Finneus, c, 2, Stay Thirsty–My Fiona, by Ghostzapper. ($200,000 ’20 FTCYRL). O-Fasihuddin, Naseer Mohammed, Lovingier, Terry C, and Navarro, Amanda, B-Terry C Lovingier (CA), $40,000.

1—

Bet On Mookie, c, 2, Uncaptured–Brown Glaze, by War Front. ($125,000 2021 OBSMAR). O-Gary Barber, B-Ocala Stud (FL), $24,000.

Also Ran: Thirsty Always, Aquitania Arrival, Our Empire.

Winning Time: 1:11 3/5 (ft)

Margins: 4 3/4, 1HF, NK.