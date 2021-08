North American Maiden Winners Aug. 17

Bal a Bali (BRZ)–Triple Cream by Tapit; CREME DE BALI, c, 2, LAD, Msw, 8-17, a5fT, :59 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $9,500 ’20 KEESEP.

Candy Ride (ARG)–Prancing by Tapit; STRIDE, c, 2, CNL, Msw, 8-17, 1 1/16m, 1:45 . B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Connect–C J’s Gal by Awesome Again; HIDDEN CONNECTION, f, 2, CNL, Msw, 8-17, 5 1/2f, 1:02 1/5. B-St. Simon Place (KY.). $40,000 ’20 KEESEP; $85,000 2021 OBSSUM.

Daredevil–Keiko by First Samurai; KEIKO KRAHE, c, 2, PEN, Msw, 8-17, 5f, :59 . B-Greg szymski & Crowning Point Farm (KY.). $6,500 ’20 FTKFEB; $19,000 ’20 FTMYRL.

Den’s Legacy–Majestic American by Majesticperfection; C L LEGACY, f, 2, PRM, Msw, 8-16, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-H. Allen Poindexter (IA.). $8,000 ’20 IOWOCT.

Distorted Humor–Miss Vigilance by War Pass; MIDNIGHT VIGILANCE, f, 2, FL, Msw, 8-17, 5 1/2f, 1:06 . B-Joe Fafone (NY.).

Gormley–Makeitagame by El Corredor; GORMLEYS GOT GAME, g, 2, IND, Msw, 8-17, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Michelle Morehead, Mallory Morehead & Matthew Morehead (KY.). $4,000 ’20 FTKFEB.

Hard Spun–Silk n’ Sapphire by Smart Strike; SPARKLE BLUE, f, 2, CNL, Msw, 8-17, 1m, 1:36 3/5. B-Catherine Parke (KY.). *1/2 to Shared Account (G1$1,649,427) *1/2 to Colonial Flag (G3$312,463).

Midnight Storm–Tex Appeal by Successful Appeal; MAGNOLIA MIDNIGHT, c, 2, CNL, Msw, 8-17, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Southern Wives Partners (KY.). $320,000 2021 OBSSPR.

Vengeful Wildcat–Siphon Vice by Siphon (BRZ); MEAN MONEY, f, 2, ASD, Mcl 18750, 8-16, 4 1/2f, :54 3/5. B-Dr. Betty Hughes (MB.).

Adios Charlie–Popularafterschool by Gulch; CHACO SPIRIT, g, 3, TDN, Msw, 8-17, 6f, 1:12 1/5. B-Helen Y. Painter & Shirley I. Gay (FL.). $10,000 2020 OBSSUM.

Americain–English Tea by English Channel; AMERICAINAED, g, 3, MNR, Msw, 8-16, 1m, 1:43 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,200 ’19 KEESEP.

Firing Line–R Mac Devil by Devil His Due; MI AMIGA DIABLA, f, 3, MNR, Mcl 4000, 8-16, 5f, 1:01 3/5. B-David Purvis (KY.).

Flashback–Holladay Dixie ($276,526), by Dixie Union; MAMBACITA, f, 3, IND, Mcl 15000, 8-17, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Superbad Stables LLC & Pine Lake Breeders LLC (IN.).

Khozan–Wise Cookie by Wised Up; WISE KHOZAN, g, 3, FAN, Msw, 8-17, 6f, 1:13 . B-J D Farms (FL.). $5,000 ’19 OBSJAN; $32,000 ’19 OBSOCT.

Missing Element–Saint Barbara by Sweetsouthernsaint; POMPEY’S RULE, g, 3, TDN, Mcl 5000, 8-17, 1m, 1:42 4/5. B-Harry D. Burns & Juana Lopez (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Speightster–Pankhurst by Artie Schiller; SPANKHURST, g, 3, PID, Msw, 8-17, 6f, 1:09 4/5. B-WinStar Farm, LLC (ON.). $5,500 ’19 FTKOCT.

Street Boss–Act Nicely by Birdstone; LOOK OUT LAMBO, g, 3, FL, Mcl 5000, 8-17, 1m 70y, 1:47 2/5. B-Godolphin (KY.). $4,000 ’19 FTMYRL.

Uncle Mo–Stopshoppingmaria (G2P$394,631), by More Than Ready; MOMARIA, f, 3, LAD, Msw, 8-17, 6f, 1:13 2/5. B-Repole Stable Inc (KY.). *1/2 to Always Shopping (G2$525,805).

Bahamian Squall–Ourlady of Liberty by Sky Mesa; STRETCH RUNNER, g, 4, PID, Mcl 7500, 8-17, 6f, 1:10 2/5. B-Nora Imprescia Coovert (FL.).

Paddy O’Prado–Sugar Street by Fusaichi Pegasus; LITTLE BITA SMOKE, g, 4, TDN, Msw, 8-17, 1m, 1:43 2/5. B-Randal Menscer (OH.).

Palace–Sis’s Sis by Cahill Road; EASILY INFLUENCED, g, 4, BTP, Mcl 7500, 8-17, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Fletcher Gray, Carolyn Gray & Doug Hesterly (KY.). $4,500 ’18 KEESEP.

Ready’s Image–Miz Shugina by Sharp Humor; MIZZYS IMAGE, f, 4, FL, Mcl 5000, 8-17, 6f, 1:14 2/5. B-Seidman Stables (NY.).

Tenpins–Red Wildcat by Forest Wildcat; SONG OF PARADISE, f, 4, LAD, Mcl 5000, 8-16, 5f, 1:01 2/5. B-James Driver & Ywachetta Driver (LA.).