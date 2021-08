North American Maiden Winners Aug. 11

Harry’s Holiday–Traditionalist by Aptitude; HIGHCOTTON JUSTICE, c, 2, IND, Msw, 8-11, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $6,500 ’20 FTKOCT. *1/2 to Memphisinmay (MSW$347,079).

Orb–Forget It by Distorted Humor; RED DANGER, c, 2, SAR, Msw, 8-11, 5 1/2fT, 1:02 2/5. B-DATTT Farm, LLC (KY.). $17,000 ’19 KEENOV.

Sky Mesa–A Song for Arbonne by Arch; MOUNT ASGARD, g, 2, HST, Moc 50000, 8-10, 6f, 1:13 2/5. B-Black Canyon Thoroughbreds Ltd (BC.). C$18,000 ’20 BRCSEP.

Street Boss–Perique by Tapit; STREET TAPPER, f, 2, CNL, Msw, 8-11, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-RGP Ocala Holding, Inc. (KY.). $30,000 ’20 OBSOCT; $100,000 2021 OBSSPR.

Tapiture–Itzpapalotl by First Defence; MARIPOSA RAPIDA, f, 2, BTP, Msw, 8-11, 1m 70y, 1:47 4/5. B-Langsem Farm, Inc. (OH.). $2,000 ’19 KEENOV; $10,000 2021 FTKFEB.

Admiral Kitten–E Major by E Dubai; NO KITTEN, f, 3, MNR, Msw, 8-10, 5f, 1:01 2/5. B-Adam Parker & Suzette Parker (FL.). $10,000 2021 OBSJAN.

Bakken–Cloud Blue by Maria’s Mon; WHO’S THAT, f, 3, HST, Mcl 4000, 8-10, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Elton H. Gunther (BC.). C$5,000 ’19 BRCSEP.

Champ Pegasus–Purple Plum by Wilko; WILLSHERWONTSHE, f, 3, CBY, Mcl 5000, 8-10, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Drums of Thunder–Fortunistic by Cape Town; WITT’S GIRL, f, 3, ASD, Mcl 5000, 8-10, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Henry S. Witt Jr. (TX.).

Fed Biz–Juanita Senorita by Corinthian; JUANITA’S EXPRESS, c, 3, IND, Mcl 30000, 8-11, 1mT, 1:40 . B-Ashleigh Stud Farm, Pamela Deegan & Joe Deegan (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT.

Freud–Missunitednations by Peace Rules; STARSHIP KIARA, f, 3, FL, Msw, 8-11, 6f, 1:13 2/5. B-Mustang Farms, Inc. (NY.). *1/2 to Adens Dream ($305,922).

Freud–Wabanaki by Indian Charlie; WHAT MIGHTAVEBEEN, f, 3, FL, Msw, 8-11, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Jeffry Morris (NY.).

Freud–Tiffany Twisted by Thunder Gulch; ANEJO, c, 3, SAR, Msw, 8-11, 1 1/8m, 1:51 1/5. B-SF Bloodstock LLC (NY.). $58,000 ’18 FTNOCT; $150,000 ’19 FTNAUG. *1/2 to Twisted Tom (MSW$923,395).

Gone Astray–Bad Midland by Exclusive Quality; YOU’RE ALL RIGHT, g, 3, FE, Mcl 4500, 8-10, 5f, :59 1/5. B-Joel W. Sainer (FL.).

Harry’s Holiday–Thendara by Sekari (GB); DIRTY JUSTICE, g, 3, IND, Msw, 8-11, 6f, 1:11 4/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $4,700 ’19 INDOCT.

Itsmyluckyday–Indian Splendor (MSW$287,342), by Indian Ocean; CALL ME CARMELITA, f, 3, FL, Msw, 8-11, 5 1/2f, 1:06 . B-Bay Harbor Stable, LLC (NY.).

Jeranimo–Twirlybird by El Corredor; TWIRLY GIRL, f, 3, AZD, Mcl 10000, 8-10, 5f, :59 . B-Equine Formula 1,LLC/Eric Yohan Knipe (CA.).

Laoban–E. Queen by E Dubai; ADIRONDACK QUEEN, f, 3, FL, Mcl 5000, 8-11, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Majestic Harbor–Gettem Up Girl by Belong to Me; PRINCESS CONSUELA, f, 3, IND, Msw, 8-10, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Paul Adkins (IN.).

Medal Count–Sweet Reveille by Suave; REVS RUN, f, 3, IND, Msw, 8-10, 1 1/16mT, 1:47 . B-Pine Tree Thoroughbreds LLC (IN.).

Munnings–Bella Joy by Kitten’s Joy; MUNDLE OF JOY, f, 3, PEN, Msw, 8-11, 5f, :58 1/5. B-Twin Magnolia Farm (KY.). $27,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSSPR.

Oxbow–Borrowingbasebaby by Dixie Union; BIGBADOX, g, 3, MNR, Msw, 8-10, 6f, 1:12 2/5. B-H. Ray Horn & Calumet Farm (KY.).

Sungold–Tierra Del Feugo by Finality; SUNBRIGHT, f, 3, HST, Mcl 16000, 8-10, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Mr. & Mrs. R. J. Bennett (BC.).

Union Rags–Set for Six by Exchange Rate; UNION GEN. GEORGE, c, 3, PID, Msw, 8-11, 1m 70y, 1:43 . B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Vancouver (AUS)–Skip the Storm by Skip Away; WHISTLER DIXIE, f, 3, PID, Msw, 8-11, 6f, 1:11 . B-Angela Ingenito (FL.). $27,000 ’19 KEESEP.

Added Edge–Marqita by Marquetry; JUST ZOEY, f, 4, BTP, Msw, 8-11, 6f, 1:13 3/5. B-South River Ranch Inc. & Kathleen Lowry (OH.).

American Pharoah–Nonsuch Bay (G1$747,078), by Mr. Greeley; TESORINA, f, 4, BTP, Mcl 12500, 8-11, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Wesley Ward (KY.).

Colonel John–Prophesy by Pulpit; MISS SUGARBAKER, f, 4, IND, Mcl 30000, 8-11, 6f, 1:12 3/5. B-Steven West & Sharon E. Baker (IN.). *1/2 to Devil’s Due West (MSW$291,922).

Colonel John–Lone Peak by Wild Rush; YES SIR COLONEL, g, 4, PEN, Msw, 8-10, 1m, 1:41 2/5. B-Mr. & Mrs. Nick Bentley (KY.). $9,500 ’18 KEEJAN.

Daredevil–Divine Gift by Divine Park; STUNTING, f, 4, ARP, Msw, 8-11, 5f, :56 4/5. B-Jodie Mudd (KY.). $10,000 ’18 FTKFEB; $5,000 ’18 OBSOCT; $155,000 2019 OBSMAR; $5,000 2021 KEEJAN.

Paynter–Shining Victory by Victory Gallop; SHINING COLORS, f, 4, SAR, Mcl 30000, 8-11, 6f, 1:11 3/5. B-Judy B. Hicks (KY.). *1/2 to Victress (G3).

Smarty Jones–Weekend Prospect by A.P. Indy; S S SMARTY, g, 4, MNR, Mcl 4000, 8-10, 6f, 1:13 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’17 KEENOV.

Teuflesberg–Country Again by Awesome Again; LADY TEUFLESBERG, f, 4, CNL, Mcl 10000, 8-11, 1mT, 1:37 4/5. B-Windylea Farm-NY, LLC (NY.).

Lookin At Lucky–Esperanza d’Oro by Medaglia d’Oro; CLEVER FELLOW, g, 5, SAR, Mcl 40000, 8-11, 1 1/16mT, 1:42 . B-Joseph DiRico (NY.). $40,000 ’17 FTMOCT; $150,000 2018 OBSAPR.

Twirling Candy–Nothin’ But Tough by D’wildcat; GRANITE CANDY, m, 5, BTP, Mcl 5000, 8-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Chelsea Elizabeth Peterson IRR Trust (NH.).