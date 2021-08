North American Maiden Winners Aug. 2

Cosa Vera–City Friend by City Zip; HEART LIGHT, f, 2, CNL, Msw, 8-2, 5 1/2fT, 1:04 . B-Lady Olivia at North Cliff LLC (VA.).

Gormley–Seattle Charlie by Indian Charlie; CLASSIC MAN, c, 2, LAD, Msw, 8-2, 5f, :58 4/5. B-Cloyce C Clark (KY.). $3,000 ’20 KEESEP.

Ghostzapper–Honey Hues (G3$328,822), by Henny Hughes; POLTERER, c, 3, DEL, Moc 25000, 8-2, 1m, 1:41 4/5. B-Adena Springs (ON.). $110,000 2021 OBSJAN.

Imagining–Yes My Lady by Wavering Monarch; IMAGINE THIS, g, 3, PRX, Msw, 8-2, 1m, 1:41 4/5. B-Richard Simoff (PA.).

Langfuhr–Forest Flute by Woodman; POUROSO, g, 3, FE, Mcl 8000, 8-2, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Gustav Schickedanz (ON.). C$7,000 ’19 ONTNOV.

Mshawish–Nanybelle by Bellamy Road; WISH FOR MAGIC, f, 3, FL, Mcl 11000, 8-2, 6f, 1:14 2/5. B-Taylor Brothers Properties, LLC (NY.). $20,000 ’19 FTKOCT; $65,000 2020 OBSSUM.

Munnings–Unostrike by Macho Uno; AURUM, f, 3, CNL, Msw, 8-2, 1mT, 1:37 . B-David Ross (KY.).

Overanalyze–Maximum Reward by Albertus Maximus; OVERJOY, g, 3, IND, Msw, 8-2, 5f, 1:00 . B-Chris Walsh & Alan Walsh (IN.).

Overanalyze–Savanadana by Broken Vow; JUST PICK ONE, c, 3, CNL, Mcl 10000, 8-2, 6f, 1:11 3/5. B-JAH Racing, LLC (FL.).

Palace–Klondike Kate by Henny Hughes; COOLER, g, 3, TDN, Msw, 8-2, 5 1/2f, 1:07 . B-Sparks View Farm LLC (OH.). $30,000 ’19 FTKFEB; $55,000 ’19 FTKJUL.

Pass Rush–Mineshaft Dream by Mineshaft; SLEEPY DREAM, f, 3, IND, Msw, 8-2, 1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Joe Pagan (IN.).

Storm Wolf–Mademoiselle Belle by Colonel John; ALLEYESFOLLOWBELLE, f, 3, PID, Mcl 7500, 8-2, 6f, 1:13 1/5. B-Mary K. Haire (FL.).

Street Strategy–Rah Rah Girl by Coronado’s Quest; MERLIN’S SISTER, f, 3, LAD, Mcl 12500, 8-2, 1m 70y, 1:47 3/5. B-Paula Angulo & Chris Angulo (AR.).

Trappe Shot–Polite Company by Quiet American; CHIEF BUCKEYE, c, 3, TDN, Msw, 8-2, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Maccabee Farm (OH.).

Vancouver (AUS)–Sunset Cocktail by Precise End; TERMSANDCONDITIONS, f, 3, FE, Mcl 4500, 8-2, 6f, 1:13 . B-Ron Clarkson (ON.). C$37,000 ’19 ONTAUG. *1/2 to Phil’s Cocktail (MSW$340,984).

Bellamy Road–Pulpit’s Treasure by Pulpit; BELLAMY’S TREASURE, g, 4, FL, Mcl 11000, 8-2, 1m 40y, 1:45 2/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.).

Birdstone–Leveragedtothehilt by Majestic Warrior; BOB’S CALLING, g, 4, IND, Mcl 5000, 8-2, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Blandford Stud (KY.). $11,000 ’18 KEESEP.

Competitive Edge–Comanche Princess by Indian Charlie; ELUSIVE EDGE, c, 4, CNL, Msw, 8-2, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Phoenix Farm and Racing & Jorge Salazar (KY.). $75,000 ’18 FTKJUL; $210,000 2019 FTMMAY.

Conquest Curlinate–Grazettes by Alydeed; GRAZARION, f, 4, FE, Msw, 8-2, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse (ON.). C$2,200 ’18 ONTNOV. *1/2 to Grazettes Landing (MSW$458,148).

Micromanage–Straight Blues by Straight Man; LILBIT BLUE, f, 4, FL, Mcl 11000, 8-2, 1m 70y, 1:48 . B-Eric J. Myer (NY.).

Tiznow–Seasoned Warrior by Majestic Warrior; EAGLE KEEPER, g, 4, DEL, Mcl 5000, 8-2, 6f, 1:13 1/5. B-Live Oak Stud (FL.).