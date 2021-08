North American Maiden Winners Aug. 16

Mission Impazible–My Sweet Candy by Candy Ride (ARG); GRIS TORMENTA, f, 2, LAD, Msw, 8-16, 5f, 1:00 1/5. B-Ramon Martinez Tomas Castro (KY.).

Tapizar–Naughty Sister by Archarcharch; MIZBEHAVING SIS, f, 2, IND, Mcl 35000, 8-16, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Barry Butzow & Joni Butzow (KY.). *1/2 to Tempt Fate (MSW$376,100).

Air Force Blue–Gypsy Sage by Hennessy; BLUE SAGE, f, 3, TDN, Msw, 8-16, 6f, 1:11 2/5. B-Parrish Hill Farm & Ashford Stud (KY.). $130,000 ’18 KEENOV; $200,000 ’19 FTSAUG.

Cameo Appearance–Etoile Petite by Robannier; STAR APPEARANCE, g, 3, LAD, Mcl 7500, 8-16, 1 1/16m, 1:51 2/5. B-Baronne Farms, LLC (LA.). *1/2 to Freddie One Bite (MSP$264,432).

Competitive Edge–Maydell by Sky Classic; COMIN’ BACK, c, 3, CNL, Mcl 10000, 8-16, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-PTK, LLC (KY.).

Constitution–Lavender Sky by Mt. Livermore; EASY SILENCE, f, 3, IND, Mcl 12500, 8-16, 6f, 1:11 3/5. B-Clearsky Farms (KY.). $10,000 ’18 KEENOV; $30,000 ’19 WASAUG.

Den’s Legacy–Holy Stride by Holy Bull; O K BABY, f, 3, TDN, Msw, 8-16, 6f, 1:11 1/5. B-T.J. Loafman DVM (OK.). $5,400 ’18 OKCSUM.

Exhi–Sarah’s Charm by Bellamy Road; NODIGGITYNODOUBT, g, 3, CTM, Mcl 6000, 8-15, 7f, 1:25 4/5. B-Kugler Garry (AB.).

Liam’s Map–Nothing to Declare by Vindication; DREAMING OF GERRY, g, 3, CNL, Msw, 8-16, 7f, 1:22 1/5. B-Stephen Shoultz (KY.). $50,000 ’19 KEEJAN; $85,000 ’19 KEESEP.

Northern Afleet–Dreaming of Leah by Congrats; DOC COPE, g, 3, CTM, Msw, 8-15, 6f, 1:10 4/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.).

Not This Time–Liberty’s Lyric by Unbridled’s Song; MAYBE LATER, f, 3, CNL, Msw, 8-16, 1 1/16m, 1:41 4/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC & Pollock Farms (KY.).

Outwork–Crazy Woman Creek by Wild Rush; BASTIEN LE BROWN, g, 3, DEL, Mcl 8000, 8-16, 6f, 1:12 3/5. B-Jay Goodwin & Haymarket Farm, LLC (KY.). $80,000 ’18 KEENOV; $50,000 ’19 KEESEP; $12,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Box Office ($277,665).

Point of Entry–Silent Star (MSW$325,935), by Silent Name (JPN); NO EXIT, g, 3, FE, Mcl 8000, 8-16, 6f, 1:11 3/5. B-Kevin Beswick (ON.).

Ruler’s Court–Our Saint by Zarbyev; FOLLOW THE SAINT, f, 3, LAD, Msw, 8-16, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Andrew J Cascio (LA.).

Summer Front–Army Brat by General Quarters; WILLOW GROVE, f, 3, FL, Mcl 11000, 8-16, 5 1/2f, 1:07 . B-Robert Hickey (NY.).

Majestic City–Riotous Miss (SP$382,310), by Brief Ruckus; BORROWED ANGEL, f, 4, CNL, Mcl 10000, 8-16, 5f, 1:00 1/5. B-Barry R. Ostrager (NY.). *1/2 to Gitchee Goomie (G3$680,520).

Turbo Compressor–Pyrite Smokin by Burning Roma; BAD PAY, f, 4, PID, Mcl 5000, 8-16, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Ruben Valdes (FL.). $4,000 ’18 OBSOCT.

Wicked Strong–Kid Rockette by Lemon Drop Kid; LEMON SLUSH, f, 4, TDN, Mcl 7500, 8-16, 6f, 1:15 . B-Lowell F. Allen (OH.).