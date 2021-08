North American Maiden Winners Aug. 1

Cairo Prince–Factfull by The Factor; TWO GUNS, g, 2, PRM, Msw, 7-31, 5f, :59 1/5. B-Pippas Hurricane (KY.). $4,000 ’20 KEESEP; $20,000 2021 OBSSUM.

Chitu–R Crown Royalty by Wildcat Heir; DEAR MAMA MIA, f, 2, GP, Msw, 8-1, 6f, 1:13 . B-Clark Freeman (FL.).

Classic Empire–Silsita (G3), by Macho Uno; FIRST EMPIRE, c, 2, WO, Msw, 8-1, 6fT, 1:10 . B-Saintsbury Farms Inc. (ON.). $60,000 ’20 FTKOCT.

Empire Maker–Belleski (MG3$374,586), by Polish Numbers; BLISSFUL, f, 2, SAR, Msw, 8-1, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Thoreau, LLC & Empire Maker Syndicate (KY.). $155,000 ’20 FTKOCT; $350,000 2021 OBSSPR. *Full to Keri Belle(G3$323,140).

Exaggerator–Fortune Queen by Lear Fan; KINGDOM QUEEN, f, 2, MTH, Mcl 25000, 8-1, 5f, 1:00 1/5. B-Emerald Q Partners, Inc., TCR Ranch &Haras Dona Icha de Ocala LLC (KY.). $12,000 ’20 KEESEP.

Frosted–Hardcore by Hard Spun; MAGNOLIA, f, 2, DMR, Msw, 8-1, 5fT, :57 4/5. B-Ashview Farm & Gatewood Bell (KY.). $180,000 ’20 KEESEP.

Fullbridled–Sweetly Peppered by Peppered Cat; DR PESCADO, c, 2, GG, Msw, 8-1, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Juan Heredia (CA.).

Goldencents–Vibrant by Vicar; MY DAWN, f, 2, ELP, Msw, 8-1, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Brad & Misty Grady (FL.). *1/2 to Vicar’s in Trouble(MG2$1,228,292) *1/2 to Devine Mischief(MSW$261,351).

Gun Runner–Ultimate Reward by Unbridled’s Song; ELUSIVE TARGET, c, 2, ELP, Msw, 8-1, 7f, 1:25 1/5. B-Besilu Stables, LLC (KY.).

Harbor the Gold–Kenzie’s Angel by Grindstone; ENCHANTING WAY, f, 2, EMD, Mcl 25000, 8-1, 4 1/2f, :51 4/5. B-Lisa Baze & R. Velasquez (OR.).

Monterey Jazz–Nita Bravo by Everyday Heroes; TRUEZER, c, 2, RUI, Mcl 10000, 8-1, 5 1/2f, 1:05 . B-Patricia L. Davis MD (NM.).

More Than Ready–Chic Dancer (G3$308,336), by Joyeux Danseur; PLUS CHIC, f, 2, AP, Msw, 8-1, 5fT, :58 2/5. B-S. D. Brilie LP (KY.). *1/2 to Her Emmynency(G1$560,595).

More Than Ready–Frozen Treat by Dynaformer; ON THIN ICE, c, 2, GP, Msw, 8-1, a7 1/2fT, 1:31 1/5. B-D.J. Stable, LLC (KY.).

Runhappy–In Spite of Mama by Speightstown; ROTKNEE, c, 2, SAR, Msw, 8-1, 6f, 1:11 3/5. B-William Butler (NY.).

Tourist–Smokin Mischief by Into Mischief; INTO TOURING, f, 2, DMR, Msw, 8-1, 1mT, 1:36 4/5. B-Gary Barber (ON.).

Twirling Candy–Giant Win by Giant’s Causeway; PINEHURST, c, 2, DMR, Msw, 8-1, 5f, :58 . B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $180,000 ’19 KEENOV; $385,000 ’20 KEESEP.

Artie Schiller–Hot Body by Grand Slam; HOT ARTIE, g, 3, CBY, Mcl 7500, 8-1, 6f, 1:10 4/5. B-Milton Suter (MN.).

Dialed In–English Garden by Bernardini; BEACH PEACH, f, 3, ELP, Mcl 7500, 8-1, 5 1/2fT, 1:04 . B-Tami Bobo (KY.). $40,000 2020 OBSSPR.

El Medwar–Wild About Rachel by Wild Rush; LAKE MILLS, g, 3, AP, Msw, 8-1, 6f, 1:12 1/5. B-Frank Kirby & Joe Kirby (IL.). *1/2 to Wild Hope(MSW$492,916).

Finality–Another Dance by Regal Intention; PREDESTINED, g, 3, CTM, Mcl 6000, 8-1, 7f, 1:27 2/5. B-Rick Kamps (BC.). C$12,000 2020 BRCHRA.

Flatter–My Hopeful Heart by Strong Hope; FIGHTING HEART, c, 3, MTH, Mcl 30000, 8-1, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Catherine Zoc (KY.). $110,000 ’19 KEESEP; $45,000 2020 OBSSPR.

Flintshire (GB)–Brilliant Audrey by Tale of the Cat; DIMENNA, c, 3, GP, Mcl 35000, 8-1, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-John Liviakis (KY.).

Fort Larned–Addy Annie by Posse; RAISIN RAISIN, f, 3, PRM, Msw, 8-1, 6f, 1:12 3/5. B-MAMAS Thoroughbreds, LLC (IA.). *1/2 to Tin Badge(MSW$344,809).

Giant Gizmo–Green Waters by Arch; GIANT WATERS, c, 3, WO, Msw, 8-1, 1mT, 1:36 3/5. B-Track West Racing Inc (ON.).

Gold Aly–Nina Nicole by Touch Gold; FRANKS FIX IT, g, 3, EMD, Mcl 25000, 8-1, 1m, 1:38 3/5. B-Steve Meredith (WA.).

Half Ours–I. B. Uncatchable by Swamp; UNBELIEVABLE CATCH, g, 3, EVD, Mcl 10000, 7-31, 6f, 1:13 . B-World War IV Racing (LA.).

Honor Code–Princess Taylor (GB) by Singspiel (IRE); KATTATH, g, 3, DMR, Mcl 40000, 8-1, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-HIllcroft Farm, LLC (KY.). $70,000 ’19 KEESEP.

Imperialism–Local Flavor by Bertrando; IMPERIAL FLAVOR, f, 3, GPR, Msw, 8-1, 6f, 1:13 3/5. B-Mr. & Mrs. David Alan Irving (AB.).

Laoban–E Storm by Medaglia d’Oro; ESOTICA, f, 3, SAR, Mcl 25000, 8-1, 6f, 1:11 1/5. B-Southern Equine Stables, LLC (NY.). $20,000 2020 FTMTYO.

Lotsa Mischief–Mame’s Flame by Heatseeker (IRE); MISCHIEF MAMA, f, 3, PRM, Msw, 7-31, 1m 70y, 1:45 . B-Dan McFarlane (AZ.).

Majesticperfection–Double Dip by French Envoy; DOUBLE PERFECTION, g, 3, EMD, Mcl 8000, 8-1, 5 1/2f, 1:05 . B-Joseph Dipietro (CA.).

Midshipman–Popstar by Medaglia d’Oro; BURN THE SHIPS, g, 3, CT, Mcl 5000, 7-31, 7f, 1:28 3/5. B-Lauren West, Val A. Henson & PotomacBloodstock LLC (KY.). $12,000 2020 KEENOV.

More Than Ready–Eclair de Lune (GER) (G1$577,013), by Marchand De Sable; BRUCE’S GIRL, f, 3, CBY, Msw, 8-1, 1mT, 1:36 2/5. B-Hill ‘n Dale Farm (IL.).

Pioneerof the Nile–Only by the Night by Tale of the Cat; DANCE WARRIOR, f, 3, PIM, Msw, 8-1, 1 1/16m, 1:49 . B-Candy Meadows LLC (KY.).

Society’s Chairman–I’m a Kittyhawk (MSW$327,690), by Tomahawk; I’M DASHING, g, 3, WO, Moc 25000, 8-1, 7fT, 1:23 4/5. B-Martin Earle & Victoria Earle (ON.).

Tapiture–Pat Hand by Cape Town; PRINCESS CAROLINE, f, 3, EMD, Mcl 5000, 8-1, 6 1/2f, 1:19 . B-Mr. & Mrs. David A. Thorner (KY.).

Union Rags–Omnitap by Tapit; BOLD TACTICS, f, 3, MTH, Msw, 8-1, 1m, 1:38 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). *1/2 to Air Strike(G2$338,810).

Verrazano–Abbeville by Summer Bird; KARENVILLE, f, 3, GP, Mcl 16000, 8-1, a7 1/2fT, 1:30 4/5. B-Midwest Thoroughbreds Inc (KY.).

Wicked Strong–Inner Groove by Rock Hard Ten; WICKED GROOVE, f, 3, MTH, Mcl 16000, 8-1, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Cuevas-Montenegro Thoroughbreds LLC (KY.).

Wicked Strong–Awe Hush by Awesome Again; STRONG SILENT, f, 3, ELP, Msw, 8-1, 1m, 1:37 4/5. B-White Fox Farm (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

With Distinction–Sugar Dame by Ghostzapper; LA GUERRERITA, f, 3, FAN, Mcl 4000, 7-31, 6f, 1:14 2/5. B-Smokey Willow Farm (FL.). $8,000 2020 OBSSUM.

Abraaj–Laurel L by Game Plan; JACANA, f, 4, EMD, Mcl 15000, 7-31, 5 1/2f, 1:05 . B-Todd Nicklos & Shellie Nicklos (WA.). $20,000 ’18 WASAUG.

Alpha–Mom’s Raviolis by Tale of the Cat; RAVIOLI MAMA, f, 4, CT, Mcl 5000, 7-31, 7f, 1:29 4/5. B-Robert Hahn (NY.).

Bourbon Courage–I Got a Answer by Luftikus; NATIVE COURAGE, g, 4, CT, Msw, 7-31, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Ana Cristina Vena (MD.).

Cape Canaveral–Bonita Bella by Holy Bull; CAPA BELLA, f, 4, CTM, Msw, 8-1, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Almac Racing Stable (AB.).

Elzaam (AUS)–Shishangaan (IRE) by Mujadil; SHIZAAM (IRE), f, 4, DMR, Mcl 50000, 8-1, 1mT, 1:35 4/5. B-Mr John O’Callaghan (IRE.). *1/2 to Safe Voyage (IRE)(MG2$724,436).

Giant’s Causeway–Vassily by Elusive Quality; WEATHERFORD, g, 4, GP, Mcl 12500, 8-1, 5fT, :57 1/5. B-Carolyn Wilson (FL.).

Gold Tribute–Brunswick Belle by Brunswick; TOUCH OF GOLD, g, 4, LAD, Mcl 7500, 8-1, a7 1/2fT, 1:34 3/5. B-Raleigh S. Cox (LA.).

Goldencents–Solo Run by Langfuhr; COINMAKER, f, 4, ELP, Mcl 30000, 8-1, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-RedBob Farms Inc. (KY.).

Istan–Souvenir Secret by Souvenir Copy; FOR ME LET IT BE, g, 4, PRM, Msw, 8-1, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Maria Pauly (IA.).

Jump Start–Casual Kiss by Dehere; SKIP THE SMALLTALK, g, 4, AP, Mcl 12500, 8-1, 5fT, :58 2/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes & Tim Keefe (MD.). $40,000 ’18 FTMOCT; $55,000 2019 FTMMAY; $20,000 2019 FTMWIN; $16,000 2020 FTKHRA. *1/2 to Still Having Fun(G2$618,227) *1/2 to Stranger Danger(champion in Jamaica).

Laurie’s Rocket–Hanyah by Hansel; ROCK CITY ROCKET, g, 4, PRM, Mcl 15000, 8-1, 6f, 1:12 4/5. B-McDowell Farm (AR.). $5,600 ’18 OKCSUM. *1/2 to Nevaeh($290,154) *1/2 to Rock City Roadhog(MSW$594,784).

Rocky Bar–Ridgeway Angel by Western Outlaw; HEY HAZEL, f, 4, GF, Msw, 8-1, 5 1/4f, 1:07 1/5. B-Jody M. Jackson (AZ.).

Candy Ride (ARG)–My Baby Baby (G3$509,744), by Bernstein; NOVA SUPERSPORT, g, 5, MTH, Mcl 16000, 8-1, a5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Kenneth McPeek, Catalyst Stable &W. S. Farish (KY.). $95,000 ’17 FTKOCT. *1/2 to Wholehearted(SW$265,812).

Declaration of War–Lady Zeva by Pomeroy; NEW DRAMA, m, 5, DMR, Msw, 8-1, 5fT, :57 4/5. B-Royal Oak Farm & Christiana Stables (KY.). $95,000 ’17 KEESEP.

Papa Clem–Vintage Brees by Medaglia d’Oro; LOADED JOE, g, 5, SAR, Mcl 50000, 8-1, 5 1/2fT, 1:04 . B-Legacy Ranch Inc (KY.).