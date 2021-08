North American Maiden Winners Aug. 18

Bandbox–Dulcify by Candy Ride (ARG); SWEET GRACIE, f, 2, CNL, Msw, 8-18, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $15,000 ’20 FTMYRL.

Big Lightning–Mountain Park by Songandaprayer; CORDILLERA, f, 2, ASD, Msw, 8-17, 5f, 1:00 3/5. B-Beauu Valley Stable (AB.).

Declaration of War–Puffle Feathers by Tiznow; START SINGING, f, 2, CBY, Msw, 8-17, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Suzanne Stables, LLC (MN.).

Goldencents–Atlantic Kitty by Put It Back; RE ANTE, f, 2, IND, Msw, 8-18, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Southern Chase Farm, Inc., Karen Dodd & Greg Dodd (IN.). $30,000 2021 OBSSPR.

Nyquist–Polish a Diamond by The Factor; LEMIEUX, f, 2, SAR, Msw, 8-18, 7f, 1:25 . B-Westbury Stables LLC (FL.). $100,000 ’20 KEESEP.

Tulsa Te–Miss Castelli by Indian Charlie; TULSA TIME, c, 2, ARP, Msw, 8-18, 4 1/2f, :51 2/5. B-Russell Vicchrilli (CO.).

Unified–Temptation Bound by Flatter; MONSHUN, f, 2, SAR, Msw, 8-18, 6f, 1:10 3/5. B-Three Lyons Racing, LLC (KY.). $40,000 ’20 FTKOCT.

Baletmeister–Love Me Or Leave by Quiet American; UNIQUE GIRL, f, 3, MNR, Mcl 4000, 8-17, 1m, 1:44 2/5. B-Glockenburg LLC (FL.). $3,700 2021 OBSSUM.

Daredevil–Swat by Candy Ride (ARG); AUDACIOUS ANTOINE, g, 3, BTP, Mcl 12500, 8-18, 5fT, :58 . B-David Meah (KY.). $8,000 ’18 KEENOV.

Dominus–No More Blues by Master Command; MISS DOMINA, f, 3, SAR, Msw, 8-18, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Mark Toothaker & Tamme Valley Farm LLC (KY.). $170,000 2020 FTMTYO.

El Medwar–Venasauer by Smokester; THE LAST FLING, f, 3, IND, Mcl 7500, 8-18, 5f, 1:00 . B-John F. Haran (IN.). *1/2 to Breathtakingbreeze ($262,200).

Ez Effort–R La Patrona by Benchmark; EL PATRON JET, g, 3, AZD, Mcl 10000, 8-17, 5f, :57 4/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $1,000 ’19 ARZNOV.

Flatter–Juliamarie by Mizzen Mast; CHAMBO, g, 3, CNL, Mcl 16000, 8-18, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Machmer Hall & Milan Kosanavich (FL.). $90,000 ’18 KEENOV; $155,000 ’19 KEESEP.

Giant Gizmo–Johar Moon by Johar; TOURIST ATTRACTION, f, 3, FE, Mcl 4500, 8-17, a7fT, 1:27 . B-Paul Buttigieg (ON.). C$20,000 ’19 ONTAUG.

Going Commando–Oak Creek by Benton Creek; JUST FOR CHARLOTTE, f, 3, ASD, Mcl 5000, 8-17, 6f, 1:16 1/5. B-Vailla Kay Butler & Les Scramstad (MB.). C$4,900 ’19 MANAUG.

Goldencents–Reigning Dynasty by Thunder Gulch; WHISKEY PLANK, g, 3, CBY, Mcl 16000, 8-17, 7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Mr. & Mrs. Richard S. Kaster (KY.). $70,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Really Sharp (G3) *1/2 to U S Marshal (G1P$315,249) *1/2 to Line Judge (MSW$526,635).

Goldencents–Little Maryruth by Badge of Silver; GOLDENITE, c, 3, IND, Msw, 8-18, 1mT, 1:35 3/5. B-Teresa A. Little, Billy Crouse,Taylor Little & Travis Price (KY.). $25,000 2020 OBSSPR.

Pioneerof the Nile–Lucky Number by Smart Strike; GETTING LUCKY, f, 3, PEN, Msw, 8-18, 1m, 1:39 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $35,000 2020 KEEJAN.

San Pablo–Miss Anna Marie by Posse; SAN STAR, f, 3, AP, Msw, 8-18, a5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Dan Bearden (KY.).

Second in Command–We Are One by You and I; WE’RE IN COMMAND, g, 3, HST, Mcl 4000, 8-17, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Mike Anderson & Terry Clyde (BC.). C$4,500 ’19 BRCSEP.

Sky Kingdom–Patty’s Pride (MSW$255,113), by Special Rate; CHELSEA WALL, f, 3, CNL, Msw, 8-18, 1 1/16m, 1:45 . B-Brian C Schartz (PA.).

Super Saver–Moving Away by Distorted Humor; SEATTLE SEE YA, g, 3, CBY, Mcl 5000, 8-17, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Pin Oak Stud, LLC (KY.). $17,000 ’19 KEESEP.

Ventana–Victoria Blu by Alluvial; VENTANA DANNA, f, 3, IND, Msw, 8-18, 6f, 1:12 1/5. B-Tracey J. Wisner (IN.).

Clubhouse Ride–Tribal Express by Lucky Pulpit; EXPRESS PERMISSION, g, 4, AZD, Mcl 5000, 8-18, 1m, 1:40 4/5. B-Albert & Kathleen Mattivi, LLC (CA.).

Dialed In–Stealin’ Candy by Candy Ride (ARG); DIALIN SOME SASS, f, 4, TDN, Mcl 5000, 8-18, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-John A. Cantarella (KY.).

Freud–Avril a Portugal by d’Accord; FIVESTAR BANDIT, g, 4, FL, Mcl 5000, 8-18, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Kathleen M. Feron (NY.). *1/2 to Coaltown Legend ($328,084) *Full to Fourstar Crook (G1$1,624,566).

Golddigger’s Boy–Jupiter Sunrise by Jazz Club; MIRACLES SUNSHINE, f, 4, PEN, Mcl 12500, 8-17, 1m, 1:41 1/5. B-Jose R. Salazar (PA.).

Quality Road–Pretty Philly by Unbridled’s Song; WRINKLES YOUR NOSE, f, 4, BTP, Mcl 5000, 8-18, 1m, 1:43 1/5. B-PTK, LLC (KY.).

The Big Beast–Loblolly Pine by Officer; JUST BEN, g, 4, AP, Mcl 6250, 8-18, 6f, 1:14 . B-John C. Pereira (FL.). $28,000 ’18 OBSOCT; $95,000 2019 OBSMAR.