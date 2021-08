North American Maiden Winners Aug. 14

American Freedom–Run Zippy Run by City Zip; ACT OF VALOR, c, 2, MTH, Mcl 40000, 8-14, 6f, 1:11 4/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Carpe Diem–Mama Nadine by A.P. Indy; O CAPTAIN, c, 2, GP, Msw, 8-14, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $17,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Royal Son (G2P$332,413).

Distorted Humor–Baby Bea Scattin by Scat Daddy; DISTORTED DIVA, f, 2, DMR, Msw, 8-13, 1mT, 1:38 3/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Fighting Hussar–Magic Spot by Papa Clem; PRINCE HUSSAR, c, 2, DMR, Mcl 32000, 8-13, 5 1/2f, 1:06 . B-BG Stables & Hector Palma (CA.).

Jersey Town–Christmas Cove by More Than Ready; NO SABE NADA, g, 2, DEL, Msw, 8-14, 5f, :59 . B-Charles Fipke (KY.). $2,000 ’20 KEESEP.

Maclean’s Music–Eileen’s Song by Kitten’s Joy; TRIKITRAKI, g, 2, GP, Msw, 8-14, 5f, :59 4/5. B-Cobra Farm, Inc. & StallionaireEnterprises, LLC (KY.). $3,500 ’19 KEENOV.

Mank–Las Olas Azur by Bluegrass Cat; PHANTOM POWER, f, 2, CTM, Mcl 10000, 8-13, 5f, 1:00 3/5. B-Wes Hanson & Jenn Hanson (AB.).

Nyquist–Dream Dance by Afleet Alex; POWER AGENDA, c, 2, SAR, Msw, 8-14, 6f, 1:11 1/5. B-Stoneway Farm (KY.). $120,000 ’20 KEESEP.

Overanalyze–Saturday Nthe Park by Any Given Saturday; CHANGE THE WORLD, f, 2, CT, Msw, 8-13, 4 1/2f, :52 4/5. B-Coleswood Farm, Inc. (WV.).

Overanalyze–Nero’s Pleasure by Pleasantly Perfect; AUTISM PRISM, f, 2, GG, Mcl 12500, 8-14, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Premier Thoroughbreds LLC & Alan Klein (CA.). $3,000 ’20 FTCYRL.

Runhappy–My Lady Lauren by Hard Spun; FIFTH ANNIVERSARY, f, 2, WO, Msw, 8-14, 6f, 1:11 1/5. B-Jake Delhomme (KY.). $100,000 ’19 KEENOV; $9,000 ’20 KEESEP.

Sky Kingdom–Back in Fashion by Consolidator; RED LABEL, g, 2, ELP, Mcl 50000, 8-14, 7f, 1:23 4/5. B-Magda H. Jacobs & Jose J. Rivera (KY.).

Unified–Highwayormyway by Giant’s Causeway; MARIAH’S CANDY, f, 2, PRM, Msw, 8-13, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (KY.).

War Front–Amazing Shoes by Empire Maker; STEPPER, f, 2, ELP, Msw, 8-14, 1mT, 1:37 4/5. B-Claiborne Farm (KY.). $400,000 ’20 FTYRLS.

American Pharoah–Susie’s Baby by Giant’s Causeway; BABY BLYTHE, f, 3, SAR, Msw, 8-14, 1 3/16mT, 1:53 1/5. B-Diamond Creek Farm (KY.). $325,000 ’19 KEESEP.

Animal Kingdom–War Poppy by Discreet Cat; INANNA’S QUEST, f, 3, DEL, Moc 25000, 8-14, 1m 70yT, 1:41 1/5. B-Jon A. Marshall (PA.).

Bodemeister–Karate Gal by First Samurai; SULLY’S BRO, c, 3, ELP, Mcl 50000, 8-14, 1mT, 1:36 4/5. B-Glendalough LLC (KY.). $27,000 ’19 FTKOCT.

Brave ‘n Away–Leestown Road by Leestown; MAGNA LEE, g, 3, FAN, Msw, 8-13, 6f, 1:13 1/5. B-Timothy A. Hughes (IL.).

Broken Vow–System Time by Girolamo; BEAT THE SYSTEM, f, 3, WO, Msw, 8-14, 6f, 1:11 3/5. B-Philip J. Steinberg (KY.).

Daredevil–Silver Bolt by Silver Train; DON’T DARE ME, g, 3, CT, Mcl 12500, 8-13, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Serendipity Farm (KY.). $3,500 ’19 FTKOCT; $2,500 ’19 KEEJAN.

Flatter–Little Cyclone by City Zip; LA PULCINELA, f, 3, DMR, Mcl 20000, 8-13, 1m, 1:40 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.).

Girolamo–Bluegrass Lucy by Bluegrass Cat; GIROLAMO LUCY, f, 3, PRM, Mcl 7500, 8-13, 1m, 1:43 . B-Marlene M. Bryant & Robert M. Bryant (IA.).

Govenor Charlie–Akiss Forarose by Rio Verde; GOVERNOR ARTHUR, g, 3, GG, Mcl 16000, 8-14, 6f, 1:11 4/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $6,600 ’19 CTNAUG.

Hard Spun–Mother Ruth (MSW$289,943), by Speightstown; LAZARETTO, g, 3, GP, Mcl 12500, 8-14, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Highland Yard, LLC (KY.). *1/2 to Yuvetsi (G3$259,888).

Into Mischief–Chantess by Unbridled’s Song; FLINT RIDGE, c, 3, SAR, Msw, 8-14, 6 1/2f, 1:17 . B-Machmer Hall, Carrie Brogden &Craig Brogden (KY.). $320,000 ’19 FTSAUG. *1/2 to Bavaro (G1P$344,785).

Itsmyluckyday–Yes Im Sweet by Yes It’s True; UNIMPEACHED, g, 3, GP, Mcl 25000, 8-13, a7 1/2fT, 1:29 1/5. B-Marion G. Montanari (FL.). $10,500 ’19 OBSJAN.

Itsthesameoldsong–Moonlight Flite by Minardi; SONGSTOPSHELF, f, 3, TDN, Msw, 8-14, 1m, 1:43 . B-Danny R. Bird (OH.).

Laurie’s Rocket–Miss Brown Eyes by El Corredor; BROWN EYED ANGEL, f, 3, LAD, Mcl 5000, 8-14, 7f, 1:29 . B-McDowell Farm (AR.).

Lewis Michael–One for Charli by First Defence; CHARLI MICHAEL, g, 3, LAD, Mcl 5000, 8-14, 5f, 1:00 2/5. B-Circle H Farms (LA.). $4,000 ’19 ESLYRL.

Mizzen Mast–Anne Margaret by Songandaprayer; MIZSPELT, g, 3, EVD, Mcl 20000, 8-13, a5fT, :57 2/5. B-Terry Adcock (LA.). $26,000 ’19 ESLYRL. *1/2 to Adrianne G (MSP$346,012).

Monterey Jazz–Rodinia by Bluegrass Cat; SMOOTH BLUES, g, 3, RUI, Mcl 5000, 8-13, 6f, 1:11 1/5. B-Dr. Patricia Davis (NM.). $12,000 ’19 RUIAUG.

More Than Ready–Southern Sonata by Dixieland Band; SASSY BABE, f, 3, DEL, Mcl 16000, 8-14, 5fT, :57 1/5. B-Sandra Sexton & Silver Fern Farm (KY.). $10,000 ’19 KEESEP; $27,000 2020 FTMTYO.

Mr. Trieste–Midnight Escapade by Midnight Lute; MIDNIGHT SPECIAL T, f, 3, RUI, Msw, 8-14, 6f, 1:13 1/5. B-Derrick Jenkins (NM.).

Orientate–Ben’s Girl by Here Comes Ben; ORDINARY GIRL, f, 3, PIM, Mcl 25000, 8-14, 5f, 1:00 3/5. B-Carl Lanier (MD.).

Quality Road–Vicariously by Giant’s Causeway; PERFECT CHOICE, f, 3, MTH, Msw, 8-14, 5 1/2f, 1:04 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Revolutionary–Optimistic Bullet (BRZ) by Dancer Man (BRZ); CHILLIN WITH CHIP, f, 3, CTM, Mcl 6000, 8-13, 7f, 1:26 . B-Nikolaus Bock (KY.). $2,000 ’18 KEENOV.

Runhappy–Gold Vault by Arch; GYPSY TOUCH, f, 3, ELP, Msw, 8-14, 6f, 1:11 1/5. B-Cherry Valley Farm, LLC. (KY.). *1/2 to Contested (MG1$633,754) *1/2 to Mosler (G2P$341,396) *1/2 to Air Vice Marshal (G2P$266,009).

Sing Baby Sing–Goldie’s Sis by Mutakddim; SING LOUD, g, 3, PRM, Mcl 7500, 8-13, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Devin Michael Cipperley (IA.). $1,000 ’19 IOWSEP.

Slew’s Tiznow–Sonoma Bred by All the Gears; EXQUISITE LEGACY, f, 3, GG, Msw, 8-13, 6f, 1:10 4/5. B-Shirley Hansen, Mad Hansen Racing & Sandlot Racing Stables (CA.).

Street Sense–Goaltending by A.P. Indy; JARLIAN, c, 3, PIM, Mcl 16000, 8-14, 1 1/16m, 1:50 . B-William Humphries & Altair Farms LLC (KY.). $210,000 ’19 KEESEP.

Street Strategy–Key Appeal by Successful Appeal; SPILLED PERFUME, f, 3, PRM, Mcl 5000, 8-13, 6f, 1:14 2/5. B-Cedar Run Farm LLC (AR.).

The Big Beast–Valid Concorde by Concorde’s Tune; R KING KONG, g, 3, GP, Mcl 35000, 8-14, 5f, :58 . B-Ocala Stud (FL.). $20,000 2020 OBSSPR.

Trappe Shot–Right Decision by Bernardini; RIGHT TRAPPE, f, 3, ELP, Mcl 16000, 8-14, 1mT, 1:38 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $4,000 ’19 KEESEP.

Vronsky–Avenue of Love by Salt Lake; WRONG TURN CUPID, f, 3, DMR, Msw, 8-13, 5fT, :57 3/5. B-Janet K. Lyons (CA.).

American Pharoah–Profess by War Front; GRECIAN PHAROAH, g, 4, PIM, Mcl 16000, 8-14, 1 1/16m, 1:48 1/5. B-Claiborne Farm (KY.). $160,000 ’18 KEESEP.

Bluegrass Cat–Super Flo by Rio Verde; THE CHICAGO WAY, f, 4, SWF, Mcl 7500, 8-14, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Judi Garfi-Partridge & Serenity Oak Farms, LLC (CA.). $3,200 2020 CALMIX.

Candy Ride (ARG)–Seattle’s Best by Munnings; AKTHAM, c, 4, MTH, Mcl 20000, 8-13, 6f, 1:11 3/5. B-Martin Zaretsky (KY.). $435,000 ’18 KEESEP.

Champ Pegasus–Sprint Queen by Orientate; K B QUEEN BEE, f, 4, TIL, Msw, 8-13, a5f, 1:03 . B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Declaration of War–Two to Tango by Tapit; VOICE OF VICTORY, g, 4, GG, Mcl 20000, 8-13, 1 1/16mT, 1:47 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

English Channel–Sadler’s Secretary (IRE) by Sadler’s Wells; BEE HOUSE, f, 4, EVD, Mcl 5000, 8-14, 7f, 1:26 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Greeley’s Galaxy–Fancy Dealer by Barberstown; NIN TO WIN, f, 4, EVD, Mcl 20000, 8-13, a7 1/2fT, 1:33 . B-Margie K Averett (LA.). *1/2 to Fancy Madelyn (MSP$271,251) *Full to Greeley’s Dealer ($290,095).

Lemon Drop Kid–Cupid’s Arrow by Awesome Again; KING ANGELO, c, 4, SAR, Msw, 8-14, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Farone Stables, LLC (NY.).

Papa Clem–Heartless Honey by Holy Bull; PAPA’S HONEY, g, 4, TIL, Mcl 5000, 8-14, a5f, 1:02 4/5. B-B&G Stables (CA.).

Society’s Chairman–Shilla (MSW$350,704), by Marquetry; RIDE THE WIND, f, 4, WO, Moc 40000, 8-14, 6f, 1:10 4/5. B-Brian J. Cullen (ON.).

Souper Speedy–Lady in the Forest by Old Forester; ONE PUNCH CHARLIE, g, 4, WO, Moc 25000, 8-13, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-John Carey (ON.).

Tapizar–Blue Beryl by Bernstein; BEZEL SET, f, 4, FAN, Mcl 4000, 8-13, 1m, 1:42 2/5. B-Lantern Hill Farm (KY.). $2,000 2020 FTKFEB.

Wicked Strong–Swift Indian by Indian Charlie; WICKED REBEL, g, 4, MTH, Mcl 12500, 8-14, 6f, 1:11 3/5. B-Charlie Rimer, Jessica Rimer & Lisa Jo Nowicki (KY.).

Matzoh Toga–Anita’s Slew by Slew City Slew; HOPE FOR CHANGE, g, 5, EVD, Mcl 5000, 8-13, 7f, 1:27 1/5. B-Jeannie T. Carrere (LA.).

Silent Name (JPN)–Laura’s World by Bernstein; CANOLA WORLD, g, 5, WO, Moc 25000, 8-13, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Castle Peak Farm Ltd. (ON.).

Uncle Abbie–Mak’s Cat by Catastrophe; DUCHESS OF ZMOR, m, 5, GIL, Msw, 8-14, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Sylvia Zamora (TX.).

Winchill–Dixie’s Comfort by Dixie Union; COMFORTABLY COOL, g, 5, PEN, Mcl 7500, 8-13, 6f, 1:11 . B-Pewter Stable (PA.).