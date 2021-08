North American Maiden Winners Aug. 10

Alternation–Time for Lunch by Gilded Time; LATE FOR LUNCH, g, 2, PRM, Msw, 8-9, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-River Ridge Ranch (IA.).

Bakken–Groovy Minister by Deputy Minister; GROOVY GIRL, f, 2, HST, Mcl 16000, 8-9, 6f, 1:13 4/5. B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.). *1/2 to English Minister (MSW$551,246).

Fed Biz–Cry for Diamonds by Street Cry (IRE); HIGH ARABIAN, f, 2, CNL, Mcl 20000, 8-10, 5 1/2fT, 1:05 . B-Jon L. Starr (KY.). $2,500 ’19 KEENOV.

Forest Attack–Zip Baby Zip by City Zip; CYCLONE ATTACK, g, 2, FAN, Msw, 8-10, 5f, 1:00 2/5. B-Dr. Donald J. McCrosky DVM (IL.).

Keen Ice–Princess Susan M by Jump Start; MISS CHAMITA, f, 2, IND, Msw, 8-10, 1m, 1:41 . B-Susan Young (KY.). $3,000 ’20 KEESEP.

Midshipman–Untiltherewasyou by Big Brown; WISH ME HOME, g, 2, CNL, Msw, 8-10, 5 1/2fT, 1:04 3/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $29,000 ’20 FTMYRL.

Brody’s Cause–I Want to Dust Her by Mass Market; GUARD DUTY, g, 3, TDN, Mcl 16000, 8-10, 6f, 1:12 1/5. B-Carnie Thoroughbred Farm (IN.). $5,000 ’19 FTKOCT.

Courageous Cat–Gran Amiga (ARG) by Ride the Rails; TRUDIAN’S PROMISE, f, 3, PID, Mcl 15000, 8-10, 6f, 1:11 . B-Lady Smith Stable LLC & Trudy A Smith (PA.).

Edison–Imperial Badger by Imperialism; WHO HEARS A HORTON, g, 3, ASD, Mcl 6250, 8-9, 7 1/2f, 1:40 4/5. B-E. Esquirol (SK.).

Fort Larned–Ginger Beer by Milwaukee Brew; PIPA PAN, f, 3, BTP, Mcl 7500, 8-10, 1m, 1:43 2/5. B-Brownwood Farm (KY.).

Giant Gizmo–Quinnderella by Vindication; GIZMO ROGERS, g, 3, FE, Mcl 4500, 8-10, 1mT, 1:39 2/5. B-Dr. B Van Arem (ON.). C$15,000 ’19 ONTAUG.

Lent–Backseat Becka by Orchid’s Devil; DO YOU WANNA GO, f, 3, HST, Moc 25000, 8-9, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Mike Anderson & Terry Clyde (BC.). C$18,000 ’19 BRCSEP.

Run Away and Hide–Desafinado Bay by Consolidator; IRON LADY AWAY, f, 3, IND, Msw, 8-10, 5fT, :58 2/5. B-Scott Thatcher & Liz Thatcher (KY.).

Soldat–Eden Star by Eddington; GOLD BUCKLE, g, 3, IND, Mcl 5000, 8-10, 6f, 1:12 1/5. B-Gary Patrick (IN.).

Street Boss–Tuscany Rain by Bernardini; SOME NIGHTS, f, 3, CNL, Mcl 16000, 8-10, 5 1/2fT, 1:04 3/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $2,200 ’19 KEESEP.

Tourist–Kinley by Mizzen Mast; SEARCH FOR TRUTH, g, 3, CNL, Msw, 8-10, 1 1/8mT, 1:50 . B-Machmer Hall, Carrie Brogden & Craig Brogden (KY.).

Upstart–Aesculus by Horse Chestnut (SAF); ORGANZA, f, 3, MNR, Mcl 4000, 8-9, 6f, 1:14 4/5. B-BHMFR, LLC (KY.).

Woke Up Dreamin–Speedy Gladys Jam by Golden Missile; CALIFORNIA DREAMER, f, 3, PRM, Mcl 7500, 8-9, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Don Downing (IA.). $30,000 ’19 IOWSEP. *Full to Dreamin (MSW$334,845).

Gottcha Gold–My Sweet Bettina by Seeking the Best (IRE); UPTOWN FUNKY CAT, g, 4, HST, Mcl 4000, 8-9, 1 1/16m, 1:47 1/5. B-David G Milburn & Minnaloushe Stables (BC.).

Hampton Court (AUS)–Edolie by Eddington; CRIKEY, f, 4, BTP, Mcl 10000, 8-10, 6f, 1:15 4/5. B-Douglas L. Jacobson (OH.). $5,000 ’18 FTKOCT.

Imagining–My T Swift by Spring At Last; LYNBROOKE, f, 4, PID, Mcl 7500, 8-10, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman (MD.).

Trinniberg–Mrs Rabbits by Devil His Due; SYNCOPY, g, 4, FL, Msw, 8-10, 5 1/2f, 1:06 . B-James K. Roberts (NY.).