North American Maiden Winners Aug. 15

Amira’s Prince (IRE)–Alemona by Roman Ruler; NIGHT JUMPER, c, 2, GP, Mcl 35000, 8-15, a7 1/2fT, 1:30 3/5. B-Darsan Inc. (FL.).

Artful Run–Little Mandate by Full Mandate; WHERES BRAYDEN, g, 2, ALB, Msw, 8-14, 5f, :58 . B-R. Dwain Yarbar (NM.).

Brody’s Cause–Pretty in Platinum by Unbridled’s Song; NOT ACCREDITED, c, 2, PRM, Mcl 40000, 8-14, 5f, :59 3/5. B-Gulf Coast Stables LLC (LA.). $35,000 ’20 OBSOCT.

Candy Ride (ARG)–Lisa’s Booby Trap by Drewman; SILIPO, g, 2, SAR, Mcl 40000, 8-15, 5 1/2f, 1:06 . B-Katierich Farms (KY.). $42,000 ’20 FTKOCT. *1/2 to Not That Brady(G3P$313,548).

Capo Bastone–Saucy Jade by Rock Hard Ten; CALL ME GUSTO, c, 2, ELP, Msw, 8-15, 1mT, 1:39 2/5. B-Alliance Bloodstock Agency (KY.).

Coast Guard–Chedoodlejan by Grindstone; NEUMEISTER, g, 2, EMD, Mcl 8000, 8-14, 5f, :59 4/5. B-Keith Swagerty & Jan Swagerty (WA.).

Dialed In–Elusive Champagne by Elusive Quality; MADAME CLAUDE, f, 2, GP, Mcl 25000, 8-15, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $15,000 ’20 KEESEP. *1/2 to Catch a Bid(MSW$279,134).

Dominus–Teryns Song by Artie Schiller; ROCK THE BELLES, f, 2, DMR, Mcl 150000, 8-14, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Veloce LLC (KY.). $25,000 ’20 FTKOCT; $5,500 ’20 KEEJAN; $20,000 2021 FTCJUN.

Gallant Son–Phantom Ali by Alymagic; DERRYGOOLIN, f, 2, GG, Msw, 8-14, 6f, 1:13 . B-Patrick Brogan (CA.).

Into Mischief–Quick Flip by Speightstown; GIMMICK, f, 2, SAR, Msw, 8-15, 6f, 1:11 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $450,000 ’20 FTYRLS. *1/2 to Following Sea($315,520).

Kobe’s Back–Red Velvet by City Zip; HEAT MERCHANT, g, 2, WO, Msw, 8-15, 6f, 1:11 . B-CRK Stable, LLC (KY.). $4,500 ’20 KEESEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Rapper S S–Heavenly Jewel by Survivor Slew; SUNNY JEWEL, f, 2, RUI, Msw, 8-15, 5f, :59 2/5. B-Henry Dominguez (NM.).

Stanford–It’s Your Life by Taste of Paradise; DON’T LEAD ME ON, g, 2, GG, Mcl 12500, 8-14, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Stanford–Sheza Firstsamurai by First Samurai; LOVE’EM N LEAVE’EM, c, 2, GG, Msw, 8-15, 6f, 1:11 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Stay Thirsty–Appealing Susan by Successful Appeal; SAULS CALL, g, 2, DMR, Mcl 50000, 8-15, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $10,000 ’20 FTCYRL.

Temple City–Our Sweet Mary B by Officer; XAVEY DAVE, c, 2, CBY, Msw, 8-15, 5 1/2f, 1:05 . B-Warren Bush (MN.). *1/2 to Hot Shot Kid(MSW$622,241) *1/2 to Minecraft Maniac(MSW$317,562).

Twirling Candy–Kiss Is a Kiss by Broken Vow; KISS THE SKY, c, 2, SAR, Msw, 8-15, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Sierra Nevada Racing, LLC (KY.). $290,000 2021 OBSMAR.

Upstart–Golden Elite by Elite Squadron; FINISH UP, g, 2, PRM, Msw, 8-15, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-MAMAS Thoroughbreds, LLC (IA.).

We Miss Artie–Winekeeper by Pure Prize; OFF RAMP, f, 2, CBY, Msw, 8-15, 5fT, :56 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $2,500 ’20 KEESEP.

Big Drama–Don’t Tell Veda by Yes It’s True; ELIZABETH RENEE, f, 3, EVD, Mcl 5000, 8-14, 7f, 1:28 3/5. B-Stephen Dowden (LA.).

Blueskiesnrainbows–Littlebitofsense by Street Sense; LITTLEBITOFBLUSKYS, f, 3, FAN, Mcl 4000, 8-14, 6f, 1:14 4/5. B-Peter Scott Reiman (IL.).

Cyber Secret–Prestidigitator by Crafty Shaw; STOMPING HOTROD, g, 3, PRM, Mcl 5000, 8-15, 6f, 1:11 4/5. B-John Thiel & Libbie E. Thiel (AR.).

Elusive Warning–Virtuous Lady by Limit Out; ELUSIVE VIRTUE, g, 3, GG, Mcl 5000, 8-15, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Madera Thoroughbreds (CA.).

Exaggerator–She’s a Nasty One by Touch Gold; NASTY EXAGGERATOR, g, 3, PRM, Mcl 30000, 8-14, 6f, 1:12 . B-Joe Robson (IA.). *1/2 to Scherer Magic(G3$388,400).

Flat Out–Boundary Creek by Bellamy Road; BOUND TO BE SMART, f, 3, CTM, Mcl 16000, 8-15, 5 1/2f, 1:05 . B-Don R. Gibb (AB.). C$10,200 ’19 ALBSEP.

Frosted–Visions of Annette by Distorted Humor; WRITE THIS DOWN, f, 3, SAR, Mcl 40000, 8-15, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Joanne T. Nielsen (NY.). $150,000 ’19 FTNAUG.

Get Stormy–My Darling Debbie by Friends Lake; WING COMMANDER, g, 3, ELP, Msw, 8-15, 1 1/8mT, 1:49 . B-Marian M. Pearcy (KY.).

Greeley’s Galaxy–Swinging Gate ($252,187), by Native Regent; JUSTA SWINGING, g, 3, EVD, Mcl 20000, 8-14, a7 1/2fT, 1:32 3/5. B-Margie K Averett (LA.).

High Cotton–Elective by Grand Slam; HIGH GLORY, f, 3, GP, Mcl 12500, 8-15, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Adam Parker & Suzette Parker (FL.).

King Bull–Last Danz by Danzatore; TUCUM, g, 3, ALB, Msw, 8-15, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Tucumcari Thoroughbreds (NM.).

Langfuhr–Judicature by Tribunal; ADJUDGED, g, 3, EMD, Mcl 5000, 8-15, 5f, :59 1/5. B-Ramer Holtan & Clare Holtan (WA.).

Noble Mission (GB)–Enchanted Fortune by Indian Charlie; WHISKEY NOT WINE, g, 3, EMD, Mcl 25000, 8-15, 1m, 1:38 4/5. B-Jacalyn M. Tillman LLC (KY.). $10,000 ’19 KEESEP.

Not Bourbon–Readyforthequeen by More Than Ready; LONG POND, g, 3, WO, Moc 40000, 8-15, 6f, 1:10 3/5. B-Charles Fipke (ON.). $3,500 ’19 FTKOCT.

Not This Time–Candystand by Candy Ride (ARG); FLYING BLACK, f, 3, GP, Mcl 16000, 8-15, 1mT, 1:36 1/5. B-Curt Leake (KY.). $28,000 ’18 KEENOV; $25,000 ’19 OBSOCT; $37,000 2020 OBSSPR.

Paynter–Duchess of Greeley by Horse Greeley; SEND THE WORD, g, 3, WO, Msw, 8-15, 6f, 1:10 3/5. B-Gerry L. Gibbs (KY.).

Prospective–Missmollybygolly by Scat Daddy; KISSMELIPS, f, 3, CBY, Mcl 16000, 8-15, 7 1/2fT, 1:30 . B-Pete Mattson (FL.).

Shady Grove–Bikini Creek by Cinnamon Creek; MAX BET, g, 3, LAD, Mcl 5000, 8-15, 7f, 1:26 . B-Ernie Witt & Neva Witt (AR.).

Signature Red–Essence of Silver by Essence of Dubai; HIGH HEAT, c, 3, WO, Moc 40000, 8-15, 6f, 1:11 2/5. B-Howard Walton (ON.).

Twirling Candy–The Funky Express by Freud; ONE WHIRLWIND RIDE, g, 3, MTH, Msw, 8-15, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Brooklyn Boyz Stable & MEB Stables LLC (NY.).

Vronsky–Pink Blossom by Proud Citizen; SEATTLE BREAKOUT, g, 3, DMR, Msw, 8-14, 6f, 1:11 3/5. B-Headley, Todaro & Old English Rancho (CA.).

Nationhood–Sudden Departure by Demons Begone; SUDDENLY WINNING, f, 4, EMD, Mcl 15000, 8-15, 6f, 1:11 3/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.).

Orb–Interrogate (MSP$297,060), by Posse; CRANSTON’S NETWORK, g, 4, PIM, Mcl 16000, 8-15, 5 1/2f, 1:06 . B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Paddy O’Prado–Ocean Melodie (AUS) by Unbridled’s Song; MOLLYS MELODIE, f, 4, GPR, Msw, 8-15, 6f, 1:14 4/5. B-Rob Tunnicliffe (KY.).

Race Day–Patientoftheheart by Lion Heart; RACE DAY MAE, f, 4, GIL, Msw, 8-15, 4f, :46 2/5. B-Keith Paul Jacobs (AR.). $15,000 ’18 TEXAUG.

Tale of the Cat–U R All That I Am (G2P$426,740), by Valid Wager; TALE OF THE TAVERN, f, 4, GG, Mcl 8000, 8-14, 6f, 1:12 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.).

Tapizar–A Jealous Woman (G2P$469,956), by Muqtarib; GENTLE SOUL, g, 4, ELP, Msw, 8-15, 1m, 1:36 3/5. B-Martin Mueller, Richard Reid, DonaldLadd, Joe Bowley & Garry Randall (KY.). *1/2 to By My Standards(MG2$2,294,430).

Westover Wildcat–Annie A. P. by A. P. Delta; J J’S WILDCAT, g, 4, CBY, Msw, 8-15, 6f, 1:11 4/5. B-Anne Mckinley (MN.).

Wicked Strong–Ladysgotgame by Street Sense; EXTREMELY WICKED, g, 4, ALB, Msw, 8-14, 6f, 1:10 1/5. B-Venneri Racing Inc. (KY.).

Wilko–Luckyanunoit by Zafarrancho (ARG); WILKO’S LUCK, f, 4, GPR, Mcl 3200, 8-15, 5 1/2f, 1:09 1/5. B-Andy Stronach (ON.).

Run Away and Hide–Life’s Candy by Candy Ride (ARG); THE MORMON MAULER, g, 5, MTH, Mcl 16000, 8-15, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Ron Kirk, Michael Riordan & John Bates (KY.). $15,000 2018 OBSJUN.

Seville (GER)–Swear to It by Swear by Dixie; DIXIE’S FASCINATOR, m, 5, PIM, Mcl 25000, 8-15, 1mT, 1:41 3/5. B-Cornelia Gibson (MD.). $6,000 ’17 FTMOCT.

Paynter–La Concerto by Aptitude; PAINT ME LUCKY, g, 6, DMR, Mcl 20000, 8-15, 1m, 1:39 3/5. B-Roger Long (KY.). $21,000 ’16 KEESEP; $250,000 2017 OBSAPR.