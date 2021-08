North American Maiden Winners Aug. 12

Blame–Miss Dolan’s Rose by Judge T C; BLAME IT ON ROSE, f, 2, DMR, Mcl 32000, 8-12, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $25,000 ’20 KEESEP.

Danza–Louwala Clough by Don’t Get Mad; DANZEL, g, 2, BTP, Msw, 8-12, 6f, 1:14 3/5. B-Magda H. Jacobs (KY.).

Goldencents–Livermore Valley (MSW$330,202), by Mt. Livermore; DAUFUSKIE ISLAND, c, 2, SAR, Msw, 8-12, 6f, 1:11 1/5. B-Robert Hahn (NY.).

Into Mischief–Polite Smile by Distorted Humor; KEY POINT, c, 2, SAR, Msw, 8-12, 6f, 1:10 4/5. B-Jeff Drown (NY.).

Same As–Lil’ Miss Merrie by King Cugat; KENZIELU, f, 2, BTP, Msw, 8-12, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Richard L. Alderson (OH.).

Shaman Ghost–Daddy’s Duo by Scat Daddy; DENDERA, f, 2, DMR, Msw, 8-12, 1mT, 1:37 4/5. B-Batchelor Family Trust (CA.).

Tavasco–Tizso Majestic by Majestic Warrior; TIZ SO GONE, c, 2, CBY, Mcl 40000, 8-11, 5f, 1:00 2/5. B-Silva Racing & EZ Equine (MN.).

Uncaptured–Rapids by Pioneerof the Nile; DUFRESNE, f, 2, SAR, Msw, 8-12, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Newtown Anner Stud Farm (NY.). $62,000 ’20 FTKOCT.

Afleet Alex–Sophia’s Night by Yes It’s True; ADRIANNA JOY, f, 3, CBY, Mcl 7500, 8-11, 1m, 1:42 4/5. B-Jer-Mar Farm (MN.).

Cinco Charlie–Pickin Pockets by Johar; NOPICKINONCHARLIE, g, 3, BTP, Mcl 25000, 8-12, 1mT, 1:39 3/5. B-Barbara Jean Riley (OH.).

City Weekend–Itsallboutthatbase by Hat Trick (JPN); ELLADA PINOT, c, 3, BTP, Msw, 8-12, 6f, 1:14 . B-Daniel J. Werre & Charlena M. Schenk (OH.).

Court Vision–The Classicshopper by Regal Classic; SHOP AROUND, f, 3, EVD, Mcl 5000, 8-12, 1m, 1:42 . B-DocAtty Stables, LLC (LA.). $4,000 ’19 ESLYRL. *1/2 to Unleash the Humor(MSP$346,238).

Linchpin–Parker’s Jewel by Parker’s Storm Cat; LINCHPIN STORM, g, 3, EMD, Mcl 8000, 8-12, 6f, 1:09 4/5. B-Mr. & Mrs. Elwin F. Gibson (WA.).

Mosler–Parade of Colors by Leading the Parade; HOWSAFEAREMYCOLORS, f, 3, PEN, Mcl 16000, 8-11, 5f, 1:00 2/5. B-John E. Williamson III (MD.). *1/2 to Parade of Nations($276,459).

Quinton’s Gold–Grand Flame by Le Grande Danseur; GOLDEN FLAME, g, 3, TIL, Msw, 8-12, a5f, 1:03 4/5. B-Rex Williams (NM.).

Raison d’Etat–Euphorium by Tapit; STRIKEITORTAPIT, c, 3, BTP, Mcl 7500, 8-12, 1m, 1:41 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,200 ’19 KEESEP.

Run Away and Hide–Taptap I’mgone by Tapit; MANIA, f, 3, CT, Msw, 8-12, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Robert West Jr., Millford Farm & MikeRiordan (KY.).

Sound the Alarm–Annagrace’spal by Lunarpal; GIMMEASOUND, g, 3, EVD, Msw, 8-11, 6f, 1:12 2/5. B-Samuel Breaux (LA.).

Souper Speedy–Lynnessa ($350,411), by Old Forester; SPEEDY LYNN, f, 3, WO, Moc 25000, 8-12, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Philip Lanning & John Carey (ON.). C$32,000 ’19 ONTAUG.

Wilburn–Blue Gene Song by Buddha; BIRDIE BE GONE, f, 3, CBY, Msw, 8-12, 6f, 1:12 3/5. B-Eric Von Seggern & Mary Von Seggern (MN.). $45,000 ’19 MINYRL.

Daddy Nose Best–Feel Ridge (BRZ) by Choctaw Ridge; RATIONAL, f, 4, EMD, Mcl 5000, 8-12, 6f, 1:12 1/5. B-B&G Stables (CA.).

He’s Had Enough–Pretty Wild Chick by Wildcat Heir; WILD ENOUGH, g, 4, PID, Mcl 17500, 8-12, 6f, 1:10 3/5. B-Cheryl D. Cerny (FL.).

Kantharos–The U by Speightstown; U R THE LUCKY ONE, f, 4, CT, Mcl 5000, 8-12, 4 1/2f, :53 3/5. B-Miller Racing LLC (FL.). $9,000 2020 OBSJAN.

Lea–Unifier by Deputy Minister; NOTHINBUTABLUR, g, 4, ASD, Mcl 5000, 8-11, 1m, 1:43 . B-CFP Thoroughbreds LLC (KY.). $21,000 ’18 KEESEP.

Liam’s Map–She’s an Eleven by In Excess (IRE); DIRECT LINE, g, 4, DMR, Mcl 40000, 8-12, 1m, 1:37 3/5. B-CRK Stables, LLC (KY.). *1/2 to Candy Boy(G2$1,286,800).

Lone Star Special–Queen Cleopatra by Congrats; QUEEN NEFERTARI, f, 4, EVD, Msw, 8-12, 6f, 1:12 2/5. B-Tigertail Ranch (LA.).

Mark Valeski–Smokin Again by Smoke Glacken; HESASMOKIN, g, 4, MNR, Msw, 8-11, 5f, 1:00 2/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $15,000 ’18 OBSOCT.

Temple City–Star Landing by Caller I. D.; AMANO, g, 4, SAR, Mcl 75000, 8-12, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-Rosilyn Polan (KY.). $15,000 ’18 KEESEP; $80,000 2019 OBSAPR.

Zong–Sailing (GB) (G3), by Arazi; ZARAZI, g, 5, EVD, Mcl 5000, 8-11, 1m, 1:43 . B-Indian Creek Thoroughbred Farms, LLC (LA.).